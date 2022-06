Malware ontdekt in honderden games uit de Huawei AppGallery

Naar schatting zijn bijna tien miljoen gebruikers getroffen door malware die is geïnstalleerd door games uit de Huawei AppGallery. De app-winkel van de Chinese fabrikant bevatte honderden spellen die malware installeerden op Android-smartphones

De malware werd ontdekt in een analyse die is uitgevoerd door onderzoekers van Doctor Web. De onderzoekers ontdekten dat de malware via spellen in de Huawei AppGallery wordt geïnstalleerd. Uit de analyse bleek dat in elk geval 9,3 miljoen Android-gebruikers de spellen hebben gedownload en geïnstalleerd.

Eenmaal geïnstalleerd vraagt de malware om toegang tot verschillende gegevens van de smartphone en stuurt deze door naar een externe server. De data bevat het telefoonnummer, GPS-locatie, netwerkgegevens en technische specificaties van het apparaat.

Het gaat om de Android.Cynos.7.origin-trojan en in elk geval 190 games in de AppGallery bevatten deze malware op het moment dat Doctor Web de analyse uitvoerde. Het gaat om verschillende soorten games, van puzzelgames tot aan shooters. Sommige games zijn specifiek gericht op Russische of Chinese gebruikers.

Doctor Web heeft voor zijn publicatie Huawei op de hoogte gesteld van de malware. De apps zijn inmiddels door Huawei verwijderd uit de AppGallery.