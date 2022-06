Ministerie van Volksgezondheid maakt valse QR-codes in CoronaCheck-app ongeldig

Het ministerie van Volksgezondheid heeft donderdag maatregelen genomen tegen fraude met de CoronaCheck-app. Tegenover NOS bevestigt het ministerie dat het maatregelen tegen fraudeurs heeft genomen, waardoor het moeilijker is te frauderen.

Op Allestoringen.nl komen sinds donderdag meldingen binnen over problemen met de CoronaCheck-app. Volgens de NOS gaat het in veel van deze gevallen om mensen met een valse registratie in de app. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt tegenover de omroep dat het moeilijker is gemaakt om met een ongeldige QR-code de app te gebruiken.

Eerder blokkeerde het ministerie al tientallen CoronaCheck-QR-codes. Het ging daarbij om QR-codes die op grote schaal werden uitgewisseld tussen gebruikers. Het blokkeren van valse codes bleef echter beperkt. Het ministerie heeft nu toch een manier gevonden om meer valse QR-codes te blokkeren. De CoronaCheck-app zou bij het opstarten nu eerst controleren of de registratie in de app op een zwarte lijst staat. Als dit zo is, wordt de QR-code niet meer weergegeven.

Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek eerder deze maand dat er tienduizenden valse QR-codes in omloop zijn door grootschalige fraude bij de GGD op Schiphol. Twee vrouwen en een man zijn opgepakt en worden verdacht van het maken en verhandelen van valse QR-codes.