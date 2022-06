Kortgedingrechter noemt Waalse coronapas 'mogelijk in strijd met Europees recht'

De coronapas die in Wallonië wordt gebruikt is in strijd met het Europees recht, zegt de kortgedingrechter in het gewest. De Waalse regering moet daar maatregelen tegen nemen, maar zegt dat de uitspraak niet betekent dat de pas moet worden stopgezet.

De kortgedingrechter in Namen sprak zich volgens Belgische media uit in een zaak die was aangespannen door stichting Notre bon droit. Die vereniging zonder winstoogmerk of vzw eiste bij de rechter dat de Covid Safe Ticket verboden werd. Dat is de Belgische tegenhanger van de Nederlandse Coronacheck-app en geeft aan of Belgen gevaccineerd, negatief getest of genezen zijn van het coronavirus. Volgens de rechter is de coronapas mogelijk in strijd met het Europees recht. Ook zou de app in strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel. De maatregel zou te zwaar zijn voor het doel dat ermee wordt nagestreefd. Er zouden bijvoorbeeld ook andere alternatieven zijn om een lockdown te voorkomen, stelt de rechter.

Het is niet duidelijk wat de uitspraak in de praktijk betekent. De Waalse regering moet binnen een week 'maatregelen nemen' totdat er een definitieve uitspaak van de rechter komt, maar welke maatregelen dat zijn is niet bekend. Het Waals gewest zegt in een reactie bovendien dat het de corona-app blijft inzetten. "De regering heeft akte genomen van de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg in Namen. Die beslissing annuleert het Waalse decreet niet en dus blijft de Covid Safe Ticket van toepassing in Wallonië." Sowieso is de uitspraak niet op heel België van toegang; volgens De Morgen geldt de uitspraak enkel voor Wallonië en niet Vlaanderen.