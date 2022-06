Namaakversies CoronaCheck en Scanner-app sturen QR-codes door naar server

Namaakversies van CoronaCheck en CoronaCheck Scanner blijken de QR-codes die zij scannen door te sturen naar de server van een clouddienst. Dat schrijft NOS. Het is onbekend waarom de apps dat doen.

De makers van de namaakapps wilden niet reageren, meldt NOS. De apps sturen de QR-codes naar de dienst Pinata, blijkt uit een screenshot van NOS-journalist Joost Schellevis. Pinata omschrijft zich als een webdienst die zich richt op NFT's. De code lijkt erop te duiden dat de QR-codes worden opgeslagen door middel van IPFS. Tweakers heeft de verwijzingen naar Pinata ook in de code van de apps aangetroffen. Die zit in het bestand Trustlist.js in de Assets/www-map van de code van de app. In vorige versies van de app was de code te vinden in app.js in dezelfde map.

NOS heeft voor het artikel de apps opnieuw gecompileerd met eigen api-keys erin, waarbij de app dus contact maakte met Pinata via een account dat in beheer is van NOS. Daaruit bleek dat de apps volledige QR-codes doorsturen.

Het is onbekend waarom de makers de QR-codes verzamelen. Zij teasen via een knop in de app al een tijdje een functie om gebruikers QR-codes te laten maken die kloppen met eigen gegevens als initialen en geboortedatum. Die functie zou pas gaan komen als '2G' wordt ingevoerd.

De apps, die worden verspreid via een Telegram-groep, moeten een vervanging zijn voor CoronaCheck en CoronaCheck Scanner. Met de nep-CoronaCheck kan een gebruiker de papieren code van een familielid of bekende inscannen en gebruiken. De nep-Scanner maakt het mogelijk om aan de deur QR-codes te checken, waarbij de Scanner bij alle codes een groen vinkje laat zien, ongeacht of ze geldig zijn of niet. Het gebruik van beide apps is strafbaar.