Microsoft breidt instellingen Start en taakbalk uit in previewbuild Windows 11

Microsoft heeft in de testversie van Windows 11 de Start-instellingen uitgebreid. De lay-out kan aangepast worden om meer pins, of meer recente bestanden te tonen. Gebruikers met meerdere monitors kunnen verder in deze versie op alle schermen de klok en datum zien op de taakbalk.

Gebruikers kunnen door met de rechtermuisknop op start te klikken direct naar de Start-instellingen gaan. Daar is het in de previewbuild mogelijk om uit drie lay-outopties te kiezen voor het Start-menu: Standaard, meer pins of meer recente bestanden. Zo kunnen gebruikers zelf kiezen waar ze een extra rij van willen zien als ze Start openen, meldt Microsoft.

Als gebruikers meerdere monitors hebben, komt vanaf deze versie op alle schermen de datum en tijd op de taakbalken te staan. Verder worden meldingen met een hoge prioriteit voortaan gestapeld weergegeven. Er kunnen maximaal drie van zulke meldingen tegelijkertijd worden weergegeven, bovenop maximaal één 'normale' melding. Microsoft vermeldt dat deze twee toevoegingen geleidelijk worden uitgebracht en dus nog niet voor alle gebruikers met de previewbuild zichtbaar zijn.

Daarnaast krijgt de Verteller, de voorleesfunctie van Microsoft Edge, meer functies. Als gebruikers in een invoerveld de muiscursor over een woord houden en een letter van dat woord verwijderen, leest de Verteller de letter voor waar de muiscursor op dat moment op staat. Zo moet het volgens Microsoft makkelijker worden voor blinden of slechtzienden om specifieke letters te verwijderen. Ook belooft Microsoft dat de Verteller meer contextuele aanwijzingen zal geven bij het internetten.

Ten slotte heeft Microsoft nog wat andere kleine verbeteringen toegepast. Zo kunnen geïnstalleerde apps voortaan ook gesorteerd worden van Z tot A en onthoudt Windows het als gebruikers wifi of bluetooth aanzetten in de vliegtuigstand, zodat ze de volgende keer automatisch aan blijven. Daarnaast heeft Microsoft nog een aantal bugs van het besturingssysteem opgelost.

Al deze toevoegingen zijn onderdeel van een Insider Preview-build van Windows 11, genaamd 22509. Microsoft test vaker op deze manier nieuwe functies in Windows, voordat ze voor een breder publiek beschikbaar komen. Wanneer dat zal gebeuren, is nog niet bekend.