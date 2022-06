Testbuild Windows 11 haalt belemmeringen omtrent wijzigen standaardbrowser weg

Microsoft gaat het toch weer makkelijker maken om een standaardbrowser in te stellen in Windows 11. Nu nog moeten gebruikers die wijziging instellen voor de bestandstypes en protocollen in kwestie, terwijl Windows 10 een simpelere 'alles in 1'-instelling heeft.

Momenteel is het in Windows 11 nog heel makkelijk om Edge als standaard in te stellen; daarvoor is een enkele druk op de knop in de browser genoeg om alle knoppen in kwestie om te gooien. Voor bijvoorbeeld concurrent Chrome moeten gebruikers naar de standaardapps-instellingen navigeren en daar voor alle protocollen in kwestie de knop handmatig omgooien. Dat moet bijvoorbeeld gebeuren voor in ieder geval htm, html, http en https. Wanneer er geen standaardapp is ingesteld voor een bestandstype of protocol, vraagt het os iedere keer wat men wil doen en in dat venster is een standaard ook in te stellen.

Microsoft voert dit beleid in Windows 11 ter preventie van het kapen van standaardapps. Mozilla heeft het echter wel weten te 'reverse-engineeren', waardoor het in Firefox net zo makkelijk is om over te stappen als in Edge.

Tegenover The Verge reageerden de makers van Firefox, Vivaldi, Opera, Chrome en Brave allemaal afkeurend over het nieuwe systeem, toen het in augustus aan het licht kwam. Daar lichtte Microsoft toe dat het gebruikers de mogelijkheid gaf om tot in meer detail controle over deze instellingen uit te oefenen, naar aanleiding van feedback. Ook stelde het bedrijf dat verdere feedback eveneens meegenomen zou worden.

In het nieuwe systeem, dat getest wordt in Windows 11 Insider Build 22509, verschijnt weer een knop om een app als standaardbrowser in te stellen, zo ontdekte een ontwikkelaar. Die knop verandert de standaardapp voor de essentiële bestandstypes en protocollen, wat veel handelingen scheelt.