Paper Mario 64 komt op 10 december naar Nintendo Switch Online Expansion Pack

Paper Mario, de eerste game in de gelijknamige serie, komt naar de Nintendo Switch Online Expansion Pack. Het is de eerste Nintendo 64-game die sinds de introductie van de Expansion Pack toegevoegd wordt.

Paper Mario introduceerde het concept van de platte personages en was daarnaast ook een role-playing game in plaats van een platformer, met karakteristieke elementen als random encounters en turn-based combat. Ook bood het spel wat puzzelelementen. De game was een van de weinige rpg's op Nintendo's eerste 3d-console en gooit hoge ogen op bijvoorbeeld Metacritic.

Het is de eerste game die aan de Expansion Pack voor het Online-abonnement van de Switch toegevoegd wordt. Bij de introductie van het abonnement reageerden veel fans enigszins teleurgesteld: voor de prijs van 39,99 euro per jaar vond men dat er te weinig geboden werd. Het bestond bij release en uit 14 Sega Mega Drive-games en 9 Nintendo 64-games. Daarnaast was de technische staat van de N64-games, in ieder geval bij hun release afgelopen oktober, niet optimaal.

Paper Mario is vanaf 10 december beschikbaar, meldt Nintendo. Andere aangekondigde games voor de dienst zijn The Legend of Zelda: Majora's Mask, Banjo-Kazooie, Pokémon Snap, Mario Golf en Kirby 64: The Crystal Shards. Onbekend is wanneer deze games dan volgen. Op de Nintendo Switch-subreddit reageert men teleurgesteld over de frequentie van nieuwe releases tot nu toe.

Het Expansion Pack kost 39,99 euro per jaar en daarbij zit de standaard Nintendo Switch Online-dienst, ter waarde van 19,99 euro per jaar, inbegrepen. Met Family-abonnementen gaat de totaalprijs daarvan nog wat verder omhoog, maar dat biedt ook maximaal acht accounts.