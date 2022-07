Nintendo kondigt eShop-exclusive Kirby's Dream Buffet aan voor de Switch

Nintendo kondigt een nieuwe Kirby-game aan voor de Switch. De Kirby-game moet deze zomer nog verschijnen. Het spel met het roze Nintendo-figuur in de hoofdrol wordt exclusief uitgeven via de eShop van Nintendo.

Kirby's Dream Buffet verschijnt ergens deze zomer. In de game kun je tot met vier vrienden samen een parkour met hindernissen afleggen. Onderweg moet er heel veel taart worden gegeten. Wie de meeste zoetigheid weet te verorberen, wordt steeds groter en kan daardoor sneller over de baan rollen.

De gameplay heeft met zijn hindernissenbaan en multiplayerelementen wat weg van Fall Guys, dat onlangs verscheen voor de Nintendo Switch. Kirby's Dream Buffet kan maximaal met drie anderen worden gespeeld. In een trailer toont Nintendo de eerste gameplay van het spel.

Een precieze releasedatum is nog iet bekendgemaakt. Wel kondigt Nintendo aan dat er geen fysieke release is gepland voor de game. Kirby's Dream Buffet is straks alleen te verkrijgen via de Nintendo eShop.

Eerder dit jaar verscheen er al een Kirby-game voor de Nintendo Switch: Kirby en de Vergeten Wereld. Dit spel was meer in lijn met eerdere games en is een singleplayeravontuur waarin de speler met Kirby een verhaallijn doorloopt.