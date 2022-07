NASA publiceert vier nieuwe beelden afkomstig van James Webb Space Telescope

NASA heeft de eerste beelden die met de James Webb Space Telescope zijn gemaakt, online gezet. De beelden tonen een spectrum van een exoplaneet, sterrenstelsels en nevels in hoge resoluties. Volgens NASA zijn de eerste foto's van betere kwaliteit dan werd verwacht.

NASA heeft de vier beelden en de foto die eerder vandaag gepresenteerd werd, gepubliceerd op zijn website. De eerste afbeelding is een afbeelding van de Carinanevel, waarop ook honderden sterren zichtbaar zijn. De afbeelding laat zien dat de James Web Space Telescope goed door nevels heen kan kijken, dankzij zijn infraroodcamera's op verschillende golflengten.

Het tweede beeld toont het Stephan's Quintet en is het grootste beeld dat de James Webb-telescoop tot nu toe heeft genomen. Voor de foto zijn bijna duizend losse afbeeldingen samengevoegd om vijf sterrenstelsels in beeld te brengen. Op het beeld is te zien hoe gas, stof en zelfs sterren los worden getrokken uit sterrenstelsels, door de zwaartekracht die ze op elkaar uitoefenen.

Een dubbelfoto toont de Southern Ring Nebula en laat ook zien wat de verschillende camera's van de ruimtetelescoop kunnen. De eerste afbeelding is gemaakt met de NIRCam met nabij-infrarode golflengten. De tweede afbeelding is van de MIRI en maakt gebruik van langere mid-infrarode golflengten. De twee foto's laten een stervende ster zien.

Tot slot is er een afbeelding gepubliceerd die een spectrum laat zien van exoplaneet WASP-96b, die zich op 1000 lichtjaar van de aarde bevindt. Door het licht te meten dat door de atmosfeer van de planeet heengaat, probeert NASA erachter te komen hoeveel water er op de planeet aanwezig is. Volgens de eerste meting valt dit tegen, maar zijn er in de gegevens wel bewijzen voor de aanwezigheid van wolken en mist gevonden.

Eerder vandaag werd het eerste beeld van de James Webb-telescoop onthuld door de Amerikaanse president Joe Biden en NASA. De foto toont een infraroodbeeld van het diepe universum en op het beeld zouden sterrenstelsels te zien zijn die licht uitstralen dat wel 13 miljard jaar oud is. Niet alleen is de foto van een zeer hoge kwaliteit, maar de James Webb Space Telescoop had er ook veel minder tijd voor nodig dan zijn voorganger, de Hubble-telescoop. De nieuwe telescoop hoefde 'slechts' 12,5 uur op het stukje heelal worden gericht om tot dit plaatje te komen.