Fabrikant Aokzoe maakt prijs Ryzen 7-handheld bekend en komt met Kickstarter

De Chinese fabrikant Aokzoe heeft de prijs bekendgemaakt van zijn aankomende gaminghandheld. De Aokzoe A1 is verkrijgbaar vanaf 900 dollar via de Kickstarter-campagne en krijgt bij release een adviesprijs van 1100 euro.

Aokzoe is een Kickstarter-campagne gestart om zijn gaminghandheld van de grond te krijgen. De fabrikant wil 12.700 euro ophalen, wat op het moment van schrijven met 360.000 euro ruimschoots is gelukt. Het is de bedoeling dat de eerste handhelds later dit jaar worden geleverd.

Bij de aankondiging van de Aokzoe A1 werd al bekend dat de handheld een AMD Ryzen 7 6800U-processor krijgt. De fabrikant doet er niet geheimzinnig over dat het de concurrentie aan wil gaan met de Steam Deck. De handheld moet in staat zijn om pc-games op relatief hoge settings te kunnen spelen. Bij de onthulling demonstreerde Aokzoe al dat de handheld games als Forza Horizon 5, Cyberpunk en Elden Ring goed kan draaien.

De Aokzoe komt in vier varianten, met verschillende hoeveelheden werkgeheugen en opslagruimte. Het instapmodel dat begint bij 1100 euro en krijgt 16GB ram en 512GB opslagruimte. De oplag komt van een NVMe-drive en kan volgens Aokzoe door gebruikers zelf worden geüpgraded. Ook heeft de handheld een MicroSD-kaartlezer voor meer opslagruimte. De handheld kan maximaal worden uitgerust met 32GB ram en 2TB opslagruimte. De Aokzoe A1 kost in dat geval 1500 euro.

Momenteel zijn er meerdere handhelds in ontwikkeling die worden uitgerust met een Ryzen 6000U-processor. Onder andere Aya Neo, GPD, AYN en OneXPlayer zijn bezig met een gaminghandheld die is uitgerust met de Ryzen-processor.