Bandai Namco brengt soundtrack Elden Ring uit

Bandai Namco heeft de soundtrack van Elden Ring beschikbaar gesteld op verschillende muziekplatformen. De soundtrack bevat 34 nummers en werd gecomponeerd door Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Yuka Kitamura, Yoshimi Kudo en Tai Tomisawa.

Deze muzikanten werkten eerder al mee aan de soundtracks van eerdere FromSoftware-games zoals bijvoorbeeld Dark Souls III. Saitoh, Miyazawa en Kitamura werkten ook al samen aan de soundtrack van ‘Sekiro: Shadows Die Twice’. Om de uitgave van de soundtrack extra kracht bij te zetten, publiceerde Bandai Namco een video waarin opnamesessies van de soundtrack te zien zijn in samenwerking met het Budapest Filharmonisch Orkest. De soundtrack van Elden Ring is beschikbaar op Spotify, YouTube Music, Apple Music, iTunes, Deezer en Amazon Music.

Elden Ring werd op 25 februari 2022 uitgebracht voor Steam, Xbox- en PlayStation-consoles. Deze rpg is ontwikkeld door FromSoftware, de studio achter de Dark Souls-games. Enkele weken na de release was Elden Ring volgens analisten de best verkochte game in Europa voor de pc. Volgens analisten van NPD Group was Elden Ring in mei de bestverkochte game van de afgelopen twaalf maanden in de Verenigde Staten. De game ging sinds juni al 16,6 miljoen keer op de toonbank. Verkoopcijfers op verschillende platformen geeft Bandai Namco voorlopig niet.