From Software haalt verplichte pvp-infiltraties uit sidequest in Elden Ring

Ontwikkelaar From Software heeft dinsdag een update voor Elden Ring uitgerold. Na het installeren van de versie 1.06-update kunnen spelers een belangrijke sidequest in het spel voltooien zonder dat ze gebruik moeten maken van de player-versus-player-modus.

Het betreft de sidequest van het personage White Mask Varré. Eerder konden spelers alleen zijn quest voltooien door de in-gamewereld van drie andere spelers te ‘infiltreren’. De beloning voor het afronden van de quest is vroegere toegang tot Moghwyn Palace, een gebied dat is bedoeld voor spelers vanaf level 110. Het is geliefd onder Elden Ring-spelers, omdat het een plek is waar spelers gemakkelijk grote hoeveelheden runes, het in-game geld in Elden Ring, kunnen verzamelen. Moghwyn Palace kan ook op een andere manier worden bereikt, maar die mogelijkheid komt pas beschikbaar in een van de laatste gebieden van de game.

Voor degenen die liever geen gebruikmaken van de pvp-modus of het liefst offline spelen, is er nu een andere optie om de Varré’s quest af te ronden, schrijft uitgever Bandai Namco. De speler kan er voor kiezen om een door Varré aangewezen npc te doden, in plaats van te jagen op drie andere spelers.

Een andere toevoeging aan Elden Ring is het verzenden van summoning signs naar meerdere gebieden, ook naar pools die verder van de speler af liggen. Daarnaast kunnen infiltrerende spelers in grotere gebieden spawnen.