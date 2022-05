Elden Ring-mod maakt co-op met vrienden en zonder onderbrekingen mogelijk

Een modmaker in de Souls-gemeenschap heeft een mod uitgebracht waarmee heel Elden Ring in co-op gespeeld kan worden. Normaal gesproken worden co-op-partners weer weggestuurd als zij of de host sterven of wanneer een baas verslagen is. Ook spelen met vrienden is mogelijk.

Normaal gesproken kunnen spelers in Elden Ring alleen op specifieke punten een willekeurige co-op-partner oproepen en voor en beperkte tijdsduur. De mod, die alleen voor de Windows-versie is, haalt ook alle fog walls en andere barrières uit de spelwereld weg, waardoor spelers vrij zijn om hun eigen pad te volgen in de game. Als een speler sterft, dan keert hij terug bij de laatste site of grace waar hij uitgerust heeft. Als een speler rust bij zo'n site, dan reset de wereld voor alle betrokken spelers.

In totaal kunnen hosts drie co-op-partners oproepen. In de game zijn dat er normaliter maximaal twee, dus een extra niveau van enemy scaling is ook geïntroduceerd. Vrienden kunnen elkaar vinden door een het wachtwoord voor de sessie met elkaar te delen. Iedereen kan ook zijn eigen paard berijden.

Wie de mod gebruikt, komt in een aparte matchmaking pool terecht. De standaardvorm van invasions en summons is daardoor niet meer mogelijk. Ook is Easy Anti-Cheat uitgeschakeld als de mod actief is, waardoor een ban volgens de auteur geen risico vormt.

Een beschrijving, instructies en een faq voor de mod zijn te vinden op Nexus Mods en in een pinned comment onder een van de YouTube-video's van de maker. De mod, die in vroege bèta is, heet Seamless Co-op en is gemaakt door LukeYui. Dat is een bekende naam in de gemeenschap; de modder is onder andere ook verantwoordelijk voor de Blue Sentinel-anticheatsoftware voor Dark Souls III, die volgens de gemeenschap hard nodig is om de valsspelers in de pvp te weren.

Hoewel deze manier van coöperatief spel een gewilde feature is in de Soulsborne-games, gaat het tegen de ideeën in van de geest achter de games, Hidetaka Miyazaki. Hij vond de inspiratie voor zijn summoning-systeem, waarin een co-op-partner verdwijnt zodra een baas gedood is, op een winternacht vele jaren gelden. Miyazaki zat met zijn auto vast in de sneeuw op een heuvel en een stel vreemden duwden zijn auto voor hem naar de top van de heuvel, maar ze verdwenen in de nacht voordat hij ze kon bedanken. Miyazaki vertelde over zijn ontwerpen in een interview in The New Yorker.

Elden Ring is een third-person actie-rpg in dezelfde stijl als andere games van studio FromSoftware, zoals Dark Souls en Bloodborne. De game kwam in februari uit en is beschikbaar voor Windows, Xbox One en Series, PS4 en PS5. De game is meer dan 13,4 miljoen keer verkocht.