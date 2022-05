LEGO maakt model van BD-1-droid uit Star Wars Jedi: Fallen Order

In augustus verschijnt er een 1062-delige LEGO-set van de BD-1-verkenningsdroid uit de game Star Wars Jedi: Fallen Order. Het honderd euro kostende bouwmodel is 31cm hoog en krijgt een draaibaar hoofd en verstelbare ledematen.

BD-1 werd in 2019 geïntroduceerd in het Star Wars-universum door de game Star Wars Jedi: Fallen Order. De droid die hoofdpersonage Cal Kestis vergezeld in het spel maakt in 2023 zijn rentree in de opvolger van die game: Star Wars Jedi: Survivor.

Wie niet tot dan wil wachten, kan in augustus aan de slag met het model van LEGO. De set met nummer 75335 is vanaf 1 augustus te koop voor 100 euro. Volgens de omschrijving van de fabrikant kan de kop van de droid alle kanten op worden gekanteld 'voor een schattige uitstraling'. Aan de achterkant van de kop zitten 'doorschijnende onderdelen die de stemming van BD-1 aangeven.

LEGO bracht in de afgelopen jaren tal van Star Wars-sets uit, variërend van kleine sets die enkele tientjes kosten tot grote bouwmodellen van de AT-AT en Millennium Falcon, die voor 800 euro over de toonbank gaan.