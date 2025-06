Wat gaat er de laatste jaren mis in de game-industrie? Het vorige week op de markt verschenen Star Wars Jedi: Survivor is de volgende in een steeds langer wordende lijst games die een valse start beleven. De oorzaak is een imposante verzameling technische problemen, waaronder zeker de pc-versie te lijden heeft. Opvallend, want voor Jedi: Survivor mocht ontwikkelaar Respawn Entertainment al twee maanden extra uittrekken. Daarnaast staat de Amerikaanse studio zeker niet bekend als onbetrouwbaar of onzorgvuldig. Hebben we het hier dan over een game die te lijden heeft onder de druk van de uitgever, of is het project zelf te ambitieus om binnen afzienbare tijd tot een goed einde te worden gebracht? Het antwoord op die vragen krijgen we mogelijk nooit te horen, maar vaststaat dat Jedi: Survivor voor veel gamers al een plaatsje heeft veroverd in de categorie 'ah, weer een brakke release' en niet in 'dit is mogelijk de beste Star Wars-game ooit'. Jammer, want zonder de technische problemen is dat waar de game in de buurt kan komen.

Over de techniek en wat daarmee mis is, kun je verderop in deze review meer lezen. We delen daar onze ervaringen op basis van het spelen van de PlayStation 5-versie en het benchmarken van de pc-versie, en natuurlijk hebben we wat frameratetestjes gedaan en de verschillende grafische modi naast elkaar gezet. We gaan eerst kijken naar wat de game verder inhoudt, maar mocht je direct naar de technische afdeling willen, klik dan vooral hier.

Let op: in onderstaande alinea's delen we wat informatie over het verloop van het verhaal van Star Wars Jedi: Fallen Order en vertellen we waar het verhaal van Jedi: Survivor over gaat. Wil je daar niets over weten voordat je de game gaat spelen, of wil je zelfs Jedi: Fallen Order eerst nog spelen, sla dan de onderstaande alinea's over en ga verder op pagina 2.

Vervolg op Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Survivor is de opvolger van het in 2019 verschenen Star Wars Jedi: Fallen Order. In dat spel maakten we kennis met Cal Kestis, die als jonge Jedi ontsnapte toen Emperor Palpatine zijn beruchte Order 66 uitsprak, waarop de troepen van het Keizerrijk jacht begonnen te maken op de Jedi, in een poging hen uit te roeien. Fallen Order vertelt het verhaal van hoe Cal dat overleefde, hoe hij zich verborgen hield voor de Empire en hoe hij uiteindelijk het pad naar een terugkeer als getrainde Jedi bewandelde. Onder leiding van de ervaren Jedi Cere en vergezeld door een klein clubje vrienden, herstelde Cal zijn connectie met de Force. Dat hielp hem uiteindelijk een Holocron te bemachtigen die de identiteit van allerlei Force-gevoelige kinderen bevatte. Om te voorkomen dat die informatie in handen van het Keizerrijk zou vallen, vernietigden Cal en de zijnen de Holocron. Daarmee kwam er een einde aan Fallen Order, maar niet voordat de speler een niet te winnen gevecht met Darth Vader moest doorstaan. De boodschap: de missie is geslaagd, maar de Empire is nog steeds de baas en Cal en de andere Jedi zijn nog lang niet veilig.

In de jaren die volgden, is de groep uit elkaar gevallen, zo leren we in Jedi: Survivor. Er zijn inmiddels vijf jaar verstreken sinds de gebeurtenissen in het eerste deel en Cal wordt omringd door een nieuw team, waarmee hij allerlei missies uitvoert. Het verhaal van de game begint tijdens zo'n missie. Cal wordt ogenschijnlijk als gevangene begeleid, maar in werkelijkheid probeert hij een valstrik te zetten voor een kwaadwillende senator die belangrijke informatie over het Keizerrijk bezit. Dat blijkt allemaal onbelangrijk in vergelijking met wat dan nog moet komen. De missie slaagt, maar de kosten zijn hoog. Een groot deel van Cals nieuwe team overleeft de missie op Coruscant niet.

Geheimzinnige planeet en een oude Jedi

Desondanks kun je zeggen dat dat offer de moeite waard is geweest, want Cal vindt informatie die hem op het spoor brengt van een geheimzinnige, nieuwe planeet. Deze planeet blijkt onvindbaar en onbereikbaar zonder een speciaal kompas. Lastig, maar waardevol. Een planeet die onbereikbaar is voor de troepen van de Empire, kan immers een veilig thuis bieden aan overgebleven Jedi en andere lieden die voor het Keizerrijk op de vlucht zijn.

Dat het allemaal niet zo makkelijk gaat, is logisch. Cal en zijn team, dat stukje bij beetje weer vooral uit de oude leden bestaat, zijn niet de enigen die op zoek zijn naar Tanalorr. Cal ontmoet al vroeg in de game een oude Jedi, die hij uit een cryopod bevrijdt. Deze Jedi, genaamd Dagan Gera, is al eerder op Tanalorr geweest en de gebeurtenissen aldaar hebben geleid tot een breuk tussen Gera en de Jedi Order. Cal denkt even een bondgenoot te hebben gevonden, maar niets blijkt minder waar. Zodra Gera's lightsaber rood oplicht, weet elke Star Wars-fan hoe de saber in de hilt zit. Gera bindt de strijd aan met Cal en gaat op zoek naar dezelfde eeuwenoude voorwerpen als Cal, in een poging Tannelor eerder te bereiken.

Gera wordt daarbij trouwens geholpen door een bende huurlingen, die op hun beurt een deel van het in de Clone Wars verslagen leger van de Trade Federation blijken te hebben geconfisceerd. Je komt dus niet alleen de Stormtroopers van de Empire tegen, maar ook de Battle Droids van de seperatisten. Trek daar de gevaren van de beestjes die in de verschillende werelden wonen, nog bij en je hebt een aardig scala aan beschikbare vijanden en dat is wel zo leuk.

Hoe de plot verdergaat en welke leuke wendingen en verrassingen daarin te vinden zijn, verklappen we natuurlijk niet, maar het verhaal van Jedi: Survivor staat zijn mannetje. Het is ook fijn dat dat verhaal wat meer losgetrokken is van de Skywalker Saga. In deel één voelde het toch aan alsof wat Cal aan het doen was, op een bepaalde manier van belang moest zijn voor het hoofdverhaal van Star Wars. Dat is niet meer zo en dat biedt vrijheid. Natuurlijk komen er ook bekende plaatsen en personages voorbij, maar Jedi: Survivor probeert meer op eigen benen te staan en dat is een goede keuze.