EA brengt Star Wars Jedi: Survivor wegens succes uit voor PS4 en Xbox One

EA gaat Star Wars Jedi: Survivor uitbrengen voor de PlayStation 4 en Xbox One. In eerste instantie verscheen de game enkel voor de pc, PS5 en Xbox Series X en S. Wanneer de game voor de last-gen consoles beschikbaar moet komen, is onbekend.

EA kiest ervoor om Star Wars Jedi: Survivor ook naar de last-gen consoles te brengen vanwege de goede ontvangst en het commerciële succes, laat ceo Andrew Wilson weten tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers. Volgens IGN is het spel nog maar net in ontwikkeling voor de PS4 en Xbox One. Ook blijft het uitbrengen van aanvullende prestatieverbeteringen voor de huidige versies van de game een 'topprioriteit', aldus EA.

EA heeft naar eigen zeggen zijn beste eerste kwartaal ooit gedraaid, hetgeen het bedrijf naast FIFA dankt aan het succes van Star Wars Jedi: Survivor. Volgens EA spenderen spelers meer tijd met deze game dan met zijn voorganger.

Ontwikkelaar Respawn liet eerder dit jaar weten dat de studio geen PS4- en Xbox One-versies van de game heeft uitgebracht om optimaal gebruik te kunnen maken van de snellere processor, het grotere geheugen en betere laadtijden van de current-gen consoles. Hierdoor waren onder meer grotere maps met meer details en een grotere verscheidenheid aan vijanden en personages mogelijk. Respawn wilde naar eigen zeggen 'een echte nex-gen ervaring' creëren.

De game verscheen afgelopen april voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series S en Series X. Niet lang daarna werd het spel door gebruikers op bijvoorbeeld Metacritic en Steam overladen met negatieve reviews vanwege technische en aan prestaties gerelateerde problemen. Critici spraken over aanhoudende framedrops, crashes en algeheel slechte prestaties. Inmiddels zijn er meerdere patches uitgebracht om de problemen te verhelpen. Tweakers heeft een review gepubliceerd van de game.