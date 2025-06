Respawn brengt eerste grote update uit voor Star Wars Jedi: Survivor

Respawn Entertainment heeft een eerste grote patch uitgebracht om de prestaties van Star Wars Jedi: Survivor te verbeteren. De update is nu beschikbaar voor de pc-versie van de game. Dinsdag komt er een patch uit voor de PlayStation 5- en Xbox Series X- en S-variant.

De pc-update moet bepaalde problemen met het renderen van de game zonder raytracing oplossen, zo belooft EA in een tweet. De uitgever geeft verder weinig details prijs over de patch, maar treedt in meer detail wat de console-update betreft. Daaruit blijkt namelijk dat alle versies van de game onder meer van enkele bugfixes is voorzien. Daarnaast moeten bepaalde crashes, visuele glitches en problemen met collision verholpen zijn. Ook moeten er specifieke problemen die alleen in de consoleversie van de game voorkwamen verholpen zijn. Respawn is naar eigen zeggen hard aan het werk om nog meer technische problemen op te lossen.

Star Wars Jedi: Survivor kwam na een vertraging van anderhalve maand op 28 april uit voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Niet lang daarna werd het spel door gebruikers op bijvoorbeeld Metacritic en Steam overladen met negatieve reviews vanwege technische en aan prestaties gerelateerde problemen. Critici spreken over aanhoudende framedrops, crashes en algeheel slechte prestaties. Electronic Arts verontschuldigde zich na de release voor de teleurstellende staat van de game.