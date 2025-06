Kabinet NL verplicht warmtepomp niet in appartementen en monumenten

Monumenten en appartementen zijn vanaf 2026 uitgezonderd van de verplichting om bij vervanging van de cv-ketel voor een elektrische of hybride warmtepomp te gaan. Ook het alternatief, aansluiting op een warmtenet, is voor deze gebouwvormen niet verplicht.

Vanaf 2026 zijn huiseigenaren verplicht om bij vervanging van de cv-ketel voor een elektrische of hybride warmtepomp te gaan of binnen tien jaar op het warmtenet aangesloten te worden. In een Kamerbrief laat minister De Jonge van het ministerie voor Volkshuisvesting weten dat eigenaren van monumentale panden en appartementengebouwen hier niet aan hoeven te voldoen, aldus de NOS.

In het geval van appartementen en 'de meeste' gebouwen die onder een vereniging van eigenaren vallen spelen twee factoren een belangrijke rol. Enerzijds zou er veelal ruimtegebrek zijn in gestapelde bouw. Daarnaast zouden er te veel 'uitdagingen rondom geluidseisen' zijn in appartementencomplexen. Tevens zou het lastig zijn wat betreft de benodigde besluitvorming voor groepen eigenaren om op grote schaal over te stappen op warmtepompen. Volgens het kabinet is ruim een derde van alle woningen onder deze uitzondering uitgesloten van de verplichting.

Voor monumenten geldt dezelfde uitzondering, aangezien er voor deze beschermde panden vaak nieuwe vergunningen nodig zijn voordat een eventueel ingrijpend bouwproject zoals het installeren van een warmtepomp groen licht kan krijgen.

Voor alle grondgebonden huizen, waaronder rijtjeshuizen, vrijstaande huizen en twee-onder-een-kapwoningen, geldt de nieuwe wet vanaf 2026. In deze gevallen wordt een terugverdientijd van zeven jaar gehanteerd, wat volgens het kabinet op basis van onderzoek onder burgers een acceptabele terugverdientijd is. Is de terugverdientijd langer, bijvoorbeeld als er aanzienlijke aanpassingen aan een pand gemaakt zouden moeten worden, dan zijn er uitzonderingen mogelijk. Er komt ook een subsidieregeling waarmee 30 procent van de gemiddelde investeringskosten voor huiseigenaren gecompenseerd worden. Daarnaast is er voor lage inkomens een Nationaal Warmtefonds, waar leningen voor de installatie van warmtepompen tegen 0 procent rente afgesloten kunnen worden.