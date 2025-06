'Ransomwarebende deelt interne beelden Western Digital-medewerkers'

Een ransomwarebende heeft vermeende interne beelden van videogesprekken tussen medewerkers van Western Digital gedeeld. De opslagfabrikant werd in maart getroffen door een cyberaanval en de beelden kunnen erop wijzen dat de schade ernstiger is dan initieel gedacht.

De beelden zijn volgens beveiligingsonderzoeker Dominic Alvieri gemaakt nadat bij Western Digital duidelijk werd dat er een cyberaanval op het bedrijf had plaatsgevonden, zo bevestigt BleepingComputer. De beelden zouden door een andere hackersbende, Alphv, ook wel bekend als BlackCat, gedeeld zijn om te laten doorschemeren dat er meer ongeoorloofde toegang tot het bedrijf was dan oorspronkelijk gedacht. Dit zou een dreigement kunnen zijn voor verdere openbaringen van data van het bedrijf.

Vooralsnog is er zover bekend geen erkenning vanuit Western Digital geweest dat er sprake is van een ransomwareaanval. Toch lijkt het online verschijnen van de interne beelden erop te wijzen dat de kwaadwillende hackers, die niet direct aan Alphv gelieerd zouden zijn, meer toegang hadden tot Western Digital dan oorspronkelijk gedacht. De afgebeelde videogesprekken tussen werknemers gaan namelijk specifiek over de cyberaanval en suggereren dus dat de hackers ook na de initiële aanval nog toegang tot systemen van Western Digital hadden.

Western Digital meldde begin april dat het bedrijf slachtoffer was van een cyberaanval, waarna de My Cloud-opslagdienst grofweg anderhalve week offline was. Halverwege april werd bekend dat er 10TB aan data van het bedrijf gestolen was, waarna Alphv dreigde met verdere gevolgen als Western Digital geen losgeld zou betalen. De dader beweerde onder meer klantdata, telefoonnummers en interne e-mails te hebben gestolen en zou ook toegang hebben gekregen tot interne tools, waaronder klaarblijkelijk de videobelsoftware waarin screenshots van gesprekken vastgelegd konden worden.