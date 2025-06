Intel bevestigt merkwijziging Meteor Lake, noemt cpu's mogelijk 'Core Ultra'

Intel bevestigt in aanloop naar de release van de Meteor Lake-generatie dat er veranderingen aankomen wat de marketing van het merk betreft. Tegelijkertijd gaan er geruchten rond dat het bedrijf de consumenten-cpu's voortaan van een Core Ultra-prefix voorziet.

De bevestiging komt van de director of global communications Bernard Fernandes, die in een tweet schrijft dat Intel 'ter voorbereiding van de release van Meteor Lake merkwijzingen gaat doorvoeren'. De veranderingen zouden een omslagpunt markeren wat consumentenhardware betreft. Officiële details over de daadwerkelijke rebrand zijn vooralsnog schaars; Intel belooft de komende weken meer informatie over de veranderingen te delen.

De tweet komt daarentegen op hetzelfde moment als de suggestie van verscheidene leakers dat Intel de 'i'-noemer achterwege laat en mogelijk Ultra voor de cpu-namen gaat zetten. Daarnaast verscheen er onlangs een benchmark van de onaangekondigde Intel Core Ultra 5 1003H-laptopprocessor in de benchmarkdatabase van de game Ashes of the Singularity: Escalation. De naamswijzigingen zouden daarmee op basis van die chipset worden doorgevoerd met de introductie van Intels Meteor Lake-cpu's later dit jaar. Het is onduidelijk of de verandering zou gelden voor zowel de laptop- als de desktopchips van het bedrijf.

Yes, we are making brand changes as we’re at an inflection point in our client roadmap in preparation for the upcoming launch of our #MeteorLake processors. We will provide more details regarding these exciting changes in the coming weeks! #Intel