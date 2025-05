Voorlopige line-up van Meteor Lake-laptop-cpu's verschijnt online

Youtuber Moore's Law Is Dead heeft een voorlopige line-up van Intels aanstaande Meteor Lake-cpu's gepubliceerd. Volgens deze line-up wordt het topmodel van de laptop-cpu's een i9 met 14 kernen. Daarboven verschijnt een Raptor Lake Refresh-cpu met 24 cores.

In de voorlopige line-up zijn vijf vermogenskolommen te zien voor de Meteor Lake-cpu's, van 7 tot 45W. In een zesde kolom zijn 55W-cpu's te zien, maar hierbij gaat het om Raptor Lake Refresh-modellen. De Meteor Lake-cpu's krijgen 5 tot 14 cores, waarvan 4 of 8 Efficiency-cores. De laptop-cpu's krijgen maximaal 6 Power-kernen. De Raptor Lake Refresh-modellen krijgen 14 tot 24 kernen.

De Meteor Lake- en Raptor Lake Refresh-modellen verschillen niet alleen in kernaantal, maar ook in gpu. Waar de Refresh-modellen de gpu-architectuur van de voorgaande generatie behouden met maximaal 32 execution-units, krijgen de Meteor Lake-gpu's Xe-kernen gebaseerd op de Alchemist-gpu's. Het gaat volgens de bronnen van de youtuber om nieuwe Xe-LPG-kernen, waarbij LPG voor Low-Power Graphics staat. De Meteor Lake-cpu's krijgen 3 tot 8 Xe-LPG-cores, waar 33 procent meer EU's op passen. De Meteor Lake-cpu's krijgen daarmee 48 tot 128 EU's. De Meteor Lake-processors komen later dit jaar uit.