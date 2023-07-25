Gerucht: Chinese pc-fabrikant bevestigt release Intel 14th Gen Core in oktober

De Chinese pc-fabrikant Machenike laat tijdens de Bilibili World-beurs weten dat er in oktober een systeem met een volgende generatie Intel Core-processor komt. Dit lijkt opnieuw te bevestigen dat Intel in oktober de Raptor Lake-refresh op de markt brengt.

PC MechenikeMachenike maakt nog niet bekend welke cpu exact in de gaming-pc verwerkt wordt, maar volgens IT Home en VideoCardz gaat het in elk geval om een nieuwe Intel-processor. Eerder werd al gesuggereerd dat Intel de Raptor Lake-refresh in oktober wilde uitbrengen; eerst zou dan de K-serie uitgebracht worden en later dit jaar de niet-K-serie.

De fabrikant zou tijdens de beurs ook vermeld hebben dat de pc in kwestie een PCIe 5.0-ssd krijgt. De 14th Gen Core-serieprocessor wordt de eerste generatie Intel-cpu's waarvoor bij release dergelijke ssd's beschikbaar zijn. Eerdere generaties ondersteunden deze busstandaard ook al via de gpu-PCIe-lanes, maar vanaf Arrow Lake wordt native ondersteuning voor deze ssd's verwacht.

Intel brengt de Raptor Lake-refresh naar verluidt uit als vervanging van de geschrapte Meteor Lake-desktopprocessors. Het gaat om cpu's met dezelfde architectuur en socket als de dertiende generatie Intel-processors, maar in nieuwe configuraties met bijvoorbeeld meer cores en threads of een hogere klokfrequentie.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 25-07-2023 14:38 18

25-07-2023 • 14:38

18

Lees meer

Gerucht: Micron komt met T705-ssd, mogelijk met snelheden tot 14,5GB/s
Gerucht: Micron komt met T705-ssd, mogelijk met snelheden tot 14,5GB/s Nieuws van 5 februari 2024
Intel maakt specs en prijzen van i5-, i7- en i9-cpu's in 14e generatie bekend
Intel maakt specs en prijzen van i5-, i7- en i9-cpu's in 14e generatie bekend Nieuws van 16 oktober 2023
Intel komt in 2024 met Meteor Lake-cpu’s voor desktopgebruikers
Intel komt in 2024 met Meteor Lake-cpu’s voor desktopgebruikers Nieuws van 24 september 2023
Intel bevestigt komst van L4-cache Adamantium, maar pas in Arrow Lake
Intel bevestigt komst van L4-cache Adamantium, maar pas in Arrow Lake Nieuws van 21 september 2023
Intel Meteor Lake-laptop-cpu met 16 cores en 22 threads verschijnt in Geekbench
Intel Meteor Lake-laptop-cpu met 16 cores en 22 threads verschijnt in Geekbench Nieuws van 13 september 2023
MSI zette specificaties Intel Raptor Lake Refresh-processors tijdelijk online
MSI zette specificaties Intel Raptor Lake Refresh-processors tijdelijk online Nieuws van 24 augustus 2023
ASRock lijkt prestaties en specs Intel Raptor Lake-refresh te hebben onthuld
ASRock lijkt prestaties en specs Intel Raptor Lake-refresh te hebben onthuld Nieuws van 18 augustus 2023
Kwartaal na recordverlies meldt Intel weer winst
Kwartaal na recordverlies meldt Intel weer winst Nieuws van 28 juli 2023
Vermeende specificaties Intel Raptor Lake Refresh-processors verschijnen online
Vermeende specificaties Intel Raptor Lake Refresh-processors verschijnen online Nieuws van 12 juli 2023
'Core i7 van Raptor Lake Refresh krijgt twintig cores waarvan twaalf E-cores'
'Core i7 van Raptor Lake Refresh krijgt twintig cores waarvan twaalf E-cores' Nieuws van 10 juli 2023
Voorlopige line-up van Meteor Lake-laptop-cpu's verschijnt online
Voorlopige line-up van Meteor Lake-laptop-cpu's verschijnt online Nieuws van 7 juli 2023
Intel China bevestigt Raptor Lake-refresh met Core- en Core i-uitvoeringen
Intel China bevestigt Raptor Lake-refresh met Core- en Core i-uitvoeringen Nieuws van 23 juni 2023
Gerucht: Intel brengt Raptor Lake-refresh in oktober uit
Gerucht: Intel brengt Raptor Lake-refresh in oktober uit Nieuws van 19 juni 2023
Intel haalt 'i' uit toekomstige Core-processornamen, komt met Core Ultra-merk
Intel haalt 'i' uit toekomstige Core-processornamen, komt met Core Ultra-merk Nieuws van 15 juni 2023
Meer producten en artikelen
Processors Intel Geruchten Raptor Lake

Reacties (18)

-Moderatie-faq
18
18
5
1
0
5
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Saven 25 juli 2023 20:36
Tja, ik twijfel nu of ik van een PC én Mac (beste van beide werelden), overstap naar Mac/Apple only. Energieverbruik (performance per Watt) van Intel (idem voor Nvidia e.d.) loopt helaas nog gigantisch ver achter op ARM/Apple Silicon. Ik wil geen machine die tevens als een soort oven fungeert. In plaats van dat ze daar nu op focussen, lijkt het energieverbruik elk jaar te stijgen. |:(

Ik snap dat x86 niet zo efficiënt is als ARM, maar de huidige trend is weinig hoopvol. En Windows op ARM wil ook niet echt van de grond komen. Ik geloof ook niet dat die hard gamers, die uiteraard vooral om performance geven, het verbruik/warmte hen totaal niet interesseert. Als we nou gewoon even meer energie (hihi) steken in het energiezuiniger maken, en performance op plek twee, dan lijkt me dat iedereen daar bij gebaat is.
Tr4nnel @Saven26 juli 2023 00:25
Volgens mij worden er door Intel en AMD juist wel stappen gemaakt sinds de introductie van de M1. De 13900K is bijvoorbeeld nog zo'n 30% sneller dan de M2 Ultra in Multicore loads. Der8auer laat zien dat de 13900K prima in een ECO mode te draaien is en bijvoorbeeld ook maar zo'n 30% verliest op 90 watt power limit.

Het is een feit dat de Intel's CPU's out-of-the-box totaal niet efficient zijn ingesteld, er is kennelijk weinig markt voor. Maar de CPU's kunnen enigszins in de buurt van Apple's performance per watt komen, als je dat zou willen.
masterfragger 25 juli 2023 14:50
Ok, dus toch nog even wachten met die AMD Ryzen 9 7900X .....
YES @masterfragger25 juli 2023 14:54
En als er dan een paar maand later weer iets nieuws uitkomt wacht je ook weer met een eventuele processor van Intel? ;)
Jeroen hofman @YES26 juli 2023 08:45
Vraag me ook wel ens af, geeft een bak geld uit aa CPU''s videokaarten
Heb hier nog een I5 indien nodig een Overclock 4.6 Ghz op een asus z170 Pro
Zo ook mijn laptopje Asus X54s idle 6 -10watt is toch prima.
Waarom toch altijd het nieuwste van het nieuwste

[Reactie gewijzigd door Jeroen hofman op 23 juli 2024 03:30]

MiesvanderLippe @masterfragger25 juli 2023 15:05
Sterker nog, als je dan weer een maandje of 8 wacht is er weer iets nieuws :P

Je euro per prestatie is wel beter met een platform dat al een paar maanden uit is. Al kun je je afvragen wat je met een 7900X wil gaan doen. Da's tamelijk veel processor voor de algemene mens.
watercoolertje @MiesvanderLippe25 juli 2023 16:35
Al kun je je afvragen wat je met een 7900X wil gaan doen.
Als een 7900X niet voldoende is is er ook nog een 7950X, maar wat ik er van begrijp was een 7900X wel prima toen er nog geen gerucht was over de 14de serie van Intel :9

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 03:30]

woody1980 @MiesvanderLippe25 juli 2023 15:13
De gemiddelde Tweaker is ook geen algemene mens. Of overschat ik ons nu een beetje?
Maar met je punt ben ik het wel eens, als dit niet genoeg is dan ben ik ook wel benieuwd wat je wel niet van plan bent.
MiesvanderLippe @woody198025 juli 2023 15:20
Voor gaming schiet je met al die extra cores sowieso niet of nauwelijks op. Een homelab draai je meestal op een NUC. Compileren van alles dat je zelf schrijft of aan bij kunt dragen kun je ook wel compileren op iets minders. Boot times en installaties liggen ook meer bij de SSD dan bij de CPU. Extra PCI-e lanes is op AMD al tijden niet echt een issue.

Het enige dat ik me kan voorstellen is als je twee volwaardige OS'en tegelijk wil draaien. Bijvoorbeeld Linux met Windows eronder, met een pass-trough GPU ofzo. Dan ben je wel aardig aan het Tweakeren :P
Verwijderd @MiesvanderLippe25 juli 2023 15:51
Er is meer in de wereld dan gaming. De feature ssd pci5 is wel fijn. Voor een server scheelt dit aardig in de io. Oftewel bij het laden is dit bijna X2. Nu vraag je je af, wie draait er een server thuis? Ik sinds kort en denk dat dat er meer gaan worden. Je hebt voor 1000 zo'n mooie server tegenwoordig, das 200 per jaar met een levensduur van 5 jaar. En als je glasvezel hebt tegenwoordig en een paar kleine, middelgrote websites kun je dat er prima op draaien. Merk wel dat de single core vps 1,5 x zo snel was dan mijn thuisserver, maar had ik maar 1 core , 1 GB ram en 25 GB voor 10 euro per maand. Heb ik nu 16 threads, 96 GB ram en 3 TB momenteel voor slechts het dubbele.
CAPSLOCK2000 @Verwijderd26 juli 2023 10:31
Er is meer in de wereld dan gaming. De feature ssd pci5 is wel fijn. Voor een server scheelt dit aardig in de io. Oftewel bij het laden is dit bijna X2. Nu vraag je je af, wie draait er een server thuis? Ik sinds kort en denk dat dat er meer gaan worden. Je hebt voor 1000 zo'n mooie server tegenwoordig, das 200 per jaar met een levensduur van 5 jaar. En als je glasvezel hebt tegenwoordig en een paar kleine, middelgrote websites kun je dat er prima op draaien. Merk wel dat de single core vps 1,5 x zo snel was dan mijn thuisserver, maar had ik maar 1 core , 1 GB ram en 25 GB voor 10 euro per maand. Heb ik nu 16 threads, 96 GB ram en 3 TB momenteel voor slechts het dubbele.
Zo ongeveer heel Nederland heeft al een paar "always on" apparaten in huis. Tweakers noemen dat een server, de rest van NL heeft het over hun "slimme speakers" of hun "modem/router". Daarnaast zien we steeds meer domotica & iot, al doet veel daarvan niet veel meer dan z'n data naar de cloud sturen voor verdere verwerking.

Het punt waar ik naar toe wil is dat het heel normaal is om meerdere apparaten te hebben die 24/7 serverachtige taken doen. Volgens mij zouden we een leuke stap kunnen maken door een kleine "server" neer te zetten in iedere meterkast om vanaf daar je huis & bijhorende apparatuur te beheren en te controleren. Helemaal leuk zou het zijn als we zoveel mogelijk chips & en intelligentie uit onze "normale" spullen kunnen halen en die virtualiseren zodat we de software op onze eigen centrale server kunnen draaien. Denk bv aan de spreekwoordelijke slimme koelkast.
Dat heeft allerlei voordelen.
Ten eerste worden de apparaten zelf simpeler en dus goedkoper en betrouwbaarder.
Ten tweede kun je al je software centraal beheren. Je koelkast hoeft niet zelf firmwareupdates te downloaden maar kan die van de mgmt-server krijgen.
Ten derde kun je netwerk en internettoegang centraal beheren. Dat doen we nu met routers/modems maar het zou nog makkelijker zijn als er een centraal systeem dat weet welke wat voor apparatuur je in huis hebt en voor security requirements er zijn (bv een open poort). Mensen toegang geven tot bepaalde diensten/apparaten (via internet/lokaal) wordt zo ook makkelijker.
Als je slim met stroom om wil gaan (bv meer gebruiken als de zonnepanelen veel leveren) is het ook handig om dat centraal te doen voor zoveel mogelijk apparaten. (Eerst de zonnewering dicht doen (of je CPU terugklokken) voor je de airco aan zet).
Ten vierde zouden we zo'n lokale server kunnen gebruiken om onze eigen data te hosten. Nu staat de data van veel mensen in de cloud bij Google, Microsoft en/of Apple. Het heeft grote voordelen om je data online te hebben staan maar afhankelijk zijn van de grote techbedrijven is dan weer een nadeel. Zolang je data alleen op hun platform staat en alleen bruikbaar is voor hun applicaties zit je er best wel aan vast.
Het zou veel mooier zijn om je data lokaal op te slaan en dan selectief toegang te geven aan applicaties/websites die je wil gebruiken.
Ten vijfde kan één centrale server een snelle CPU en veel RAM hebben die gebruikt wordt om alle VMs te runnen. Dat is fijner dan dat ieder apparaat z'n eigen trage CPU heeft.
Ten slotte blijft je huis ook werken als internet uitvalt* en kun je thuis nog steeds bij je data.

*De keerzijde is wel dat je op afstand niet bij je data kan als je internet thuis stuk is, maar je zou natuurlijk een mirror kunnen inrichten, ofwel op het systeem van de buren die een andere ISP hebben, ofwel bij vrienden, ofwel commercieel gehost in de cloud (bij een partij naar keuze).

In principe hebben we alle hardware al in huis. Alleen is het nu nog zo dat de meeste apparatuur alles zelf wil doen. (In de wereld van domotica/iot is het wel iets gebruikelijker om verschillende apparaten aan te spreken via een centraal punt.). Als we alles dat we al hebben aan elkaar zouden knopen met nieuwe software zouden we een prachtig decentraal alternatief kunnen voor de commerciële clouddiensten waar steeds meer apparatuur afhankelijk van is. De software vervangen gaat natuurlijk niet gebeuren, maar een toekomstige generatie wel zo bouwen is technisch gezien in ieder geval binnen handbereik.
Ik verwacht niet dat fabrikanten dat vrijwillig gaan doen. Die bouwen veel liever allemaal hun eigen oplossing. Een goede gedeelde oplossing vereist waarschijnlijk politieke dwang.
IamGrimm @MiesvanderLippe25 juli 2023 17:16
Ik hoef er niet eens veel mee, ik wil gewoon een systeem hebben waar je U tegen zegt.
blackgoku @IamGrimm25 juli 2023 18:36
Idd soms is het gewoon omdat je het wilt 😎
Verwijderd @MiesvanderLippe25 juli 2023 19:16
Voor UHD video rendering is dat wel fijn. Hoe minder lang je hoeft te wachten om je resultaat te zien hoe beter. Wel in combi met een snelle NVIDIA video kaart met veel CUDA cores want anders is het alsnog niet vooruit te branden.
Voor hardware supported AV1 rendering heb je zelfs een GTX 40xx nodig. Want NVENC op de 30xx kaarten en daaronder ondersteund geen AV1. Op de GTX 30xx kaarten wordt als hoogste codec H265/HEVC ondersteund.
masterfragger @MiesvanderLippe25 juli 2023 22:04
Euhm .... :-).

Soms heb ik twee browsers tegelijk open.
watercoolertje @masterfragger25 juli 2023 14:59
Wachten op een refresh? Daar zou ik niet op kunnen wachten als ik wat nieuws wil :P
Mitchell4you. 25 juli 2023 20:25
kan niet wachten op mini pc's met de 7945HX3D
SuperDre 26 juli 2023 00:40
Geloof dat de iGPU deel ook aanzienlijk verbeterd was. Hopelijk dat Asus (omdat intel dat niet meer zou doen) nog een leuke kleine NUC 14 extreme uit gaat brengen voor het einde van het jaar. Heb mn oog op de NUC12 extreme met de corei9, maar die is inmiddels ook 'oud', en de NUC 13 extreme is helaas 2x zo groot.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.