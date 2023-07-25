Gerucht: Chinese pc-fabrikant bevestigt release Intel 14th Gen Core in oktober

De Chinese pc-fabrikant Machenike laat tijdens de Bilibili World-beurs weten dat er in oktober een systeem met een volgende generatie Intel Core-processor komt. Dit lijkt opnieuw te bevestigen dat Intel in oktober de Raptor Lake-refresh op de markt brengt.

Machenike maakt nog niet bekend welke cpu exact in de gaming-pc verwerkt wordt, maar volgens IT Home en VideoCardz gaat het in elk geval om een nieuwe Intel-processor. Eerder werd al gesuggereerd dat Intel de Raptor Lake-refresh in oktober wilde uitbrengen; eerst zou dan de K-serie uitgebracht worden en later dit jaar de niet-K-serie.

De fabrikant zou tijdens de beurs ook vermeld hebben dat de pc in kwestie een PCIe 5.0-ssd krijgt. De 14th Gen Core-serieprocessor wordt de eerste generatie Intel-cpu's waarvoor bij release dergelijke ssd's beschikbaar zijn. Eerdere generaties ondersteunden deze busstandaard ook al via de gpu-PCIe-lanes, maar vanaf Arrow Lake wordt native ondersteuning voor deze ssd's verwacht.

Intel brengt de Raptor Lake-refresh naar verluidt uit als vervanging van de geschrapte Meteor Lake-desktopprocessors. Het gaat om cpu's met dezelfde architectuur en socket als de dertiende generatie Intel-processors, maar in nieuwe configuraties met bijvoorbeeld meer cores en threads of een hogere klokfrequentie.