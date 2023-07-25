Gerucht: Chinese pc-fabrikant bevestigt release Intel 14th Gen Core in oktober

Er is meer in de wereld dan gaming. De feature ssd pci5 is wel fijn. Voor een server scheelt dit aardig in de io. Oftewel bij het laden is dit bijna X2. Nu vraag je je af, wie draait er een server thuis? Ik sinds kort en denk dat dat er meer gaan worden. Je hebt voor 1000 zo'n mooie server tegenwoordig, das 200 per jaar met een levensduur van 5 jaar. En als je glasvezel hebt tegenwoordig en een paar kleine, middelgrote websites kun je dat er prima op draaien. Merk wel dat de single core vps 1,5 x zo snel was dan mijn thuisserver, maar had ik maar 1 core , 1 GB ram en 25 GB voor 10 euro per maand. Heb ik nu 16 threads, 96 GB ram en 3 TB momenteel voor slechts het dubbele.
Zo ongeveer heel Nederland heeft al een paar "always on" apparaten in huis. Tweakers noemen dat een server, de rest van NL heeft het over hun "slimme speakers" of hun "modem/router". Daarnaast zien we steeds meer domotica & iot, al doet veel daarvan niet veel meer dan z'n data naar de cloud sturen voor verdere verwerking.
Het punt waar ik naar toe wil is dat het heel normaal is om meerdere apparaten te hebben die 24/7 serverachtige taken doen. Volgens mij zouden we een leuke stap kunnen maken door een kleine "server" neer te zetten in iedere meterkast om vanaf daar je huis & bijhorende apparatuur te beheren en te controleren. Helemaal leuk zou het zijn als we zoveel mogelijk chips & en intelligentie uit onze "normale" spullen kunnen halen en die virtualiseren zodat we de software op onze eigen centrale server kunnen draaien. Denk bv aan de spreekwoordelijke slimme koelkast.
Dat heeft allerlei voordelen.
Ten eerste worden de apparaten zelf simpeler en dus goedkoper en betrouwbaarder.
Ten tweede kun je al je software centraal beheren. Je koelkast hoeft niet zelf firmwareupdates te downloaden maar kan die van de mgmt-server krijgen.
Ten derde kun je netwerk en internettoegang centraal beheren. Dat doen we nu met routers/modems maar het zou nog makkelijker zijn als er een centraal systeem dat weet welke wat voor apparatuur je in huis hebt en voor security requirements er zijn (bv een open poort). Mensen toegang geven tot bepaalde diensten/apparaten (via internet/lokaal) wordt zo ook makkelijker.
Als je slim met stroom om wil gaan (bv meer gebruiken als de zonnepanelen veel leveren) is het ook handig om dat centraal te doen voor zoveel mogelijk apparaten. (Eerst de zonnewering dicht doen (of je CPU terugklokken) voor je de airco aan zet).
Ten vierde zouden we zo'n lokale server kunnen gebruiken om onze eigen data te hosten. Nu staat de data van veel mensen in de cloud bij Google, Microsoft en/of Apple. Het heeft grote voordelen om je data online te hebben staan maar afhankelijk zijn van de grote techbedrijven is dan weer een nadeel. Zolang je data alleen op hun platform staat en alleen bruikbaar is voor hun applicaties zit je er best wel aan vast.
Het zou veel mooier zijn om je data lokaal op te slaan en dan selectief toegang te geven aan applicaties/websites die je wil gebruiken.
Ten vijfde kan één centrale server een snelle CPU en veel RAM hebben die gebruikt wordt om alle VMs te runnen. Dat is fijner dan dat ieder apparaat z'n eigen trage CPU heeft.
Ten slotte blijft je huis ook werken als internet uitvalt* en kun je thuis nog steeds bij je data.
*De keerzijde is wel dat je op afstand niet bij je data kan als je internet thuis stuk is, maar je zou natuurlijk een mirror kunnen inrichten, ofwel op het systeem van de buren die een andere ISP hebben, ofwel bij vrienden, ofwel commercieel gehost in de cloud (bij een partij naar keuze).
In principe hebben we alle hardware al in huis. Alleen is het nu nog zo dat de meeste apparatuur alles zelf wil doen. (In de wereld van domotica/iot is het wel iets gebruikelijker om verschillende apparaten aan te spreken via een centraal punt.). Als we alles dat we al hebben aan elkaar zouden knopen met nieuwe software zouden we een prachtig decentraal alternatief kunnen voor de commerciële clouddiensten waar steeds meer apparatuur afhankelijk van is. De software vervangen gaat natuurlijk niet gebeuren, maar een toekomstige generatie wel zo bouwen is technisch gezien in ieder geval binnen handbereik.
Ik verwacht niet dat fabrikanten dat vrijwillig gaan doen. Die bouwen veel liever allemaal hun eigen oplossing. Een goede gedeelde oplossing vereist waarschijnlijk politieke dwang.