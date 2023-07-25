Piratenpartij doet bij verkiezingen mee als gezamenlijke lijst met De Groenen

De Piratenpartij gaat de komende Tweede Kamerverkiezingen niet meedoen als zelfstandige partij, maar als een samenwerkingsverband met De Groenen. Over de naam die de partijen samen gaan voeren, wordt nog gedebatteerd, maar de Piraten zelf vinden hun naam te belangrijk om die zomaar te laten liggen. Binnenkort volgen ook lijsttrekkersverkiezingen voor de partij.

Een ruime meerderheid van 78 procent van de leden van de Piratenpartij stemde dit weekend tijdens een ingelaste algemene ledenvergadering voor een gezamenlijke lijst, vertelt partijvoorzitter Mark van Treuren aan Tweakers. De samenwerking is geen fusie, maar een gezamenlijke lijst met één programma en één lijsttrekker. Dat is vergelijkbaar met hoe GroenLinks en de PvdA de verkiezingen ingaan. De Piratenpartij gaat dat samen doen met de Nederlandse tak van De Groenen.

De besturen van de twee partijen overleggen nog over de naam die het samenwerkingsverband krijgt. Dat kan bijvoorbeeld De Groenen Piratenpartij worden of een variant zoals Piratenpartij-Groenen. "Voor veel van onze leden was in ieder geval de Piraten-naam wel erg belangrijk", zegt Van Treuren.

Lijsttrekker

Matthijs Pontier heeft zichzelf opnieuw kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap.Het is ook nog niet bekend wie de lijsttrekker van de lijst wordt. Vanuit de Piratenpartij heeft Van Treuren zich al aangemeld. Ook heeft Matthijs Pontier zich kandidaat gesteld, vertelt hij aan Tweakers. Pontier was tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in 2021 ook al lijsttrekker van de partij. Hij volgde Ancilla van der Leest op. Ook zijn er nieuwe leden die zich kandidaat hebben gesteld. De lijsttrekkersverkiezingen worden 'ergens in de komende weken gevoerd', zegt Van Treuren.

Tijdens de alv werd een voorstel van tafel geveegd om samen te werken met de Basisinkomenpartij. De leden van de Piratenpartij stemden daar tegen, maar staan wel toe dat Basisinkomenpartijleden op de gezamenlijke kieslijst komen te staan.

Ideologisch en financieel

De samenwerking is deels politiek ideologisch, maar ook uit nood geboren. De Piratenpartij heeft volgens Van Treuren te weinig geld in kas om zowel de 11.250 euro borgstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen te betalen als effectief campagne te voeren. "We hebben net al de campagne van de Provinciale Staten achter de rug. Voor een kleine partij als de onze wordt het heel duur om dan mee te blijven doen", zegt hij. Door samen met De Groenen een lijst te vormen, houdt de partij meer geld over voor een campagne. De Piratenpartij deed tijdens de Provinciale Statenverkiezingen mee in Noord-Holland. Daar haalde de partij geen zetel, hoewel ze wel met een zetel is vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Enkhuizen.

De Piratenpartij werkt op andere bestuursniveaus al langer samen met De Groenen en de Basisinkomenpartij.De samenwerking met De Groenen komt niet uit de lucht vallen. De partijen werken al langer nauw samen. Sterker nog, een van de enige zetels die de Piratenpartij de afgelopen jaren wist te bemachtigen, was die in waterschap Amstel, Gooi en Vecht, en dat gebeurde ook met een gezamenlijke lijst. Matthijs Pontier zit in dat waterschap namens De Groenen, maar die partij werkt daar samen met de Piratenpartij. In andere waterschapsverkiezingen werd ook campagne gevoerd onder de naam De Groenen Basis Piraten. Dat 'Basis' verwijst naar de Basisinkomenpartij, die tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen dus niet meedoen met de Piratenpartij.

Digitale of groene partij

Met de samenwerking zet de Piratenpartij een verdere stap richting een breder programma dan alleen digitalisering. De partij kwam ooit voornamelijk op voor digitalisering, privacy en digitale burgerrechten, maar heeft haar standpunten in de afgelopen jaren ver uitgebreid. In het vorige verkiezingsprogramma kwamen digitale zaken nog veelvuldig aan de orde, maar de partij heeft inmiddels ook stevige standpunten over zaken als woningbouw, duurzaamheid en de democratische inrichting. Dat bleek ook vorig jaar, toen Tweakers uitgebreid sprak met Van Treuren en Pontier. Dat programma heeft een stevige linkse inslag. Zo pleit de Piratenpartij voor een basisinkomen; ideologisch is de samenwerking met de Basisinkomenpartij dan ook geen onlogische stap. Ook is duurzaamheid een dominant onderdeel van het verkiezingsprogramma. Wie dat leest, moet moeite doen om te zien of digitalisering nog de boventoon voert.

Digitalisering wordt echter wel degelijk een belangrijk thema in de campagne voor de verkiezingen in november, zegt Van Treuren. Hij verwacht dat er onder andere veel aandacht gaat naar plannen om chats te scannen op terroristisch of kindermisbruikmateriaal. "Die opsporing is belangrijk voor de politie, maar houdt ook grote risico's in voor de privacy van burgers." Al vrij snel in het gesprek haalt Van Treuren echter andere thema's aan die daar weer weinig bij aansluiten. Hij noemt het oplossen van woningnood en bestaanszekerheid. "Dat worden belangrijke thema's voor ons."

De Piratenpartij werkt nog aan een nieuw verkiezingsprogramma. Als dat er is, zal Tweakers het analyseren in een samenvatting van alle digitale beloften van politieke partijen.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 25-07-2023 15:15 219

25-07-2023 • 15:15

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Reacties (219)

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AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator 25 juli 2023 14:47
Ik wil in aanloop van de verkiezingen niet alleen de verkiezingsprogramma's weer bijhouden, maar ook eens kijken wat de Piratenpartij gaat doen. Daarom alvast hier eens polsen in de comments: is daar behoefte aan bij jullie als lezers? Is de Piratenpartij nog een 'typische Tweakers-partij' of niet meer? Is digitalisering nog zo'n onderbelicht onderwerp dat een partij met een meer-dan-gemiddelde focus daarop nog bestaansrecht heeft? Let me know!
masterjorie @TijsZonderH25 juli 2023 15:30
Ik zou het interessanter vinden wanneer er naar bepaalde onderwerpen gekeken wordt, waarin de standpunten van verschillende partijen worden vergeleken, dan artikelen over bepaalde partijen. Hierdoor krijg je ook het idee van een objectiever Tweakers.
Zeker wanneer je kijkt naar reacties onder politiek gerelateerde artikelen en GoT topics, zoals het artikel "Meer technologie in de verkiezingen", zie je dat ook binnen de Tweakers community er een redelijke spreiding is. Daarmee is focussen op een enkele partij, zoals de Piratenpartij (welke zoals @ApexAlpha al aangeeft bij de landelijke verkiezingen het tot nu toe nog altijd niet gelukt is om 1 zetel te halen), in mijn ogen minder interessant.
Het lijkt mij interessanter wanneer op een bepaald "Tweakers" onderwerp wordt gefocust en de verschillende standpunten van partijen die meedoen aan de verkiezingen worden uitgelicht.

[Reactie gewijzigd door masterjorie op 24 juli 2024 08:33]

Separator @masterjorie25 juli 2023 16:19
Mee eens, maar wat mij betreft met een stukje verdieping. Dus niet alleen wát vandaag hun standpunt is, maar ook het hoe. En ook hoe ze hier dan de afgelopen jaren mee zijn omgegaan qua gestelde kamervragen, stemgedrag, beleid, etc.

Het is namelijk heel makkelijk scoren door bijvoorbeeld te roepen dat alle ICT projecten binnen de overheid te duur zijn en uitlopen en dat het zo niet langer kan. Of dat we online pesten en kinderporno keihard gaan aanpakken. Maar HOE gaan we dat dan veranderen en wat zijn daar de implicaties van? Minder externe consultants? Oké, dus meer kennis in huis halen? Hoe ziet men dit gepositioneerd binnen het huidige uitvoerende apparaat? Wordt daar geld voor beschikbaar gesteld? En bij online wangedrag, gaan we dan berichtenverkeer monitoren? Welke mate van privacy mogen we daarvoor inleveren? Etc.

Verder zou het interessant kunnen zijn om de partijen vragen te stellen vanuit de community. Heeft de partij bijvoorbeeld ideeën bij de toenemende afhankelijkheid van de cloud bij consumentenelektronica en wil het daar iets mee, bijvoorbeeld richting Europa? Hoe denkt de partij over het Adviescollege ICT toetsing, als je moet kiezen gaat daar dan meer geld en bevoegdheden naartoe of juist minder? Etc.
Tassadar32 @Separator25 juli 2023 21:13
Na een jaar op een overheidsproject te hebben gezeten kan ik je vertellen dat het probleem voornamelijk bestaat uit 5 lagen management die allemaal alleen hun baas uit het vuur proberen te houden en verder weinig uitvoeren. Als het op praktijkervaring aankomt zitten er een paar ambtenaren die ook met moeite kunnen uitleggen wat alle tegenstrijdige regelgeving nu echt betekent. Het interne IT personeel zijn veelal diegenen die het in het bedrijfsleven niet redden en nu een baan hebben met weinig druk, weinig gevraagde vaardigheid en waar je nooit ontslagen word, hoe onbekwaam je ook bent. Daarbovenop word alles in silo's gestopt waardoor niemand met elkaar praat en worden technische verbeteringen pas uitgevoerd als alles op omvallen staat (maar geen seconde eerder).

Als externe is het een zeer frustrerende omgeving om in te werken, mede doordat alles tergend langzaam gaat en je veelal 50% of meer van je tijd aan het wachten/onproductief bent. Als je vanuit je expertise verbeteringen aandraagt snapt het interne personeel er weinig van of blijven ze volhouden dat zaken die in het hele vakgebied al jaren standaard zijn toch echt onmogelijk zijn.
BasSchouten @Tassadar3226 juli 2023 00:18
Maar kun je dit wezenlijk aanpakken zonder de Balkenendenorm te schrappen? Iets waar de bovengenoemde partijen zich niet snel aan zullen wagen. Die externe consultants zijn natuurlijk minstens net zo duur, maar durft men het aan dat je af en toe ook bij de overheid capabele mensen in loondienst moet nemen die gewoon een paar ton per jaar kosten?

Meer bureaucratie bij de overheid is in zekere mate denk ik onvermijdelijk omdat je met een unieke situatie zit qua corruptiepreventie. Maar meer competentie, daar is geld voor nodig, en bijna iedereen wil maar wat graag bezuinigen op ambtebaren.
penthadix @BasSchouten26 juli 2023 08:11
Daadwerkelijke functioneringsgesprekken zou al een goed begin zijn
bramv101 @BasSchouten27 juli 2023 13:28
Corruptie, zeker op lokaal niveau is schering en inslag.
Meer bureaucratie lijkt me daar niet de oplossing
zacht @masterjorie25 juli 2023 16:24
Persoonlijk vind ik het vreemd dat een niet-politieke website er voor kiest één politieke partij te belichten, dit artikel lijkt op een politieke advertorial. Ik zit er dan ook niet echt op te wachten. Wat ik wel interessant zou vinden is een artikel over de politieke standpunten van alle partijen met betrekking op digitalisering, privacy en digitale burgerrechten.
Bartmanz @zacht25 juli 2023 16:29
Eens, al is de Piratenpartij van origine wel een one-issue partij met een duidelijke focus op tech en privacy.
FreezeXJ @Bartmanz25 juli 2023 17:07
Absoluut, maar daarom is het misschien juist interessant om dat te vergelijken met andere partijen, en vooral hoe die stemmen (wat ze zeggen is irrelevant). Welke issues zijn er zoal langsgekomen, en wie deed wat? De Piraten kunnen nog weinig doen, maar ze vinden wel wat, en wellicht dragen ze ook issues aan die later kamervragen worden.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @FreezeXJ25 juli 2023 17:25
Het is natuurlijk niet alsof dit de enige politiek is die we volgen. We hebben bijvoorbeeld ook het regeerakkoord doorgelicht en vorige maand gekeken welke beloftes de regering heeft waargemaakt. Dat gaat weliswaar over de regering, maar toch.
vali @TijsZonderH25 juli 2023 22:01
Kan de vraag niet beter gesteld worden, waarom houd tweakers zich bezig met politiek nieuws? Is hier überhaupt vraag naar op een technisch website?
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @vali25 juli 2023 22:48
Over dat laatste: ja. Heel veel.

En je kunt politiek simpelweg niet negeren, ook niet als technische website. De dagen dat 'technologie' alleen nog over hardware en componenten ging zijn al een kleine 20 jaar achter ons. Als het over tech gaat is politiek overal: van de beschikbaarheid van chips door geopolitieke keuzes tot de manier waarop je straks in je auto gevolgd wordt voor een kilometervergoeding.
vali @TijsZonderH25 juli 2023 23:47
Er is op een technische website heel veel vraag naar politiek nieuws? Zeer vreemd en vooral dat je aangeeft dat jullie nieuws over "hardware en componenten " al 20 jaar achter jullie lieten. Wat verstaan jullie dan nog "terug naar de kern gaan" precies? Er zijn genoeg technische ontwikkelingen bezig waar jullie niet over schrijven en niet te maken hebben met hardware en componenten....

Want nee, politiek is niet overal dat is schijnbaar iets waar jij (en tweakers?) in geloofd. Het gevolg is namelijk dat de content die jullie bieden niet veel meer afwijkt van ad.nl en daarmee neem ik ook de kwaliteit mee van de technische artikelen. Als ik politieke zaken wil volgen zijn er betere bronnen te vinden en daar vallen jullie niet onder.

[Reactie gewijzigd door vali op 24 juli 2024 08:33]

Morgoth @vali26 juli 2023 03:40
Je kan je kop wel in het zand steken, maar alles is politiek of je het nou wil of niet. En technologie is bij uitstek politiek. Denk alleen al aan de discussie rondom Hikvison camera's of de rol van social media bij desinformatie. Dat jij het niet interessant vindt is prima natuurlijk, maar dat het een absolute meerwaarde heeft voor tweakers is volstrekt duidelijk. En dat vond ik al toen ik mij in 1999 registreerde.
vali @Morgoth26 juli 2023 09:45
En technologie is bij uitstek politiek.
Je kan overal wel een draai aan geven dat alles politiek is want dat is niet het geval. De markt bepaald en de politiek volgt altijd.
Je kan je kop wel in het zand steken, maar alles is politiek of je het nou wil of niet.
Dit is behoorlijk zwart wit en nee ik steek zeker niet mijn hoofd in het zand. Ik hou mij enorm bezig met techniek en ook behoorlijk met politiek. Als je beide goed wilt bespreken kan je het, naar mijn mening, niet samenvoegen. Het resultaat zie je al een tijdje op tweakers op de FP gezien het niveau van politieke zaken niet hoog is en het niveau van technische zaken ook aan het afnemen is.
Denk alleen al aan de discussie rondom Hikvison camera's of de rol van social media bij desinformatie.
En het gevolg daarvan is goed terug te vinden in de FP. Wil je beide punten goed bespreken heb je mensen nodig die hier goed in verdiepen en die zijn er bij tweakers (niet) meer. Als jij er vanaf 1999 bent dan ben je goed op de hoogte hoe er vroeger de diepte in ging om bepaalde zaken goed uit te zoeken. Iets wat je ook moet doen bij jouw genoemde onderwerpen en dat gebeurd jammer genoeg niet.

@TijsZonderH
"Over dat laatste: ja. Heel veel." Ik kan mij herinneren dat jullie erg open willen zijn. Is dit bij de laatste vragenlijst naar voren gekomen dat hier heel veel vraag naar is?

[Reactie gewijzigd door vali op 24 juli 2024 08:33]

Aldy @vali26 juli 2023 13:46
Bijna alles waar je dagelijks mee te maken krijgt is ooit de politiek gepasseerd. Onderwerpen op Tweakers de laatste dagen zoals de chipindustrie naar Europa halen is politiek geïnspireerd of privacywetgeving en hoe de grote bedrijven vaak worden teruggefloten.Tweakers laat altijd al de politiek toe en dat is niet vreemd: jij mag bijvoorbeeld niet geïnteresseerd zijn in politiek, maar de politiek is dit wel in jou.
Het enige bijzondere is deze keer dat Tweakers één partij eruit lichten. En dan mogen de leden de naam een geuzennaam vinden, maar er zijn ook een heleboel mensen bij wie de naam afschrikt, volgens mij.
vali @Aldy26 juli 2023 14:10
Bijna alles waar je dagelijks mee te maken krijgt is ooit de politiek gepasseerd. Onderwerpen op Tweakers de laatste dagen zoals de chipindustrie naar Europa halen is politiek geïnspireerd of privacywetgeving en hoe de grote bedrijven vaak worden teruggefloten
Dat het de de politiek gepasseerd is betekend niet dat veranderingen die plaatsvinden komen door wijzigingen vanuit de politiek. Ook de chipindustrie is een goed voorbeeld waar de politiek vrij weinig te vertellen heeft en moet meegaan met veranderingen die buiten hun macht plaatsvinden. Ja, er kunnen privacywetgeving doorgevoerd worden, maar zolang de markt bepaald kunnen ze alleen erachter aan hollen.
mag bijvoorbeeld niet geïnteresseerd zijn in politiek,
Het is niet dat ik niet interesseert ben in de politiek (het verre tegenovergestelde zelfs), het is eerder dat ik van mening ben dat er te weinig diepgang is bij Tweakers. Hierdoor is Tweakers steeds minder interessant om te volgen. Dat de politiek interesseert is in de bevolking is ook maar de vraag als je ziet hoe ze bezig zijn. Maar dat is weer een andere discussie.
Het enige bijzondere is deze keer dat Tweakers één partij eruit lichten. En dan mogen de leden de naam een geuzennaam vinden, maar er zijn ook een heleboel mensen bij wie de naam afschrikt, volgens mij.
Het laat in ieder geval goed doorschemeren hoe tweakers erin staat qua politieke voorkeur..

[Reactie gewijzigd door vali op 24 juli 2024 08:33]

masterjorie @TijsZonderH25 juli 2023 22:10
Je hebt helemaal gelijk dat veel wat aangedragen wordt al door jullie gedaan is en als ik je berichten lees ook herhaald zal worden. Echter geef je aan dat je ook specifiek wil gaan kijken wat de Piratenpartij gaat doen.
Je vraagt hierbij feedback over of de Piratenpartij nog altijd een typische Tweakers partij is en of digitalisering nog altijd onderbelicht is en daardoor een partij als de Piratenpartij bestaansrecht geeft.
Ik denk dat daarbij de focus te erg op één partij ligt, terwijl het mij (en met mij zo te lezen ook anderen) interessanter lijkt om een beeld te krijgen van welke partijen meer aandacht hebben voor “Tweakers” onderwerpen (wat al vrij breed is).
Ik denk dat er inmiddels meerdere partijen aandacht schenken aan deze onderwerpen, al zullen er ook nog genoeg zijn die dit niet doen of niet op focussen in hun verkiezingsprogramma’s (bijvoorbeeld wanneer ze denken dat de hun potentiële kiezers het minder belangrijk vinden dan andere onderwerpen).
Juist meer diepgang in de onderwerpen en verschillende partijen hun mening vragen over deze onderwerpen lijkt mij interessant, in tegenstelling tot meerdere artikelen over één partij (zoals de Piratenpartij).
Wellicht dat dan bijvoorbeeld blijkt dat partijen die op het eerste oog heel erg op elkaar lijken, op specifieke onderwerpen erg van elkaar verschillen of vice versa.
Vandaag was er bijvoorbeeld weer een artikel over de verschrikkelijke toestand waarin de belangrijkste inkomstenbron van onze overheid zich bevindt[/url]. Deze grotendeels ICT problemen lopen al jaren en wordt deels verergerd door wijzigingen aan het belastingstelsel, waardoor nieuwe wijzigingen zelfs niet meer mogelijk zijn. Ik zou erg benieuwd zijn naar bijvoorbeeld een verdiepend artikel over hoe partijen denken hier mee om te gaan en hoe zij denken bij te kunnen dragen aan het oplossen van dit enorme langlopende probleem.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @zacht25 juli 2023 17:25
U vraagt, wij draaien.
Labrator12 @zacht25 juli 2023 22:33
Snap ik, maar dan ben je gauw klaar. Geen andere partij vindt het werkelijk interessant. En als er al iets over in het programma staat, dan is het window dressing. Met Kees Verhoeven verdween de eerste en laatste politicus die enigszins verstand van digitaal had. Ik ben echt benieuwd wat het betekent als een intrinsiek digitaal georienteerde partij als Piratenpartij een stem in TK krijgt. Liefst meer.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @Labrator1225 juli 2023 22:49
Als je denkt dat er sinds (en voor) Kess Verhoeven niemand meer oog voor digitalisering heeft heb je niet op zitten letten. We hebben nota bene een staatssecretaris voor dit onderwerp.
dirk161 @TijsZonderH26 juli 2023 08:20
Die (demissionair) staatssecretaris zit daar echt niet omdat ze “verstand van digitaal” heeft.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @dirk16126 juli 2023 08:25
Maar zeggen dat er geen aandacht voor het onderwerp is terwijl er letterlijk een staatssecretaris met die portefeuille is is gewoon naïef. Bovendien zijn er meer dan genoeg Kamerleden die net zoveel verstand hebben van tech als Verhoeven, zo niet meer.
dirk161 @TijsZonderH26 juli 2023 08:49
Van die “aandacht” ben ik nou niet bepaald onder de indruk. De persoon op de functie geeft niet bepaald het idee dat het erg serieus genomen wordt.
Tegelijkertijd hadden we een minister van klimaat die niet snapt hoe je met kernenergie een woning verwarmt, dus we mogen ook niet teveel verwachten.
Bovendien zijn er meer dan genoeg Kamerleden die net zoveel verstand hebben van tech als Verhoeven, zo niet meer.
Dat mag ik wel hopen.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @dirk16126 juli 2023 09:39
De persoon op de functie geeft niet bepaald het idee dat het erg serieus genomen wordt.
Waar baseer je dit op?
Sando @dirk16126 juli 2023 12:27
De persoon op de functie geeft niet bepaald het idee dat het erg serieus genomen wordt.
Sommige partijen vinden het een gemiste kans dat we geen minister van digitalisering hebben gekregen, maar een staatssecretaris.

Dat valt echter de persoon niet aan te rekenen.

Tegelijkertijd hebben we een minister van klimaat die zegt dat CO2 een soort verstikkende deken is waardoor planten uitsterven, dus een minister is inderdaad niet zaligmakend.
ari3 @masterjorie25 juli 2023 18:30
Ik zou het interessanter vinden wanneer er naar bepaalde onderwerpen gekeken wordt, waarin de standpunten van verschillende partijen worden vergeleken, dan artikelen over bepaalde partijen.
Dat is precies wat er mis is met de informatievoorziening in de aanloop naar verkiezing: journalisten die gaan bepalen welke onderwerpen er besproken mogen waardoor (bij de laatste verkiezingen bijvoorbeeld) een soort beeld ontstaat dan stikstof en woningtekorten de grootste problemen zijn. Nu zijn dat legitieme onderwerpen, maar je kunt ook onderwijs, belastingdruk, zorg, cultuurverarming, rechtspraak, religiebestrijding, defensie of migratie belangrijker vinden.

Ik vind dat partijen altijd zelf mogen bepalen op welke onderwerpen ze zich profileren zodat er geen sturing kan zijn op wat de grote massa belangrijk gaat vinden. Dit doe je door debatten te organiseren die open zijn voor deelname door iedere verkiesbare partij en waar iedere deelnemende partij zelf een debatonderwerp mag inbrengen. Geen repressie meer van onderwerpen door het journaille!
Frame164 @ari325 juli 2023 19:12
Je hebt geen journalisten of tv-programma's nodig. Alle politieke partijen zetten hun complete en verkorte verkiezingsprogramma's online. Die kan iedereen gratis en zonder filtering van de inhoud lezen. Als een paar uur hierin investeren om een weloverwogen keuze te maken al te veel is, en alles in hapklare brokken moet worden geserveerd kan je je afvragen of democratie wel iets is voor die mensen...
ari3 @Frame16425 juli 2023 19:19
Tja, ik doe de moeite wel, maar de verkiezingsuitslagen van de laatste 40 jaren laten zien dat de grote massa voornamelijk stemt op wat hun voorgeschoteld is in de media. Bij debatten bij de NPO en RTL worden nieuwe partijen niet eens uitgenodigd als ze niet op een paar zetels peilen. Op die manier kunnen nieuwe partijen zich nooit in het zicht van de massa profileren.
penthadix @ari326 juli 2023 08:20
Ik zou persoonlijk niet eens tegen een stemdrempel zijn (en kiesdrempel).

Dat je eerst moet aantonen dat je in ieder geval een bepaalde mate van basiskennis bezit over Nederland. Misschien heeft het ook nog een positief effect op de integratie en betrokkenheid van mensen.
perry1 @penthadix26 juli 2023 09:05
LoL.
Stop er dan ook een stukje historische kennis bij. _/-\o_

Hoeveel van de (nog) zittende politici zou zo'n drempel van basiskennis passeren? 8)7
(En hoeveel van de "medelanders"1 ?)

|:( |:( |:(


1) Voor de duidelijkheid: hiermee bedoel ik alle mensen die in Nederland geboren zijn of hier al decennia wonen. Dus bv ook mijn eigen familie die al eeuwen in Nederland gewoond heeft.

[Reactie gewijzigd door perry1 op 24 juli 2024 08:33]

penthadix @perry126 juli 2023 10:28
Zou mooi zijn als het mensen aanzet tot het leren van Nederlandse geschiedenis, problemen die in Nederland spelen (ook voor de verandering buiten de randstad) en minder in hun eigen bubbeltje blijven hangen.

Daarnaast heeft Nederland ook een hoop "onbekende" geschiedenis en zijn sommige ideën die nu worden geopperd lang niet zo innovatief als mensen denken. Bijvoorbeeld de koloniën van weldadigheid, veenplaggers en de klassieke manier van landbouw. Daar mag wat mij betreft ook Suriname, Banda en dergelijke onder worden geschaard. Of de relatie tussen ons koningshuis en Sisi (van Oostenrijk) of Anna Paulowna (Rusland)

Hoeft natuurlijk niet in detail bevraagd te worden in de test :p
tweakuwe @penthadix15 augustus 2023 12:41
Het probleem daar is dat je dan heel veel macht legt bij de mensen die mogen bepalen wat er getoetst wordt.

Een systeem als dit bestaat ook gewoon, het wordt in China toegepast en wordt daar ook al heel erg lang gebruikt (ook in de tijd van de keizers). eerst voor de bureaucraten klasse en nu voor de leden van de communistische partij (die in veel opzichten een directe doorzetting van de oude bureaucraten klasse is, zoveel is er niet veranderd in hoe China wordt bestuurd). En ja, er zit ook een heel getrapt stelsel van verkiezingen in China.

Zowel huidige implementaties als implementaties in het verleden van een kiesstelsel met zulke drempels zorgt niet voor een besturing die (lang) in het belang van het volk werkt. Democratie is zeker niet zonder zwakke punten, maar het blijkt gewoon het minst kwade der kwaden over langere tijd, en dat ook alleen in een democratie die verder gaat dan alleen stemmen. Cruciaal zijn de zogenoemde 'checks & balances' die een democratie weliswaar wat log maken maar wel zorgen voor een continuïteit die voor het volk werkt.
penthadix @tweakuwe15 augustus 2023 14:10
klopt, maar dan blijft het wel belangrijk dat er actieve democratie bedreven wordt en kiezers enigszins betrokken zijn. Dus niet wat uit laatste onderzoeken is gekomen (volgens mij citizens 2022 over kiezersbetrokkenheid/kiezersgedrag) , dat een meerderheid louter af laat hangen van stemwijzers.
ZwolschBalletje @ari325 juli 2023 19:36
Je verhaal klonk best oké, totdat bij de laatste twee zinnen mijn fake-news-radar luid begon te piepen.

Er zijn in de aanloop naar (landelijke) verkiezingen altijd heel veel verkiezingsdebatten. Zulke debatten worden vaak georganiseerd door belangenclubs of organisaties die iets met een thema hebben, zoals tech, openbaar vervoer, wielrennen, natuurvrienden of de agrarische sector of wat dan ook. De politieke partijen sturen daar hun specialisten naartoe, die bijvoorbeeld in de Tweede Kamer daarover ook het woord voeren. Zulke debatten zijn over het algemeen ook openbaar en de organisatie is alleen maar blij als er een extra aanmelding komt van een kleine of nieuwe partij die daarover een standpunt heeft.

Waar jij op lijkt te doelen, zijn de spektakels in de laatste week voor de verkiezingen, wanneer de lijsttrekkers vol in beeld (willen) zijn en de omroepen hun bekendste kijkcijferkanonnen inzetten. Op primetime NPO1 ga je niet avond aan avond een debat uitzenden over specifieke onderwerpen die nauwelijks in het nieuws zijn geweest: de kijker die politiek maar matig interessant vindt, haakt dan direct af. En ja, op dat moment maken de omroepen een afweging tussen breed informatief zijn vs. aantrekkelijke, overzichtelijke tv maken. En daarbij trekken de kleine / nieuwe partijen aan het kortste eind.

Partijen mogen zichzelf profileren op de onderwerpen die ze kiezen, precies zoals jij wilt. En dat doen ze door (o.a.) deel te nemen aan specialisten-debatten, ook al is het maar in een zaaltje voor 50 man, waarover dan nog in het club-blog wordt geschreven. Als jij breed geïnformeerd wilt zijn of juist over een specifiek onderwerp wilt weten wat al die partijen vinden, dan kun je daar naartoe gaan en je uitgebreid laten informeren. En de groep kiezers die het allemaal maar matig kan interesseren, die vindt één samenvatting van de grootste handvol partijen misschien al ruim voldoende, en heeft niet zo last van FOMO. Maar repressie door het journaille, dat gaat mij wel een dwarsstraat te ver.
Robbierut4 @TijsZonderH25 juli 2023 15:17
Zeker behoefte.

Misschien ook interessant om een deep dive te doen in alle partijen, welke partijen denken echt na over techniek, beveiliging en privacy. En welke hebben daar (nog) geen aandacht aan besteed in hun programma?
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @Robbierut425 juli 2023 15:24
We gaan sowieso dit artikel herhalen zodra de verkiezingsprogramma's bekend zijn.
Ruw ER @TijsZonderH25 juli 2023 15:40
Ben zeer benieuwd, goede kans dat dit van invloed zal zijn op mijn stemgedrag. Zit zelf in de onmogelijke hoek progessief rechts, waar geen enkele partij zich bevindt. Zou echt niet weten op wie ik nu zou moeten stemmen. Sowieso heb ik het idee dat de helft vd partijen al afvalt omdat ik ze extremistische gelovigen / anti gelovigen of compleet ongeschikt vind.
Immanent Ike @Ruw ER25 juli 2023 15:59
Economisch rechts maar verder progressief is d66 toch? Volt zou ook nog een optie kunnen zijn..
Ruw ER @Immanent Ike25 juli 2023 16:24
Ik heb de vorige keer op d66 gestemt. Nou direct spijt toen die enge Kaag zo ontzettend geirriteerd was dat er naar buiten was gekomen dat D66 een rapport over een prominent lid die zich had laten gaan tegen wat vrouwelijke partijgenoten had weggemoffeld.

Volt is absoluut een contender. Ben benieuwd naar hun programma.
Basszje @Ruw ER26 juli 2023 06:42
Enge Kaag? Ieder zijn mening hoor en ben ook geen fan, maar laat je niet meeslepen in die jarenlange hetze van foute vodjes tegen alles wat ruikt naar progressief. Dat is imo stuk schadelijker voor het land, zeker met die heks beeldspraak en alle andere beledigingen.
Ruw ER @Basszje26 juli 2023 06:58
Ja enge Kaag. Je hebt dit toch wel meegekregen?
https://www.volkskrant.nl...r=https://www.google.com/
filthymushroom @Robbierut425 juli 2023 15:20
Goed punt, zo'n deep dive lijkt mij zeker van toegevoegde waarde.

Ik ben zelf zeker geïnteresseerd in hoe IT en techniek in de verschillende programma's word meegenomen, de focus hoeft wat dat betreft niet de Piratenpartij te zijn wat mij betreft.
Sissors
@TijsZonderH25 juli 2023 15:28
Ik zie niet in waarom een marginale one-issue partij een specifieke uitzonderingspositie moet krijgen. En ja ik snap dat het een one-issue is die bij een redelijk gedeelte van het publiek hier als belangrijk issue wordt gezien, maar het blijft een minieme partij. Ook kleine partijen mogen aandacht krijgen, maar om ze nou specifiek uit te lichten?

En als ze niet als one-issue partij te boek willen staan, moeten ze niet hun naam zo belangrijk vinden (een naam die wel bekendheid heeft, maar of het zou echt stemmen oplevert vraag ik mij af).
Memori @Sissors25 juli 2023 15:41
Ik zie het niet zozeer als een "one-issue partij", alhoewel het dat wel is natuurlijk, maar meer een kans om representatie te krijgen in de politiek. Eén zetel voor iemand die veel weet- en vol passie is over IT en digitale privacy zal beter kunnen beargumenteren dan elk ander persoon in de kamer, waardoor die ene zetel misschien wel 50 waard is op dat onderwerp.

Als we een halt willen roepen tot verplichte ontsleuteling of backdoors in encryptie, zullen we toch zo'n iemand op die zetel willen hebben. En die iemand zal een verdomde goede politici moeten zijn.

[Reactie gewijzigd door Memori op 24 juli 2024 08:33]

Xander2 @Sissors25 juli 2023 20:13
Eens.

Het komt een beetje over als navelstaren, er liggen veel grotere en belangrijkere dossiers op tafel, NL is bijna onbestuurbaar geworden en sterk gepolariseerd.

Het laatste waar ikzelf op dit moment behoefte aan heb is de zoveelste liberale partij met tunnelvisie.
ApexAlpha @TijsZonderH25 juli 2023 15:33
Ik wil in aanloop van de verkiezingen niet alleen de verkiezingsprogramma's weer bijhouden, maar ook eens kijken wat de Piratenpartij gaat doen. Daarom alvast hier eens polsen in de comments: is daar behoefte aan bij jullie als lezers?
Zeker behoefte aan!

En om nog een stap verder te gaan, ik zou het super mooi vinden als jullie een soort 'digitale stemwijzer' kunnen neerzetten. Een stemwijzer waarbij privacy, internettoegang en andere tweakers-onderwerpen worden neergezet.

Met jullie bereik onder Nederlandse stemmers zouden politieke partijen daar best voor te porren zijn.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @ApexAlpha25 juli 2023 16:07
Lijkt me supervet maar dat is ten eerste technisch ingewikkeld en ten tweede weet ik niet of we als Tweakers echt een advies moeten geven. Ik geef liever dan gewoon zo neutraal mogelijk alle feiten zonder daar een waarde aan te hangen.
batjes @TijsZonderH25 juli 2023 16:10
Geef dan geen advies en wees dan heerlijk neutraal in het vergelijken van de tweakers-standpunten bij de politieke partijen.
ApexAlpha @TijsZonderH25 juli 2023 16:11
Een stemwijzer geeft geen advies. Die legt je een aantal stellingen voor waarbij jij zelf antwoord met "eens - weet ik niet - oneens". Meestal rond de 25 stellingen.

Na afloop laat het dan zien met welke partijen jij de meeste overeenkomsten hebt. Om het echt politiek neutraal te maken moet je dan wel alle politieke partijen zelf vragen om ook de stemwijzer in te vullen, zodat het niet afhangt van jullie interpretatie van (vage) verkiezingsprogramma's.

Vandaar dat je daar dus ook wat tegenover moet stellen in exposure. Maar met de bezoekersaantallen van Tweakers.net zou dat denk ik wel in orde moeten komen.

De algemene stemwijzers gaan eigenlijk nooit over digitalisering, ICT, privacy etc... Vandaar dat een stemwijzer daarop gericht een toevoeging zou kunnen zijn, imho.

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 24 juli 2024 08:33]

Frame164 @TijsZonderH25 juli 2023 19:15
Dan is de makkelijkste optie om gewoon een artikel te maken met de links naar de verkiezingsprogramma's van alle deelnemende partijen. Dan kan iedereen het direct aan de bron lezen en een keuze maken. Transparanter kan niet. En als je het dan helemaal transparant wilt maken moet je eigenlijk de volgorde van de partijen random maken en voor iedere bezoeker opnieuwe shufflen.
Pwain @TijsZonderH25 juli 2023 15:20
Ga je dat dan volgend jaar ook doen voor de Belgen hier?
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @Pwain25 juli 2023 15:25
Bedoel je een specifieke partij volgen?
Jakobus3 @TijsZonderH25 juli 2023 15:32
Ik hoop als Belg persoonlijk om een interessant overzicht/achtergrond te hebben over:
1) hoe digitaal (of juist niet) het Belgisch verkiezingssteem is.
2) welke partijen digitalisering pushen of meer algemeen, welke partijen meer technologisch vooruit werkend zijn.
JanVQ @Jakobus325 juli 2023 16:09
Ik hoop als Belg vooral dat dit politiek geneuzel in Nederland blijft, en dan liefst op de daarvoor bedoelde websites en niet op een site die "technologisch" georiënteerd zegt te zijn . Ze hebben in Nederland vast ook wel andere bronnen die meer geschikt zijn hiervoor.
lenwar
@JanVQ25 juli 2023 20:36
Het platform is technologie-georiënteerd. Dat is uiteraard het breed. Een tennisracket zit ook technologie in tenslotte.
Dus is dat een selectie van gemaakt, dat meer neigt naar computertechnologie en gerelateerde zaken. Er wordt (uiteraard) meer aandacht besteed aan populaire onderwerpen als ruimtevaart en elektrische auto’s. (Waar je objectief zou kunnen stellen dat brandstofauto’s complexere technologie hebben dan elektrische, maar dat is een andere discussie)

Aangezien politiek vrij letterlijk alles aanraakt, wordt dus ook technologie en alles er omheen aangeraakt.

Wat mij betreft heeft het dus ook zeker wel een plek op dit platform. In elk geval niet minder dan een artikel over een geslaagde ruimtemissie of de laatste elektrische KIA die objectief met van hetzelfde is)
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @Jakobus325 juli 2023 16:06
Ik wil heel graag ook alle Belgische partijen onder de loep nemen op hun digitaliseringsstandpunten. Maar als ik kijk naar hoe ontzettend veel werk dat voor Nederland is weet ik niet zo goed of dat realistisch is voor België. Ik weet niet hoeveel partijen daar mee doe, maar ga er tzt zeker wel naar kijken en inschatten of dat haalbaar en proportioneel is.
Jakobus3 @TijsZonderH25 juli 2023 16:33
Snap ik zeker, en dan nog eens met het beperkt doelpubliek misschien minder interessant. Desondanks ga ik gelukkig zijn met eenderwelke artikel errond :)
PaMu @TijsZonderH25 juli 2023 15:19
Volgens mij is het publiek van Tweakers tegenwoordig toch een stuk meer gevarieerd. Ik heb het idee dat het wel nog behoorlijk naar links neigt, maar zie bijvoorbeeld ook veel support voor partijen als Volt, of de meer "traditionele" linkse partijen als GL/PvdA
cricque @PaMu25 juli 2023 15:47
Links en groen is al jaren bezig, bekijk maar EV, owee als je daar maar iets verkeerd over zegt. Wat over de jaren heen ook zo is: rekening houden met anderen. Op tweakers zit over het algemeen wel veel mensen die werkzaam zijn in de IT dus een hoger loon hebben. Maar er zijn genoeg mensen die het met een pak minder moeten doen, en dat wil nu ook wel al eens heel rap bij een heleboel vergeten worden.
perry1 @cricque26 juli 2023 09:22
Een hoger loon hoeft niet te betekenen dat die persoon automatisch rechts stemt.


Ik kom zelf uit een roze-rood nest. (mijn ouders stemden indertijd D66 en PvdA).
Het ging er thuis dan ook altijd lekker aan toe rond de verkiezingen. ;)


De sterkste schouders horen de zwaarte lasten te dragen.
Dat sociale gedrag heb ik van thuis meegekregen.
Ook al voelt het soms oneerlijk (geef ik meteen toe).


Samengevat: Ja, ik verdien redelijk. (iets boven modaal)
Maar ik heb er vervolgens geen bezwaar tegen om daar belasting over te betalen. (in de hogere schijven)
En verder maak ik geen gebruik van de beschikbare sociale voorzieningen en subsidies.
Die hebben anderen hander nodig.

Dus het kan wel.
Kevinp @TijsZonderH25 juli 2023 15:20
Zeker, maar ook heel erg op de gevestigde orde en grote partijen.

Leuk een stem op deze partij, maar als er geen kans is op een zetel kan je misschien (moet iedereen zelf weten) beter op een andere partij stemmen.

Ik denk dat momenteel er een paar partijen erg interessant zijn
VVD
GL/PVDA
BBB.

dit zijn toch zeer waarschijnlijk de 3 grootste partijen na de verkiezingen.

Daarnaast heb je de "grote kleine" met D66, SP, PvdD en Volt.(>7 zetels).
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @Kevinp25 juli 2023 15:27
Uiteraard. Ik heb ook wel eens zijdelings contact met politici die nu bezig zijn met digitalisering, maar minder dan ik zou willen. We gaan sowieso dit jaar weer alle verkiezingsprogramma's doorlezen, net als we in 2021 deden.
musiman @Kevinp26 juli 2023 14:32
Ik zou niet focussen op enkel die partijen. Een compleet overzicht van alle partijen is veel leuker om te vergelijken. Zo heeft bijvoorbeeld Ja21 deze standpunten:
JA21 wil:
Machtsmisbruik door bedrijven en overheden aanpakken, paal en perk aan verzamelen en verhandelen van data van burgers
De censuur door Big Tech stoppen: rechter oordeelt over toelaatbaarheid uitingen
Overheid en bedrijven verantwoordelijk stellen voor datalekken, compensatie voor gedupeerden
Open internet en individuele economische vrijheid: innovatie Bitcoin omarmen, cash betalen in stand houden
Kevinp @musiman26 juli 2023 18:50
Mee eens. Maar er waren 30 partijen geloof ik de laatste keer. Dat is erg veel werk.
MatHack @TijsZonderH25 juli 2023 15:24
Dat is zeker interessant, al vraag ik me wel af hoe de samenwerking met De Groenen invloed op dat partijprogramma gaat hebben. Dus je kijkt in feite dan niet alleen naar de Piratenpartij.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @MatHack25 juli 2023 15:26
Eens. Die programma's lijken wel echt heel dicht op elkaar te liggen. Bij Tweakers richten we ons sowieso alleen op de digitale aspecten, dus die lichten we uit boven woningnood.
Theo @TijsZonderH25 juli 2023 15:42
Zeker behoefte aan! Al wel met de nuance dat Tweakers niet de glijdende schaal op gaat om voor de politieke verkiezingen elk partijprogramma uitgebreid te behandelen; het blijft een tech site en geen politiek centrum.

Daarmee kan mogelijk dus ook een bepaalde lastige positie ontstaan. Door wel uitgebreid de Groene Piraten te behandelen gaat Tweakers.net het politieke vlak op. Maar door enkel aan hun een artikel te spenderen kan T.net mogelijk een politieke voorkeur uitspreken door de rest niet te behandelen waardoor een groot platform als Tweakers plots als 'het platform' kan worden van/voor deze politieke stroming, helemaal als bijv er ook een interview wordt gehouden met deze partij..

Maar persoonlijk lijkt het mij zeker interessant om een artikel te zien over deze partij, en hoe deze partij kijkt naar digitale zaken, mits dit er niet voor zorgt dat Tweakers.net een politiek platform gaat worden..
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @Theo25 juli 2023 16:08
Als we alle partijen behandelen, dan lijkt de Piratenpartij me ook een goede. Uiteraard alleen op de technische aspecten en niet op anderen. Maar waar eerder de Piratenpartij een no-brainer was als dé digitale partij, is het dat nu misschien minder. Daar twijfel ik over: waarom deze partij en niet bijvoorbeeld Jezus Leeft of Johan Vlemmix' Feestpartij?
Vinnie.1234 @TijsZonderH25 juli 2023 15:45
Een belichting vanuit alle partijen lijkt me zeker interessant om te volgen. Maar dan wel op IT gebied. Ik kom namelijk niet op Tweakers voor andere politieke zaken. Tevens als er meer belicht gaat worden op andere punten wens ik de mods al veel succes, al zal het waarschijn zoals heel vaak 1 kant op gemod worden.

Een (extreem) linkse partij volledig in het zonnetje zetten zie ik het nut niet van in.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @Vinnie.123425 juli 2023 16:09
Uiteraard, bij de vorige verkiezingen hebben we ook alleen de digitale aspecten meegenomen.
BramVroy @TijsZonderH25 juli 2023 15:53
Als Vlaming: tech-nieuws is vaak algemeen. Als je meer politiek gaat, zoals hier, dan is dat natuurlijk veel minder interessant voor de meeste van de zuiders buren. Ik geef het maar mee ter info.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @BramVroy25 juli 2023 16:09
Eens. Met de kanttekening dat ons Nederlandse publiek wel het grootst is. Maar dat is wel iets om rekening mee te houden.
Kjoe_Ljan @TijsZonderH25 juli 2023 15:54
Ik denk dat de Piratenpartij hun naam niet meeheeft in Nederland. Ik weet dat ze (terecht) trots zijn op de naam, maar het gros van het volk zal iets denken als "Piratenpartij? Lijkt me niks. Laat maar."
Ik ben zelf een paar jaar lid geweest van de partij, maar het feit dat ze met de kiesdrempel alleen al moeite hebben, terwijl partijen als Volt, BBB, Bij1, Denk, Ja21, etc zelfs in de Kamer komen. Ik weet niet zeker of de Piratenpartij daarom (in Nederland) dé partij is om hun standpunten op de kaart te zetten.

Maar goed, alle bovenstaande zinnen beginnen met "ik", dus het lijkt me duidelijk dat dit een erg persoonlijke mening is :D
Is digitalisering nog zo'n onderbelicht onderwerp dat een partij met een meer-dan-gemiddelde focus daarop nog bestaansrecht heeft?
Ja. Zie Volt. Hoewel ik liever een wat meer linkse digitale partij in de Kamer had gezien (Piratenpartij bijvoorbeeld), is Volt wat mij betreft het bewijs dat zo'n "digitale partij" bestaansrecht heeft.
Yucon @Kjoe_Ljan25 juli 2023 16:39
Mee eens. Het is gewoon niet handig, en ergens ook wel een beetje op een nerderige manier naar binnen gekeerd. Mijn spreekwoordelijke moeder gaat nooit op "de piraten" stemmen terwijl ze mogelijk wel op "de privacypartij" zou stemmen. Of "Partij voor de Digitale Veiligheid" of zoiets.

Ergens zou je willen dat ze zo'n zelfde branding sausje er overheen krijgen als bij BBB heel succesvol is gebleken.
Soepknook @TijsZonderH25 juli 2023 15:19
Ik kan meer inhoudelijke digitale kennis in de tweede kamer alleen maar toujuichen. (Ongeacht welke partij)
Ben wel benieuwd hoe de standpunten zich houden in vergelijking met de ''traditionele'' partijen.
ShortsNL @TijsZonderH25 juli 2023 15:29
Ja zeker! Interessante vragen zijn wat mij betreft:
- Wat zijn de standpunten van de politieke partijen op het gebied van digitalisering en privacy?
- Welke standpunten heeft gemiddelde tweaker hierin?
- Is de Piratenpartij nog wel de terechte benchmark voor de tweaker op dit vlak?

Je zou dit kunnen opzetten door een soort tweakers-kieskompas te maken op basis van relevante stellingen. Lijkt me mooie en relevante content richting de verkiezingen!
TheMatrixHasYou @TijsZonderH25 juli 2023 15:32
Naar mijn inzien is digitalisering zeker nog niet op orde binnen de overheid. Politiek gezien mag er wel meer nadruk komen op goede invulling van het open tenzij beleid met meer focus op open-source ontwikkeling (zeker met subsidiegeld) en kwalitatieve open data. Daar mag Tweakers best deze (en andere) partij(en) eens naar vragen in een deep-dive.

Ik hoop wel dat ze de associatie met piraten laten vallen gezien dat voor de gewone Nederlander ook als iets illegaals of negatiefs kan staan en die perceptie moet je ook gewoon rekening mee houden.

Het zou fijn zijn als er wat meer mensen met wetenschappelijk denken (evidence based, meten & interpreteren & handelen) in de politiek komen in plaats van modeldenkers met 'slimme' rekenmodellen die in praktijk de plank volledig mis slaan (denk aan energielabels, co2 certificaten, etc. zie ook Follow The Money 'Consultancybureaus laten overheden en bedrijven groener overkomen dan ze zijn').
CAPSLOCK2000
@TijsZonderH25 juli 2023 15:42
Is digitalisering nog zo'n onderbelicht onderwerp dat een partij met een meer-dan-gemiddelde focus daarop nog bestaansrecht heeft? Let me know!
Het zou genoeg moeten zijn, al is het maar omdat de rest van de partijen er eigenlijk niks van bakt en met hun digitale punten nog 20 jaar achter lopen. IT is de grote motor achter de hedendaagse economie en groeit nog steeds. IT dringt (nog) steeds verder door in ons leven. Er is ieder jaar wel een grote IT-hype waar zelfs kamervragen over gesteld worden, of het nu AI of Bitcoin is of e2e-encryptie of TikTok of Twitter. Typisch is het niveau van die vragen om te janken.

Er zijn wel een paar politici die het een beetje snappen maar zelfs de meest technisch vaardigen steken schril af tegen wat de gemiddelde Tweaker weet over techniek. Ik ben al heel blij als ze een speech kunnen houden zonder dat ik zit te facepalmen omdat ze er totaal naast zitten. (Iedereen die Rian van Rijbroek belachelijk heeft gemaakt heeft duidelijk nooit met een politicus over IT gesproken. Daarna snap je waarom Rian succesvol was, in vergelijking daarmee klonk Rian heel redelijk).

Toch denk ik dat het goed is dat de partij ook aandacht aan andere onderwerpen geeft. Zelf denk ik dat IT in alle aspecten van onze samenleving is doorgedrongen en je het niet over grote thema's als economie of klimaat kan hebben zonder IT daarin te betrekken. Een van mijn stokpaardjes is "ieder bedrijf is tegenwoordig een IT-bedrijf", maar dat was geen stokpaardje als de maatschappij dat niet anders zag. Velen beseffen nog niet dat ze te maken hebben met IT-uitdagingen ook al staan ze er midden in. Daarom vind ik de Piratenpartij ook geen one-issue partij zoals wel eens word gezegd, dat ene 'issue' is namelijk zo breed als de hele maatschappij. Dat is net zo makkelijk als zeggen dat de CDA een one-issue partij is omdat ze christelijk zijn.

Een groot deel van de waarde van de Piratenpartij is in mijn ogen bewustwording dat bepaalde zaken bestaan en een IT-component hebben.

Terzijde is dat een van de redenen waarom ik tegen een kiesdrempel ben. Kleine partijen die misschien wel geen enkele zetel halen kunnen nog steeds belangrijke onderwerpen onder de aandacht brengen en andere, grotere, partijen dwingen om zelf een standpunt in te nemen.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 24 juli 2024 08:33]

swinferno @TijsZonderH25 juli 2023 15:53
Absoluut behoefte.

Digitalisering wordt alleen maar belangrijker, en algoritmes meer en meer een factor in het besturen van het land. En dat dat ook ontzettend mis kan gaan, hoef ik hier niemand uit te leggen.

Ik wens de Piratenpartij heel veel succes en hopelijk halen ze het dit keer wel.
dieguyvanit @TijsZonderH25 juli 2023 15:56
Hmm daar lees ik een andere krant voor.

Ik heb liever dat je je focust op bestaande systemen.
Floort @TijsZonderH25 juli 2023 16:16
Heel fijn om meer aandacht voor politiek te zien, zeker als dat met dezelfde kwaliteit en diepgang gaat als in het verleden. Ik heb een aantal suggesties die een combinatie zijn van mijn persoonlijke voorkeur en een mogelijk interessante idealen om na te streven zelfs al zijn ze onhaalbaar.
  • De Piratenpartij (of samenwerkingen daarmee) zijn denk ik niet een 'typische Tweakers-partij'. Zeker tegenwoordig speelt er zoveel rondom onderwerpen die op Tweakers relevant zijn dat technologie voor ongeveer elke politieke stroming relevant is. Vanuit journalistiek oogpunt zou ik het liefst minder partij-specifieke analyses lezen.
  • Vergelijkingen tussen partijen zijn heel informatief. Niet dat het nodig is om je op andere gedachten te brengen, maar ik wil het toch weer eens gezegd hebben.
  • Analyses van beloftes zijn belangrijk, maar de vertaling van beloftes naar concrete moties of zelfs resultaten zijn nog belangrijker. Natuurlijk zijn vergelijkingen op dat vlak ook veel lastiger.
  • Een onderschatte taak van kamerleden is de controletaak. Ik lees teveel moties van kamerleden naar aanleiding van nieuwsberichten die aandacht vragen voor een incident, maar te weinig die concreet vragen naar documenten om te controleren of alles vooraf voldeed aan de toepasselijke wettelijke normen, vragen om concrete toezeggingen om tekortkomingen op te lossen, vragen om voldoende informatie om vergelijkbare problemen op andere plekken op te merken, etc. etc. Dergelijk controlegedrag mag wat mij betreft vaker beloond worden met aandacht.
vali @Floort25 juli 2023 21:56
Heel fijn om meer aandacht voor politiek te zien, zeker als dat met dezelfde kwaliteit en diepgang gaat als in het verleden
Kwaliteit en diepgang en dat op een website zoals tweakers? Kunnen ze dan gewoon niet stoppen met de techniek?
Rhinosaur @TijsZonderH25 juli 2023 16:23
In feite zijn alle partijen Tweakers-partijen. Zolang ze beleid willen maken of standpunten innemen over (duurzame) digitalisering zijn ze interessant om te behandelen. Maar het lijkt mij meer dan voldoende om programma's te vergelijken. Misschien kun je een stap verder gaan en daar als redactie vragen stellen aan bijvoorbeeld leden van kamercommissie Digitalisering.
EmbeddedPower @TijsZonderH25 juli 2023 17:30
De Piratenpartij was een single-issue-partij, puur gericht op privacy en digitaliseren. Dat had zo z'n voor- en nadelen.

Nu gaan ze samen met De Groenen (en misschien de Basisinkomenpartij), en dan krijg je er dus een hoop standpunten bij. Met die standpunten kun je het verder wel of niet eens zijn, maar een stem op de Piratenpartij is dus ook een stem voor die standpunten.

Het geheel is dus van een tech-partij gegaan naar een algemene partij.
Ryunoru @TijsZonderH25 juli 2023 17:36
Wat ik in de algemene nieuwsgeving vooral mis is hoeveel verkiezingsbeloftes of -programma's worden nagekomen, en bij welke punten de partijen volledig de andere kant op gaan. Voor Tweakers zal dit dan met name kunnen gaan over onderwerpen van technische en digitale aard.

Piratenpartij is zeker nog een typische Tweakers-partij, en zelfs dat is wellicht wat sterk uitgedrukt aangezien individuele tweakers ook echt wel op andere partijen stemmen. In het algemeen is de partij een underdog en denk ik dat de meeste mensen niet eens weten dat het bestaat. Zeker dus waard om er over te berichtgeven.
Cergorach @TijsZonderH25 juli 2023 18:05
...is daar behoefte aan bij jullie als lezers? Is de Piratenpartij nog een 'typische Tweakers-partij' of niet meer? Is digitalisering nog zo'n onderbelicht onderwerp dat een partij met een meer-dan-gemiddelde focus daarop nog bestaansrecht heeft? Let me know!
Wellicht was het de officiële sponsor van Tweakers(.net)... ;)

Maar wellicht is/was het een tweaker partij die alleen maar zich blindstaren op het IT vlak, ik heb het altijd een 1 onderwerp partij gevonden, net als de partij voor de dieren (en zoveel anderen). 1 onderwerp partijen focussen zich alleen op 1 specifiek onderwerp en hebben weinig diepgang op de rest van de zaken waar een (regerende) partij zich mee moet bezighouden... Als dit significant is veranderd, dan heb ik zeker interesse in meer informatie over die partij, anders gewoon niet.

En hoewel ik een ITer ben die een enorme hoeveelheid tijd in digitale zaken steekt, vind ik toch echt zaken als volkshuisvesting planning, energie infrastructuur, groene energie productie, zorg, educatie, etc. toch echt belangrijker dan IT/digitale zaken. De copyright wetgeving op de schop gooien moeten we maar doen zodra iedereen een dak boven z'n hoofd heeft en er geen nieuwe oorlog afspeelt in Oost Europa...
teek2 @TijsZonderH25 juli 2023 19:03
De PiratenPartij is de enige partij waar ik het en met alle punten eens ben, en de focus goed ligt. Maar ik moet zeggen dat de naam ze m.i. wel tegenwerkt, men neemt ze toch minder serieus, in mijn bubbel iig.

Ik blijf wel op ze stemmen hoor, iemand moet die digibeten in de 2e kamer een beetje onderwijzen, tenminste ik hoop dat ze die kans een keer krijgen.

Ik lees altijd graag over de PiratenPartij dus wat mij betreft +1 voor meer content hieromtrent.

[Reactie gewijzigd door teek2 op 24 juli 2024 08:33]

Coolstart @TijsZonderH25 juli 2023 19:42
Is de Piratenpartij nog een 'typische Tweakers-partij' of niet meer?
Nu ze effectief breder gaan en op sociale topics inzetten zoals huisvesting kan je het moeilijk nog een Tweakers-partij noemen.
Is digitalisering nog zo'n onderbelicht onderwerp dat een partij met een meer-dan-gemiddelde focus daarop nog bestaansrecht heeft? Let me know!
Ja, is veel te weinig aandacht voor: Privacy, bescherming van netneutraliteit, het recht op online privacy, het recht op encryptie, het tegengaan van overmatige surveillance door overheden en bedrijven, het recht op gegevensbescherming.

Er is veel teveel aandacht voor het tegenovergestelde. Wetsvoorstellen die backdoors willen inbouwen, geheime diensten meer macht geven en bedrijven verplichten data te delen. Alsof er geen andere methoden zijn om criminelen te vatten.

Het probleem is dat ondanks dat het mensenrechten zijn, dat je daar geen verkiezingen mee kan winnen.
kanvua @TijsZonderH26 juli 2023 08:53
Ik denk juist dat het belangrijk is dat een journalistisch platform zich richt op IT in de politiek. Toevallig betreft dit vaak de Piratenpartij. Het hoeft wat mij betreft niet specifiek PP gericht te zijn, objectief zijn over IT gerelateerde standpunten van verschillende partijen (als die er zijn tenminste..) is een prima journalistisch onderwerp en daar is Tweakers een uitstekend platform voor.

Naar mijn mening zou Tweakers, als journalistisch platform, zich ook kritisch kunnen/moeten uiten over partijen die zich onvoldoende bezig houden met IT.
HertogJan @TijsZonderH25 juli 2023 15:30
Ja!
BlueBird022 @TijsZonderH25 juli 2023 15:30
Zeker behoefte.
CharlesND @TijsZonderH25 juli 2023 15:59
Ik wil in aanloop van de verkiezingen niet alleen de verkiezingsprogramma's weer bijhouden, maar ook eens kijken wat de Piratenpartij gaat doen.
Wel, wat piraten doen natuurlijk. Onder onschuldige, valse vlag zo dicht mogelijk bij hun slachtoffers komen en dan op het laatste moment toeslaan en hun ware onfrisse aard laten zien. Daarom hingen ze gevangen piraten ook terecht zonder pardon op.

Als echte Piratenpartij zullen ze dus wel een heel mooi programma in elkaar zetten. Pas als ze de buit, in dit geval de zetels binnen hebben zullen ze laten zien waarom ze trots de Piratenpartij genoemd willen worden....
Labrator12 @CharlesND25 juli 2023 22:35
raar.
Verwijderd @TijsZonderH25 juli 2023 16:49
Ze zijn één van de weinige (de enige?) die het bijvoorbeeld over Chat Control hebben, en zulke onderwerpen verdienen in mijn ogen zeker aandacht bij Tweakers. Maar ik heb geen behoefte aan niet-digitale onderwerpen zoals klimaathysterie.

Alle politieke partijen vergelijken op digitale onderwerpen is echter wel lastig, want wat er in hun verkiezingsprogramma staat en wat ze daadwerkelijk zeggen in de Tweede Kamer zijn vaak heel verschillende dingen. Ik zou het heel goed vinden als jullie zouden onderzoeken welke partijen (of partijleden) echt bijdragen aan discussies in de Tweede Kamer over privacy, burgerlijke digitale soevereiniteit, informatievrijheid, macht en invloed van Big Tech en de digitale overheid, etc.
Verwijderd @TijsZonderH25 juli 2023 17:33
Als er een vergelijking wordt gemaakt dan is het naar mijn mening belangrijk om te focussen op wat partijen echt doen of gedaan hebben. Politici beloven altijd van alles in hun ‘programma’ om vervolgens precies het tegenovergestelde (of struisvogelbeleid) te voeren na hun aanstelling.
Zynth @TijsZonderH25 juli 2023 17:58
Ik heb vooral behoefte aan wat meer inzicht in wie de "beta's" zijn in elke partij.
Er zijn namelijk nogal weinig mensen met een beta achtergrond in de kamer, en ik probeer daar altijd juist op te stemmen. Omtzigt is een bekend voorbeeld, maar er zijn er meerdere.
Kid_Stevie @TijsZonderH25 juli 2023 17:59
Behalve wat partijen in hun programma hebben staan qua digitalisering, privacy, etc, vind ik het vooral interessant met wat ze in het verleden in hun programma hadden staan en hoe hard hebben ze zich er voor gemaakt, of juist niet.
Yalopa @TijsZonderH25 juli 2023 18:07
Totaal geen behoefte aan om als Belgische bezoeker van een tech website de Nederlandse politiek te volgen. Er zijn voldoende andere media om politiek te volgen en die andere media zijn daar veel beter in. Ik zou liever hebben dat jullie tijd en resources naar tech nieuws gaan.

[Reactie gewijzigd door Yalopa op 24 juli 2024 08:33]

DeTeraarist @TijsZonderH25 juli 2023 18:14
Nee, nee, nee en nog eens nee. Politiek geneuzel lekker buiten de deur laten. De PP ook nog een 'typische Tweakers-partij' noemen? Kijk eens op GoT, we zijn van alle politieke kleuren.
Zeker een nieuwspost als dit, vind ik belachelijk om te plaatsen. Als het een technisch raakvlak had,dan prima, maar dat is in deze niet het geval. Ik wil dit nieuwsbericht dan ook meteen nomineren voor het meest waardeloze artikel van dit jaar. Dit heeft nul komma nul raakvlakken met Tweakers. Het lijkt vooral politieke kleur bekennen(dat zeg ik niet alleen vanwege dit artikel, er zijn in het verleden vaker nieuwsberichten geweest over de PP waar geen Tweaker materiaal aangehaald werden). Jullie hebben me kunnen overtuigen dat er een plaats was voor wasmachines in de pricewatch, dat er meer geschreven werd over auto's en fietsen en weet ik veel wat. Maar politiek zou geen plaats op de voorpagina moeten vinden, tenzij er wel een raakvlak met Tweakers is uiteraard.

Dit zeg ik niet omdat ik iets anders stem, ik wil gewoon geen politiek op m'n favoriete website, daar zijn genoeg andere sites voor. Heck, daar kan op GoT lekker over gepraat worden en straks met de verkiezingen mag daar ook prima een thema-forum voor worden opgetuigd, prachtig mooi zelfs al die informatie bij elkaar. Maar houdt het alsjeblieft van de voorpagina.
Quad @TijsZonderH25 juli 2023 18:21
Nee, geen behoefte. Omdat dit framing op 1 specifieke club kan betekenen. Wat mij betreft onderwerpen te maken met digitalisering en digitale veiligheid en dat per partij uitwerken.
computerjunky @TijsZonderH25 juli 2023 18:39
Feit dat ze met een compleet andere groep zamen willen zegt alles wat je weten moet. Een gooi om kosten wat het kost wat macht naar zich toe te trekken wetende dat het individueel nooit gaat gebeuren. Die hebben dus niemands belang behalve doe van hunzelf voor het oog.

Daarbij interesseert het mij dus ook helemaal niets meer wat ze gaan doen.
dawg @TijsZonderH25 juli 2023 19:01
In mijn bescheiden optiek is VVD de typische Tweaker-partij. Al jaren komt deze partij in polls op T.net als grootste eruit (erg genoeg).

Piratenpartij is nog nooit van noemenswaardig belang geweest in het Nederlandse politieke landschap.
HelloIamAldo @TijsZonderH25 juli 2023 19:08
Nee, geen behoefte bij mij. Het is natuurlijk voor jou, als journalist, vet om zulke goede toegang te hebben bij een partij. Maar PP is dusdanig marginaal dat ik geen nieuwswaarde zie in wat voor moeite zij doen om met de verkiezingen mee te mogen doen.

Vanzelfsprekend speelt er genoeg in de landelijke politiek waar een tech journalist over kan schrijven en duiding bij kan geven, maar daarbij moet je nog wel nuchter kunnen beoordelen wat de nieuwswaarde is voor je lezers.
HMC @TijsZonderH25 juli 2023 20:47
Is het te doen om zelf als Tnet een debat tussen partijen te organiseren? Toegespitst op techonderwerpen. Stuur een mailtje rond. Je zal dan in ieder geval denk ik de Piratenpartij aan boord hebben, maar vast ook andere partijen omdat die ook wel snappen dat de Tnet-doelgroep gemiddeld wat jonger is maar wel stemgerechtigd. Een vrij grote groep mensen kan er zo bereikt worden en dat is wat ze wensen.
Rob Coops @TijsZonderH25 juli 2023 21:01
Ik denk niet dat Tweakers zich bezig moet houden met politiek. Dat er misschien een stukje verschijnt over hoe bepaalde partijen tegen vrijheid op het internet aan kijken wat ze zo al geroepen hebben over encryptie en wie er bijvoorbeeld voor de sleepnet wet heeft stemde en meer van dat soort dingen dat kan ik nog enig sinds begrijpen omdat dat meer met technologie te maken heeft en voor vele lezers minimaal informatief kan zijn.

Zeker partij programma's (de reclame uitingen van politieke partijen) zijn alles behalve een goede indicatie waar een partij echt voor staat. We weten allemaal dat men als het er op aankomt zonder blikken of blozen alle partij programma punten aan de kant schuift als dat toevallig even zo uitkomt.

Voor een partij zo als de piraten is het heel goed mogelijk om te kijken naar het geen men in andere landen en in Europa doet en heeft gedaan. Het is veel interessanter om te zien wat men daadwerkelijk doet in plaats van hoe men graag gezien wordt als partij.

Maar goed dat gezegd hebbende vind ik nog steeds dat het niet past bij Tweakers om zich met politiek bezig te houden, dit is een site gericht op technologie en dan met name de ICT wereld en ondanks dat we allemaal met de politiek te maken hebben is het niet logisch om als technologie website je daar mee bezig te houden. Dan kun je je ook op de juiste fitness oefeningen gaan storten en auto's vergelijken dat is minimaal net zo relevant als het vergelijken van politieke partijen als tech website zijnde.
Sando @Rob Coops26 juli 2023 12:14
Het is veel interessanter om te zien wat men daadwerkelijk doet in plaats van hoe men graag gezien wordt als partij.
POSIWID. :)
The purpose of a system is what it does.
vali @TijsZonderH25 juli 2023 21:54
Zeer vreemd dat tweakers als technische website (en de uitspraak heeft gemaakt terug naar de kern wilt gaan) zich bezighoudt met politieke zaken en helemaal als ze maar 1 partij willen focussen...
Sando @TijsZonderH26 juli 2023 12:08
is daar behoefte aan bij jullie als lezers? Is de Piratenpartij nog een 'typische Tweakers-partij' of niet meer?
Niet alle Tweakers zijn zo links als de Piratenpartij (is geworden), en je moet als Tweakers proberen te voorkomen om niet objectief over te komen. Ik zou mijn best doen om te spreken vanuit een probleem en dan de input van meerdere partijen onderzoeken. Als dan blijkt dat de PP de enige is die over bepaalde zaken heeft nagedacht, dan kan de lezer in ieder geval zelf conclusies trekken.

Deze artikelen zijn m.i. goede voorbeelden:

review: Technologie in de verkiezingen 2021 - Alle programma's doorgespit
review: Tech in de verkiezingen - kleinere partijen nader bekeken
Keypunchie @TijsZonderH26 juli 2023 17:04
Goeie vraag hoor en ik snap de link met Tweakers ook wel, maar met alle respect, laat de Nederlandse Piratenpartij eerst maar eens ergens wat zien*, voordat hier op Tweakers vol op het orgel wordt gegaan.

In de meeste peilingen halen ze nog niet eens de kiesdrempel.*

Ook is het geen 2010 meer. Digitalisering is niet een "belang", maar zit in alle aspecten van ons leven. Eerlijk gezegd zouden de "piraten" meer bereiken als ze gaan samenwerken met "Groot Links" (GL/PvdA), of, aangezien er ook meer dan genoeg libertariers bij dit gedachtengoed zitten, de meer rechts georienteerde piraten een actieve rol in de VVD of BBB gaan nemen.

Hier zit overigens ook een persoonlijke ergernis/overtuiging achter: de versplintering van de politiek in allemaal makkelijk op Social Media uit te venten belangetjes (De Partij voor meer Parkeerplaatsen!) levert zo weinig op. Liever naar bredere, met een ideologische bril behepte partijen, die op deelbelangen wat makkelijker water bij de wijn kunnen doen.

Wat dat betreft vind ik de vergaande samenwerking PvdA/GL een goed begin en zie ik wel meer samenvoegingen. (ook historisch gezien is de ChristenUnie een goed voorbeeld: als GPV en RPF bereikten ze nagenoeg niets, als ChristenUnie hebben ze met de handen aan de knop gezeten en nu bvb. zelfs de aanleiding voor Rutte om te vertrekken!)

*Heb het opgezocht. De Groenen hadden in 2021 maar liefst 119 hele stemmen, PiratenPartij had er 22.546... je hebt er zo'n 70.000 nodig voor een zetel... Zelfs als je de beste twee uitslagen van de afgelopen 20 jaaar optelt, 40.216 voor PP bij Europese verkiezingen 2014 en 10.883 voor Groenen, dan heb je nog steeds niet de kiesdeler

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 24 juli 2024 08:33]

ApexAlpha 25 juli 2023 15:19
De Groenen? Er bestaat een Groene partij in NL buiten GroenLinks?

Die mogen wel eens wat aan marketing gaan doen. Ik ben toch vrij goed op de hoogte van de politiek (vind ik zelf) maar had hier niet van gehoord. Geen idee ook wat hun toegevoegde waarde is t.o.v. een GroenLinks.

Tja, ik snap wel waarom de Piratenpartij hier populair is op Tweakers, en ik ben het ook deels met hun programma eens. Maar na 8(?) verkiezingen geen zetels te behalen in Nederland zou ik me toch afvragen hoe nuttig het is op je stem hieraan te geven.

Voelt kwa politieke impact een beetje hetzelfde als uit ideologisch standpunt blanco stemmen.

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 24 juli 2024 08:33]

Verwijderd @ApexAlpha25 juli 2023 15:24
als niemand op ze stemt zullen ze nooit zetels krijgen :+
Want eigenlijk schemert er dan strategisch stemmen door je woorden heen, en dan stap je eigenlijk direct al af van je principes.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 08:33]

ApexAlpha @Verwijderd25 juli 2023 15:28
Ik zie het juist als het tegenover gestelde. Ik wil juist dat mijn principes werkelijkheid worden, daarom stem ik op een partij die dicht bij mijn principes ligt én kans heeft om iets te verwezenlijken.

Op een partij stemmen waarvan je van te voren (vrijwel) zeker weet dat ze 0 zetels halen vind ik juist je principes weggooien.

Maar goed, zo denk ik erover. Het mooie van democratie is dat andere dit totale onzin mogen vinden. :)
Verwijderd @ApexAlpha25 juli 2023 15:36
daarom is het na al die jaren beter dat de Piraten inderdaad een gezamenlijke lijst gaan voeren want anders krijgen ze nooit een zetel.
Wolfos @ApexAlpha25 juli 2023 17:31
Maar waarom is dat weggooien? Of ze 0 zetels halen of 10, één stem heeft dezelfde invloed op de uitslag.
Polderviking @ApexAlpha25 juli 2023 15:27
Maar na 8(?) verkiezingen geen zetels te behalen in Nederland zou ik me toch afvragen hoe nuttig het is op je stem hieraan te geven.
Het nut van stemmen op welke partij dan ook staat m.i. redelijk buiten kijf.

Ik stem zelf Volt, dat ze voorlopig nog niet zo veel in de pap te brokkelen hebben doet daar niets aan af.
Je kan wel op de gevestigde orde blijft stemmen omdat je stem anders "geen zin heeft" maar als we dat collectief doen dan veranderd er sowieso nooit wat aan die samenstellingen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 08:33]

ApexAlpha @Polderviking25 juli 2023 15:41
Ik ben het met je eens dat je soms voor verandering een gok moet nemen met een nieuwe partij.

Maar als Volt al 4 keer eerder had mee gedaan aan de verkiezingen met 4 keer hetzelfde verkiezingsprogramma en elke keer nog niet eens in de buurt van één zetel kwam zou ik me toch afvragen of dit de juiste route naar verandering is.
Polderviking @ApexAlpha25 juli 2023 15:48
Nederlanders zijn ook best een stug volkje, rit van de lange adem.
Kijk maar hoeveel koffietafels de VVD over kan struikelen terwijl ze royaal de grootste blijven.
En PP is ook niet vrij van stigma's dat mensen bij ze weghoud.

Maar agenda's die veranderen, zeker als ze sterk veranderen, met als hoofdzakelijk doel om kunnen regeren of groeien vind ik eerder een probleem dan een kwaliteit.
Heb dan toch liever dat mijn partij klein maar wel bij leest blijft.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 08:33]

FONfanatic @ApexAlpha25 juli 2023 16:57
Er heeft ooit een Groenen-lid gezeteld als senator, nl. Marten Bierman. Hij was daarmee de eerste zetelende voor de Onafhankelijke Senaatsfractie OSF, die daarna vooral kon redden dankzij de vele stemmen die de Fryske Nasjonale Partij FNP voor de Provinciale Statenverkiezingen wist te behalen. Verder is ex-Kabouter Roel van Duijn een prominent Groenen-lid.

De Groenen zitten al jaren in lokale raden, zie verder het Wikipedia-artikel over de partij.
HooksForFeet @ApexAlpha25 juli 2023 19:30
Nog nooit van de PvdD gehoord?
jinks26 @ApexAlpha26 juli 2023 11:36
Is dat niet met de meeste partijen waarop je stemt zo?
Ze maken dan toch hun nodige postjes om de meerderheid te halen.
MarkvTreurenPP 25 juli 2023 20:01
Dankjewel voor het artikel🙏

Hier een paar kleine rectificaties:

De vrees was dat we een fusie gingen doen. Dat wordt het niet. Dus de
samenwerking is met behoud van eigen identiteit.

1 programma wordt het ook niet. 2 programma's die door de top 3 kandidaten
voor 90% vertegenwoordigd worden.

Chatcontrol is een hot item voor ons. We zijn Europees breed hier fanatiek
campagne tegen aan het voeren.

Opsporing werkt beter met undercover politiewerk dan het breken van de
privacy van burgers en het ontnemen van het digitale brief geheim en de
anonimiteit van journalisten en klokkenluiders. Op dit moment zijn
bedrijven toegestaan om vrijwillig scan resultaten door te spelen naar de
politie. Deze rapportages overspoelen de politie met werk dat 9 van de 10
keer op niks nuttigs uitkomt. Deze capaciteit kan beter gebruikt worden
voor undercover werk en het verduurzamen van de opsporing.
Ook betrouwbare richtlijnen handhaven voor politie afdelingen die zich
bezig houden met onderzoek van seksueel misbruik moet beter gehandhaafd
worden. Om misbruik van beelden en video's door agenten te voorkomen.

Ook Ronald Schönebergen heeft uitgeroepen kandidaat lijsttrekker te zijn
voor de race om het lijsttrekkerschap.

Hier is de video van de alv die niet bewerkt is. Dus de eerste paar minuten
en tussen door storingen zijn er niet tussen uit gehaald.

https://www.youtube.com/live/4mpqknnKb2g
Labrator12 @MarkvTreurenPP25 juli 2023 22:39
Ik zie dit als een waardevolle completering van het verhaal. Uitgangspunt is wederzijds respect en synergie.
Kevinp 25 juli 2023 15:47
Even inhoudelijk op deze samenwerking. Maar de groenen hebben welk een extreem programma:
Brandstof:
De Groenen wil de koop en verkoop van
koolstofhoudende brandstof verbieden.
Maatschappelijk cruciale diensten krijgen
een ontheffing en zijn verplicht zo snel
mogelijk om te schakelen naar koolstof-
vrije energie. De rijke landen moeten arme
landen helpen om te schakelen naar kool-
stofvrije energie.
en
veeteelt
De Groenen wil de handel in dieren en
dierproducten beperken. Dit willen we be-
reiken door zowel de productie als de con-
sumptie van dieren en dierproducten te be-
perken.
De productie van dierproducten willen we
verminderen door alleen nog extensieve
veeteelt toe te staan: de deuren van de stal-
len gaan open en blijven open. De op-
brengst zal hierdoor sterk verminderen.
De consumptie van zuivel en vleesproduc-
ten willen we rantsoeneren. De rantsoenen
staan op naam en zijn niet overdraagbaar.
overigens als je dan doorleest lijkt dat niet helemaal te stroken met alles
Koe in de wei
Ammoniakuitstoot mag geen aanleiding
zijn om de koe het hele jaar op stal te
houden. De Groenen wil de koe 's zomers
in de wei zien, met in elke wei een schuil-
gelegenheid
Al met al vind ik de groenen een hele enge partij, vooral op basis van de eerste paar pagina's van hun programma. Te extreem als je het mij vraagt. Waarbij op de pagina's verderop wel veel nuanche is en ook echt dingen zijn waar ik heg mee eens ben. (bv dat kwaliteit > kwantiteit van de natuur).

Maar ik denk dat voor de piratenpartij dit niet de beste keuze is. Maar ik weet misschien niet zo goed welke groep ze willen aantrekken.
Labrator12 @Kevinp25 juli 2023 22:38
Nou, iig vergen radicale problemen stevige antwoorden en geen halfslachtig non-visie beleid zoals afgelopen 15 (of 100) jaar.
kanvua @Labrator1226 juli 2023 06:22
Welke antwoorden? Als ik het zo lees worden er enkele (m.i. niet haalbaar) statement gemaakt over bijvoorbeeld dat er eigenlijk per direct gestopt moet worden met brandstof verkoop. Dat is geen antwoord maar een doel. Een antwoord geeft daarbij aan hoe je dat denkt te gaan bereiken. Wat gebeurt er met burgers die dan opgescheept zitten met een nutteloze auto bijvoorbeeld?

Dit klinkt als een schreeuw partij die grenst aan extremisme. Ze hebben maar 1 doel, weinig antwoorden en ik denk dat we al meer dan genoeg van dergelijke partijen hebben.

Edit: zie je het voor je hoe 76 splinter partijen zoals dit gaan onderhandelen in de tweede kamer? Wij als burger hebben niks aan dit soort extremistische splinter partijen.

[Reactie gewijzigd door kanvua op 24 juli 2024 08:33]

Otto ter Haar @kanvua26 juli 2023 22:26
"Wat gebeurt er met burgers die dan opgescheept zitten met een nutteloze auto bijvoorbeeld?"

Partijprogramma De Groenen 2023 v3 hoofdstuk A3:
Compensatie
We vinden dat de overheid niet verplicht is om investeerders in fossiele brandstoffen
of machines die deze brandstoffen gebruiken tegemoet te komen in de waardedaling
van hun bezittingen. Deze ramp was al jaren te voorzien. Deze ingrijpende maatregelen zijn noodzakelijk om de kans op een catastrofe te verkleinen.

Een benzine-auto is een machine die fossiele brandstof gebruikt. Aanschaf is op eigen financieel risico.
Immanent Ike @Kevinp25 juli 2023 16:18
Tja het is nogal radicaal en niet echt pragmatisch misschien, maar de gevolgen van klimaatverandering zijn ook extreem. Wat is er precies 'heel eng' aan deze partij?
The Zep Man
@Immanent Ike25 juli 2023 16:56
Wat is er precies 'heel eng' aan deze partij?
De consumptie van zuivel en vleesproducten willen we rantsoeneren. De rantsoenen staan op naam en zijn niet overdraagbaar.
Dat is best wel 'eng' en extreem. Dit terwijl er zoveel andere manieren zijn om consumptie van zuivel en vleesproducten te verminderen of minstens diervriendelijker te maken, zonder over te gaan op rantsoenering. Verder is dit niet realistisch. Dankzij vrij verkeer van goederen kunnen Nederlanders in de grensstreken gewoon even de grens over. Koeltassen mee en thuis de vrieskist/-kast in. Mensen in en rond de Randstad (veel stemmen) gaan dat niet in dank afnemen.

Het voelt alsof ze dit extreme standpunt nemen omdat ze boeren niet te hard tegen de hielen willen schoppen. Simpelweg 'minder vlees produceren' zal ervoor zorgen dat er minder vlees geconsumeerd wordt (met name export). Dan heb je meteen meer land erbij voor echt nuttige dingen (bos, bebouwing, ...). Maar ja, dan staan straks de snelwegen weer vol met laaggeletterd volk dat zich voor het karretje laat spannen van enkele rijken en grote vleesverwerkers.

Verder stellen ze dat 'fossil fuel is bad, m'kay!?'. Dat klopt helemaal, maar het is geen oplossing.

Een gevaar van extreme standpunten is dat je er niet mee in een coalitie komt, die nodig is in Nederland. Of ze worden buitenspel gezet, of ze moeten hun standpunten zodanig afzwakken of zo slecht implementeren dat in de volgende verkiezingsronde niemand ze meer serieus neemt (PvdA 2.0).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 08:33]

Immanent Ike @The Zep Man25 juli 2023 17:33
Ik gok dat ze kiezen voor rantsoenering van vlees ipv het aanbod verkleinen omdat ze niet willen dat de rijken alsnog zoveel vlees kunnen eten als ze willen en de armen niets meer. Het is inderdaad een heel radicale oplossing en praktische gezien zitten er heel wat haken en ogen aan, maar ik echt eng vind ik het niet. Ik vind het juist wel eerlijk.
The Zep Man
@Immanent Ike25 juli 2023 17:59
Het is inderdaad een heel radicale oplossing en praktische gezien zitten er heel wat haken en ogen aan, maar ik echt eng vind ik het niet. Ik vind het juist wel eerlijk.
Het is eng, want tot op de persoon wordt geregistreerd wie wat eet. Vandaag is het rantsoen. Morgen is het "hey, jij at een stuk vlees in 2025...", met alle gevolgen van dien.

Met een rantsoen kunnen rijken ook gewoon armen voor hen vlees laten kopen. Tomato, tomato.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 08:33]

Kevinp @The Zep Man25 juli 2023 19:38
Of op vakantie gaan om vlees te eten.

Deze extreme standpunten, en extreem is niet perse slecht, hoewel het woord vaak erg negatief is, kom je op niet haalbare punten uit. Of heel ingrijpende punten.

Inderdaad wat moet je eten, straks moet je dat bij je belasting opgeven, ow met kerst een kip teveel over.

En niet overdraagbaar, hoe ga je dat testen?
vali @Kevinp25 juli 2023 23:57
Door cbdc door te voeren waar partijen zoals de groene erg fan van zijn. Hiermee is het goed zichtbaar wie wat consumeert en ook of ze bepaalde zaken willen overdragen aan andere.
Kevinp @vali26 juli 2023 07:11
Ja maar zoals hier ergens anders al staat staat dat toch haaks op een privacy partij wat de piratenpartij ooit was. Maar dat kan niet met dit.
vali @Kevinp26 juli 2023 09:51
Ben ook van mening dat het behoorlijk haaks staat op elkaar en vind het vrij bijzonder dat er een samenwerking is tussen de twee partijen.
Otto ter Haar @Kevinp26 juli 2023 22:34
Het rantsoeneren is niet bedoeld om de privacy van burgers te schenden. Net zomin als het heffen van inkomstenbelasting dat is. Het is een extra rekening op naam. Net als een bankrekening met betaalpas voor algemene betalingen, of een ov-chipkaart voor openbaar vervoer, kan de overheid een zuivel-en-vlees-kaart invoeren met een rantsoen wat maandelijks wordt bijgevuld..
Kevinp @Otto ter Haar27 juli 2023 10:40
Weet hoe hoe extreem dit voor mij klinkt, een beetje als een gaarkeuren. Of een voedselbank. Of in de rij staan in de Oorlog om eten te krijgen.

Dat zijn de associaties die ik krijg bij deze ideeen.
vali @Otto ter Haar31 juli 2023 16:45
Best bijzonder dat je bankrekening of een ov-chipkaart als voorbeeld neemt gezien je bij beide zelf in de hand hebt hoeveel daarop komt. Al kan het uiteraard zijn dat je ook daar geen problemen inziet als de overheid dat bepaald. Waarom niet gelijk een basisinkomen? Heel irritant dat de bevolking zelf de mogelijkheid heeft om te bepalen hoeveel hij/zij verdient./
Het rantsoeneren is niet bedoeld om de privacy van burgers te schenden. Net zomin als het heffen van inkomstenbelasting dat is.
In het verleden is het rantsoeneren van voedsel altijd met de beste intenties uitgevoerd, maar het heeft nog nooit goed gewerkt en dat zal het, met de blunders die in Nederland zijn voorgekomen, zeker niet de keer zijn dat het wel goed gaat.
BasSchouten @Immanent Ike26 juli 2023 00:28
Nouja. De verkoop verbieden van koolwaterstoffen komt er in feite op neer dat armere mensen hun huis niet meer kunnen verwarmen en niet meer met de auto kunnen.

Begrijp me niet verkeerd, ik heb zonnepanelen, winddelen, een Tesla en een warmtepomp, voor mij maakt het niet zoveel uit. Maar het is wel een extreem elitair standpunt waar je 70% van de bevolking in 1 klap alles afneemt. Ik snap dat dat sommige mensen wel wat eng in de oren klinkt.
Verwijderd @Kevinp25 juli 2023 16:15
wel brijlant ja. Rijke landen moeten armen landen helpen met omschakelen naar niet-koolstof brandstof.
Laat de rijke landen het eerst zelf maar eens voor elkaar zien te krijgen voordat ze arme landen erbij gaan helpen :+
Amanoo @Verwijderd25 juli 2023 19:31
Nou ja, arme landen zitten vaak wel veel meer vast aan koolstof dan rijke landen. Het is relatief makkelijk en goedkoop om iets op te zetten dat afhankelijk is van fossiele brandstoffen. En aangezien ontwikkelingslanden nog bezig zijn met dat opzetten, ligt fossiele brandstof daar dus voor de hand. Het is ook niet per se een of of. Sommige dingen kunnen best hier én daar.

Maar goed, haalt niet weg dat ze hier inderdaad soms ook wel retetraag zijn met de hele energietransitie. Daar geef ik je groot gelijk in.
Verwijderd @Amanoo25 juli 2023 23:10
daar werkt vaak beter, maar mijn punt is: laten we het eerst hier werkend krijgen voordat we de rest van de wereld gaan beleren.
Amanoo @Kevinp25 juli 2023 16:03
Hoezo stroken die twee stukken over vee niet met elkaar? In stukje 1 zeggen ze dat ze het vee niet binnen willen hebben, en in stukje 2 dat ze het vee buiten willen hebben. Dat komt toch aardig met elkaar overeen?

Verder is ammoniakuitstoot vooral een probleem als je veel beesten op een klein oppervlakte houdt, want dan is het erg geconcentreerd. Daarnaast heb ik van horen zeggen dat die uitstoot vooral voorkomt wanneer poep en pis met elkaar mengen, iets dat vooral in de stal gebeurt. Door dieren in de wei te willen worden megastallen onmogelijk, en los je die problemen dus gewoon op. Dat maakt het verhaal vrij consistent.

Ik vind het meeste ook wel meevallen qua hoe extreem het is. Alleen het stukje van verkoop van koolstof houdende brandstof verbieden gaat mij inderdaad wel erg ver. Zo snel mogelijk over op koolstofarme energie is niets meer dan logisch. Dat over dieren komt vooral neer op kappen met die megastallen, waarvan inmiddels ook wel bekend is dat die ook gewoon een probleem zijn.

Al met al zie ik maar één ding terug in jouw comment dat ik echt extreem vind. Maar ik heb verder geen moeite genomen om de rest van hun programma door te nemen aangezien ik toch wat meer voel voor een tactische stem die bovendien qua waarden mij wellicht ook beter ligt.
Mr-D. @Amanoo25 juli 2023 16:37
Wat ik wel vreemd vind, dat ze nu al mensen uitsluiten om mee te gaan formeren.
De Groenen sluit Mark Rutte (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) uit van het te formeren kabinet
Bron

[Reactie gewijzigd door Mr-D. op 24 juli 2024 08:33]

evilution @Mr-D.26 juli 2023 00:47
Mark Rutte uitsluitend is wel een erg makkelijk standpunt. Kun je lekker standvastig in zijn nu 8)7
Otto ter Haar @Mr-D.26 juli 2023 22:39
Dit breekpunt is 1 juli 2023 aangenomen door het congres van De Groenen. Dat was vóór de kabinetscrisis.
Het amendement staat in het partijorgaan Gras, nr.97, juni 2023
https://degroenen.nl/nieu...s%2097,%20juni%202023.pdf

Amendement partijprogramma Hoofdstuk B2 Breekpunten
Toevoegen als tweede punt:

– De Groenen sluit Mark Rutte (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) uit van het te formeren kabinet.

Reden: Wegens het buitensluiten en stelselmatig bedriegen van de Tweede Kamer met betrekking tot de
gang van zaken tijdens de verkenning na de verkiezing van 17 maart 2021.

Bron: Nieuwsuur, 10 juni 2023
Yucon @Amanoo25 juli 2023 16:41
Dus dat stukje van melk op de bon vind je helemaal onomstreden?
Amanoo @Yucon25 juli 2023 17:32
Ah, daar had ik overheen gelezen. Dat gaat inderdaad wel heel erg ver en lijkt me bovendien onmogelijk te implementeren.

Ik kan me overigens ook niet voorstellen dat de Piratenpartij daarmee akkoord zou gaan. De Piratenpartij is doorgaans nogal fan van privacy, en dat ver melkrantsoen is niveautje surveillancestaat dat zelfs China nog vergaand zou vinden.
veltnet @Kevinp25 juli 2023 16:05
Maar ik weet misschien niet zo goed welke groep ze willen aantrekken.
Groene mensen met harde principes?
HooksForFeet @Kevinp25 juli 2023 16:16
Dat tweede stuk strookt toch prima met het eerste, of lees ik het nou verkeerd?

Daarnaast moet je je misschien afvragen of het allemaal nog zo extreem is, of misschien gewoon noodzakelijk? Wellicht hadden we met eerder ingrijpen minder “extreme” maatregelen kunnen voorkomen, maar ja, alles is vooruitgeschoven tot er echt geen andere mogelijkheid meer was.
segil @Kevinp25 juli 2023 17:43
Wat voor de ene extreem is, is voor een ander vrij logisch. Ik vind het nog wel meevallen eerlijk gezegd.
Roel1966 @Kevinp25 juli 2023 17:52
Ach eng zou ik ook niet direct zeggen maar sommige dingen vind ik zelf ook wel ietwat te extreem en in de praktijk denk ik niet echt uitvoerbaar omdat er nog te weinig alternatieven zijn.
TheNooz @Kevinp26 juli 2023 23:19
Dat beleid is voor mij en ik denk ook voor de meeste Nederlanders te extreem.
ArawnofAnnwn 25 juli 2023 16:03
Ik was in het verleden nauw betrokken bij de piratenpartij. Ik heb meegeholpen met de initiele oprichting in Nederland. Maar als ze met de groenen gaan samenwerken, zal ik er nooit meer op gaan stemmen. Twee totaal verschillende partijen met verschillende idealen.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @ArawnofAnnwn25 juli 2023 17:09
Waarin verschillen ze volgens jou zo in?
ArawnofAnnwn @TijsZonderH25 juli 2023 17:39
Totaal ander doel. Piratenpartij is opgericht met IT en copyright als doelen, de groenen met natuur als doel. Beide zijn one-issue partijen, maar niet hetzelfde doelen. Ik kan mij helemaal niet vinden in de groenen, maar wel in de problemen die de piratenpartij probeert aan te kaarten. Nu kan ik als potentiele piratenpartij stemmer niet meer stemmen op de partij, want dan gaat mijn stem ook naar de groenen, wat ik niet wil.
m4ikel 25 juli 2023 17:43
Als de partij geen 11.250 euro borgstelling kan betalen, heeft het geen bestaansrecht. dat zijn 11.250 leden met 1 euro donatie! Fuseren & opdoeken dus!
Soultaker @m4ikel25 juli 2023 22:37
Klinkt hard, maar je hebt gelijk.

Bij de afgelopen tweedekamerverkiezingen was de kiesdeler 69.486 stemmen. Om voor een restzetel in aanmerking te komen moet je minstens 75% van de kiesdeler halen, dus 52.115 stemmen. Dat kost dus ~22 cent per stemmer. Als je 5% van de stemmers overtuigd om 5 euro te doneren ben je er al. Als dat niet haalbaar is, welke kans maak je dan op een zetel?
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @m4ikel26 juli 2023 08:16
Dat is natuurlijk niet het enige bedrag. Je wil ook effectief campagne kunnen voeren, daar gaat ook nog veel in zitten.
vpm 25 juli 2023 17:04
Enigszins off-topic. Ja, de PiratenPartij is zeer interessant. Ik heb er ooit nog eens op gestemd en enkele petities ondertekend, mensen proberen te overtuigen op hen te stemmen. De samenwerking met De Groenen zal er helaas, wederom, voor zorgen dat de aandacht voor digitaal bewustzijn, privacy en rechten weer weinig vooruit komt.
De Groenen hebben te extremistische punten. Ik ben het ermee eens dat er een hoop dingen mis zijn in de wereld en dat er rigoreuze aanpassingen moeten worden gemaakt, ... maar: Het wordt altijd weer bij de brave burger neergelegd. Kijk in het programma van 2023 eens onder infrastructuur en mobiliteit. Daar gaan ze heel ver met het inperken van vrijheden. Enkele van deze punten zijn al bewerkstelligd door het (inmiddels demissionaire) kabinet.

TLDR: Groene partijen genieten weinig populariteit, voornamelijk vanwege (rechts) populisme en eigen standpunten. De standpunten van Piratenpartij zullen hiermee ondergesneeuwd raken en nooit het daglicht zien.
sircampalot 25 juli 2023 17:20
Ik vind partijprogramma's niet zo heel interessant, er kan namelijk erg eenvoudig van afgeweken worden.
Ik heb liever een stemwijzer gebaseerd op het stemgedrag van de partijen in de afgelopen periode.

Dat is natuurlijk een beetje lastig voor nieuwe partijen, voor deze partijen zou je een uitzondering kunnen maken.

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 24 juli 2024 08:33]

tendmex 26 juli 2023 09:06
Ik heb 2x op de 2e kamer mogen stemmen en 2x was het piratenpartij. Maar afgelopen keer twijfelde ik al omdat ik ze erg links vond worden. Dit jaar had ik al besloten er niet op te stemmen maar zo'n beslissing motiveert me juist om er niet op te stemmen. Je stemt op piratenpartij omdat je digitalisatie en of privacy belangrijk vind toch?

Overigens door de podcast #227 had ik ook besloten er niet meer op te stemmen. Bedankt daarvoor.
dmantione
25 juli 2023 15:30
Voor mij diskwalificeert dat ze direct: Op digitale rechten stemmen is iets heel anders dan op milieu-ayatollah's stemmen. Ik zou verwachten dat een Piratenpartij op thema's die niet met digitale kwesties te maken hebben een genuanceerd verstandig standpunt inneemt en geen politiek uiterste gaat kiezen.
Polderviking @dmantione25 juli 2023 15:35
Een genuanceerd verstandig standpunt. Zet dat eens om in een voorbeeld?

Dat ze dat one-issue imago willen loslaten vind ikzelf wel positief want dat is waarom ik er de afgelopen jaren vooral weinig aandacht voor had.
Dat kan natuurlijk niet zonder standpunten in te nemen, want zo'n zoutloze misschien wel misschien niet agenda heb je ook niks aan.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 08:33]

Kevinp @Polderviking25 juli 2023 15:52
Ik hoop dat ik nu niet voor mijn beurt spreek.

Maar uit het programma van de groenen:
Brandstof:
De Groenen wil de koop en verkoop van
koolstofhoudende brandstof verbieden.
Maatschappelijk cruciale diensten krijgen
een ontheffing en zijn verplicht zo snel
mogelijk om te schakelen naar koolstof-
vrije energie. De rijke landen moeten arme
landen helpen om te schakelen naar kool-
stofvrije energie.
Dat is behoorlijk extreem. Waarbij er bijvoorbeeld ook groen aardgas gemaakt wordt wat aanmerkelijk beter is voor het milieu en voor nu geen echt alternatief is. Ook is er simpel weg niet voldoende stroom om alles onder koolstof te doen.

Om nog maar eens je af te vragen of je straks nog in de zomer mag bbq'en.

Dit kan je prima omzetten naar "Het zo snel mogelijk afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen".

een soort gelijk standpunt maar met veel meer nuance.
Polderviking @Kevinp25 juli 2023 15:59
Ik ben niet zo bezig met de agenda's van PP en Groenen want ik weet op voorhand dat ik daar niet op stem dus neem ik allemaal voor waar aan wat je hier neerzet.
Maar gaat wel een beetje voorbij aan mijn vraag hoe je een "genuanceerd verstandig standpunt" inneemt.

Volgens mij is politiek per definitie beladen, het ligt er alleen aan tegen WIE je WAT zegt.
dmantione
@Polderviking25 juli 2023 18:38
Nou, hierboven wordt een mooi voorbeeld aangehaald. Het klinkt in bepaalde oren wellicht heel leuk om te zeggen dat fossiele brandstoffen verboden mogen worden. Degene die je daar keihard mee treft zijn mensen in een slecht geïsoleerd huurhuis die niets anders kunnen dan dat ze opgescheept zitten met de CV-ketel die hun huurder ze ter beschikking stelt.

Zo'n standpunt innemen klinkt dus goed, maar wie zoiets opschrijft heeft er slecht over nagedacht. In een verstand standpunt zit veel meer nuance. De Piratenpartij zoekt met dit besluit de milieu-extremistische hoek op en daarmee maken ze zich niet bepaald aantrekkelijker.
Labrator12 @dmantione25 juli 2023 22:44
Verbieden lijkt alleen extreem als je er niet tegelijkertijd een goed alternatief voor in de plaats stelt. Dus natuurlijk gaat dit niet ten koste van de huurder op e rand van de afgrond. Een voorbeeld: i.p.v iedereen 2x €190 aan energiecompensatie te geven, hadden ze beter de kieren kunnen dichten van tochtige huur huizen voor dat geld. Structureel zaken aanpakken dus. En dat kan gepaard gaan met wat heilige huisjes omver blazen.
dmantione
@Labrator1225 juli 2023 22:49
Dan moeten ze uitleggen wat ze op dat punt willen. Ik vond altijd dat de piratenpartijen verrassend goed doordachte partijprogramma's hadden over hoe ze de toekomst zagen, maar dit partijtje is precies het omgekeerde, het loopt over van extremistische niet-doordachte standpunten.
HooksForFeet @Kevinp25 juli 2023 16:21
Ik vind het zorgelijk dat iemand op de vraag om een voorbeeld van een genuanceerd, verstandig standpunt beantwoordt met “straks mag je ook al niet van ze bbq-en!!!1”

Kalmeer even en probeer de boel gewoon even objectief te bekijken en niet meteen te gaan speculeren of de milieupolitie straks je speklapje uit je mond komt slaan.
kanvua @HooksForFeet26 juli 2023 08:38
Nuance en een objectieve blik gaan automatisch de deur uit als er extremistische concepten staan zoals "De Groenen wil de koop en verkoop van koolstofhoudende brandstof verbieden.". Zo staat het partij programma vol met (ik noem het maar) concepten zonder oplossingen. Het is dan niet gek dat alle ratio en realiteit in een discussie de deur uit vliegt als het fundament van de discussie al een te bizar voor woorden concept betreft.

OT: Het is m.i. geen onterechte angst dat er straks geen bbq meer aan mag wanneer een partij als de groene piraten partij aan de macht komt. BBQ's zijn natuurlijk de meest vervuilende manier van het bereiden van voedsel wat ook nog eens des duivels is (vlees }:O ). Ik kan me zomaar voorstellen dat in partijprogramma v4 van de groenen wordt opgenomen dat er een totaal verbod komt op de BBQ :+ .
Immanent Ike @Kevinp25 juli 2023 16:13
Ze zijn inderdaad vrij radicaal dus ik denk niet dat ze bbqen willen toestaan zolang dit niet duurzaam kan (duurzaam bbqen is overigens wel gewoon mogelijk).

Aan de andere kant gaan ze uit van wat zaken waar over de wetenschap al lang consensus heeft, zoals het IPCC, rapport. Dus zo radicaal is dat nou ook weer niet. Ik zou eerder zeggen dat ze theoretisch en idealistisch zijn.
Rhinosaur @Kevinp25 juli 2023 16:41
Ik ben inmiddels overtuigd dat het ''poldermodel'' niet meer werkt. Het wordt al jaren steeds moeilijker om een coalitie te vormen. Ik denk dat het komt door de radicalisering (zie ook de VS waar bijvoorbeeld politiek wordt bedreven met leugens, bedrog, listen, fraude, verduistering, misbruik, etc.) van de Nederlandse samenleving. Partijen komen steeds meer op voor punten die door jaren gepolder naar de toekomst worden geschoven. Ik denk ook dat we niet meer omheen kunnen, want polderen werkt gewoon niet meer.

Ik vind het een interessant fenomeen om te zien wat er nu gebeurt. PvdA en GL hebben vooraf een ''coalitie'' gemaakt en gaan zo de verkiezingen in. Ik denk dat dit de enige manier is om nog serieus iets te veranderen. Het oude uitgangspunt, we polderen er ons doorheen, werkt totaal niet meer.

Ik denk dat een gematigd programma niemand meer gaat helpen. Er moeten nu harde noten worden gekraakt. We worden voor stikstof en klimaatverandering al sinds de jaren 70 gewaarschuwd, maar al die jaren is er niks gebeurd omdat mensen zich zorgen maken of ze nog wel een BBQ kunnen doen. Ik ben wel blij met al die radicale partijen, die zijn nu actief het politieke landschap aan het veranderen. De ''ik''-tatuur van de VVD wordt opgebroken. Dan heb ik het niet over de PVV's (want dat is de traditionele populist die met niemand wil samenwerken), maar over de Volt, Bij1, SP (in enige mate), PVDD, BBB (feitelijk een marketingbureau, maar het werkt) en Omtzigt.
dmantione
@Rhinosaur25 juli 2023 18:59
Ik zal het je anders zeggen: In de jaren '70 en '80 heette stikstof zure regen. Daar werd moord en brand geroepen dat de bossen zouden afsterven... maar hé, er is meer bos dan destijds. En dit staat model hoe de milieubeweging te werk gaat: Het is altijd twee voor twaalf voor de wereld vergaat.

Er is niet niets gebeurd, er is extreem veel aan milieu- en klimaatbeleid gedaan. Dat je met 8 miljard zielen op aarde niet zo maar alle vervuiling de wereld uit helpt is een andere kwestie.

Dus ja: Ik wil geen twee-voor-twaalf paniekbeleid en partijen die dat wel wensen kunnen niet op een stem rekenen. Betekent totaal niet dat ik milieu onbelangrijk vind, maar het is prima mogelijk om gezond milieubeleid te voeren zonder paniek dat de wereld vergaat.
DirtyBird @Polderviking25 juli 2023 16:05
Ik ben zelf wel voorstander van one-issue partijen en de urgentie van hun issue (en mate waarin de samenleving dat ook ervaart) bepaalt of ze de kans krijgen hun geluid te laten horen.
De PvdD is denk ik een uitstekend voorbeeld van een partij die met weinig zetels veel voor elkaar heeft gekregen. Simpelweg omdat hun standpunten onderschreven zijn door de rest van de kamer, terwijl deze niet zoveel aandacht kregen van andere partijen.

De piratenpartij maakt het zich denk ik te moeilijk door aan de naam vast te willen houden. Die kan de indruk geven dat ze niet serieus zijn. Ik zie ze eerlijk gezegd liever onder de vleugel van een grotere partij een deuk slaan als experts op een specifiek gebied waarvoor ze ruimte krijgen binnen een partij die hun standpunt onderschrijft.
Rhinosaur @DirtyBird25 juli 2023 16:44
Zo denk ik over Bij1. Die hebben een grote rol gespeeld in de excuses voor het slavernijverleden, hebben een rol gespeeld in het aankaarten van de toeslagenaffaire, betere rechten voor sekswerkers, transgenderzorg o.a. Zonder zo een one issue partij, gebeurt het gewoon niet.

Los van wat men van de partij of lijsttrekker vindt, Bij1 is uiteindelijk onmogelijk gebleken voor de lange termijn, maar ze hebben hun missie zeker behaald.

[Reactie gewijzigd door Rhinosaur op 24 juli 2024 08:33]

CH4OS @dmantione25 juli 2023 15:46
Je kunt niet als politieke partij op een aantal kwesties geen standpunt innemen. De Piratenpartij staat op zich voor wel meer zaken, digitaal is niet het enige speerpunt van de partij. Privacy is daar bijvoorbeeld een van. :)

En je alleen met "digitaal" bezighouden, redt je het ook niet binnen te politiek, zoals ze eerder al gezien hebben. Dus dit is alleen maar een logisch gevolg daarvan.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 24 juli 2024 08:33]

dmantione
@CH4OS25 juli 2023 18:34
Het gaat er niet om dat ze geen standpunt mogen innemen. Het gaat erom dat het niet verstandig is om op een totaal ander gebied standpunten aan de extreme kant van het spectrum in te nemen. Juist omdat de Piratenpartij al vrij ver gaat op de hervormingen op het gebied van auteursrechten die ze willen, de kans is dan dat ze op ander punt mensen tegen de borst stuiten.

Een extreem standpunt is zoals hierboven genoemd fossiele brandstoffen verbieden. Het andere uiterste zou klimaatontkenning zijn. Geen van beide zal leiden tot verstandig beleid.

Persoonlijk ben ik de mentaliteit van bedrijven de grens over jagen en boeren pesten meer dan kotsbeu en een partij die dat soort standpunten inneemt zal niet op een stem kunnen rekenen. Ook sta ik sympathink t.o.v. de ideeën van de Piratenpartij op het gebied van auteursrecht, privacy en open-source.

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