Piratenpartij doet bij verkiezingen mee als gezamenlijke lijst met De Groenen

De Piratenpartij gaat de komende Tweede Kamerverkiezingen niet meedoen als zelfstandige partij, maar als een samenwerkingsverband met De Groenen. Over de naam die de partijen samen gaan voeren, wordt nog gedebatteerd, maar de Piraten zelf vinden hun naam te belangrijk om die zomaar te laten liggen. Binnenkort volgen ook lijsttrekkersverkiezingen voor de partij.

Een ruime meerderheid van 78 procent van de leden van de Piratenpartij stemde dit weekend tijdens een ingelaste algemene ledenvergadering voor een gezamenlijke lijst, vertelt partijvoorzitter Mark van Treuren aan Tweakers. De samenwerking is geen fusie, maar een gezamenlijke lijst met één programma en één lijsttrekker. Dat is vergelijkbaar met hoe GroenLinks en de PvdA de verkiezingen ingaan. De Piratenpartij gaat dat samen doen met de Nederlandse tak van De Groenen.

De besturen van de twee partijen overleggen nog over de naam die het samenwerkingsverband krijgt. Dat kan bijvoorbeeld De Groenen Piratenpartij worden of een variant zoals Piratenpartij-Groenen. "Voor veel van onze leden was in ieder geval de Piraten-naam wel erg belangrijk", zegt Van Treuren.

Lijsttrekker

Matthijs Pontier heeft zichzelf opnieuw kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap. Het is ook nog niet bekend wie de lijsttrekker van de lijst wordt. Vanuit de Piratenpartij heeft Van Treuren zich al aangemeld. Ook heeft Matthijs Pontier zich kandidaat gesteld, vertelt hij aan Tweakers. Pontier was tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in 2021 ook al lijsttrekker van de partij. Hij volgde Ancilla van der Leest op. Ook zijn er nieuwe leden die zich kandidaat hebben gesteld. De lijsttrekkersverkiezingen worden 'ergens in de komende weken gevoerd', zegt Van Treuren.

Tijdens de alv werd een voorstel van tafel geveegd om samen te werken met de Basisinkomenpartij. De leden van de Piratenpartij stemden daar tegen, maar staan wel toe dat Basisinkomenpartijleden op de gezamenlijke kieslijst komen te staan.

Ideologisch en financieel

De samenwerking is deels politiek ideologisch, maar ook uit nood geboren. De Piratenpartij heeft volgens Van Treuren te weinig geld in kas om zowel de 11.250 euro borgstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen te betalen als effectief campagne te voeren. "We hebben net al de campagne van de Provinciale Staten achter de rug. Voor een kleine partij als de onze wordt het heel duur om dan mee te blijven doen", zegt hij. Door samen met De Groenen een lijst te vormen, houdt de partij meer geld over voor een campagne. De Piratenpartij deed tijdens de Provinciale Statenverkiezingen mee in Noord-Holland. Daar haalde de partij geen zetel, hoewel ze wel met een zetel is vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Enkhuizen.

De Piratenpartij werkt op andere bestuursniveaus al langer samen met De Groenen en de Basisinkomenpartij. De samenwerking met De Groenen komt niet uit de lucht vallen. De partijen werken al langer nauw samen. Sterker nog, een van de enige zetels die de Piratenpartij de afgelopen jaren wist te bemachtigen, was die in waterschap Amstel, Gooi en Vecht, en dat gebeurde ook met een gezamenlijke lijst. Matthijs Pontier zit in dat waterschap namens De Groenen, maar die partij werkt daar samen met de Piratenpartij. In andere waterschapsverkiezingen werd ook campagne gevoerd onder de naam De Groenen Basis Piraten. Dat 'Basis' verwijst naar de Basisinkomenpartij, die tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen dus niet meedoen met de Piratenpartij.

Digitale of groene partij

Met de samenwerking zet de Piratenpartij een verdere stap richting een breder programma dan alleen digitalisering. De partij kwam ooit voornamelijk op voor digitalisering, privacy en digitale burgerrechten, maar heeft haar standpunten in de afgelopen jaren ver uitgebreid. In het vorige verkiezingsprogramma kwamen digitale zaken nog veelvuldig aan de orde, maar de partij heeft inmiddels ook stevige standpunten over zaken als woningbouw, duurzaamheid en de democratische inrichting. Dat bleek ook vorig jaar, toen Tweakers uitgebreid sprak met Van Treuren en Pontier. Dat programma heeft een stevige linkse inslag. Zo pleit de Piratenpartij voor een basisinkomen; ideologisch is de samenwerking met de Basisinkomenpartij dan ook geen onlogische stap. Ook is duurzaamheid een dominant onderdeel van het verkiezingsprogramma. Wie dat leest, moet moeite doen om te zien of digitalisering nog de boventoon voert.

Digitalisering wordt echter wel degelijk een belangrijk thema in de campagne voor de verkiezingen in november, zegt Van Treuren. Hij verwacht dat er onder andere veel aandacht gaat naar plannen om chats te scannen op terroristisch of kindermisbruikmateriaal. "Die opsporing is belangrijk voor de politie, maar houdt ook grote risico's in voor de privacy van burgers." Al vrij snel in het gesprek haalt Van Treuren echter andere thema's aan die daar weer weinig bij aansluiten. Hij noemt het oplossen van woningnood en bestaanszekerheid. "Dat worden belangrijke thema's voor ons."

De Piratenpartij werkt nog aan een nieuw verkiezingsprogramma. Als dat er is, zal Tweakers het analyseren in een samenvatting van alle digitale beloften van politieke partijen.