Het duurt nog maar een krappe maand tot de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden, en de kans is groot dat je nog steeds niet exact weet op wie je moet stemmen. Misschien twijfel je tussen de gevestigde partijen of over een van de vele nieuwkomers die op het kiesbiljet staan. Onlangs maakten we al dit uitbreide overzicht over digitalisering en technologie in de verkiezingsprogramma's van de grote partijen. Nu hebben we een soortgelijk overzicht, maar dan voor de kleinere partijen.

In het vorige artikel keken we naar de programma's van veertien grote partijen. We maakten daarbij de keus om alleen verkiezingsprogramma's te behandelen van partijen die op dit moment in de Tweede Kamer zitten. Op het moment dat we begonnen met het artikel stonden namelijk niet minder dan 89 partijen op de lijst van de Kiesraad. Dat zijn er veel te veel om allemaal in een artikel te moeten behandelen, zeker als het gaat om partijen waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord en waar je ook nooit van gaat horen.