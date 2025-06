De Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen van november 2023 beloven een van de spannendste verkiezingen in jaren te worden. In de zomer van dit jaar vertrok premier Mark Rutte en al snel volgde zowat ieder bekend gezicht in de Nederlandse politiek. Of dat veranderde politieke landschap iets gaat betekenen voor technologie en digitalisering is nu de vraag. Om dat in kaart te brengen, spitte Tweakers de verkiezingsprogramma's van de meeste grote politieke partijen door die meedoen aan de verkiezingen. We geven geen stemadvies, maar zetten wel alles dat raakte aan dit onderwerp onder elkaar per partij, of het nou over de digitale euro, meer geld voor cybercrimebestrijding of privacywetgeving gaat.

Over dit artikel

Voor dit artikel hebben we achttien verkiezingsprogramma's doorgelezen. We beschrijven per partij welke aspecten er over digitalisering of technologie in de programma's staan. We geven iedere partij een eigen pagina, maar hebben ook een samenvatting geschreven over vaak terugkerende thema's. Je kunt de individuele partijprogramma's hier lezen:

We hebben voor dit artikel gekeken naar alle politieke partijen die op dit moment in de Tweede Kamer zitten. In een ideale wereld zouden we alle partijprogramma's doorlezen van alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen, maar dat zijn er volgens de Kiesraad op dit moment 26.

Wel hebben we een aantal uitzonderingen gemaakt. Een van die uitzonderingen is voor de Piratenpartij, die we in de vorige editie van dit artikel ook hebben meegenomen. De reden daarvoor is dat de Piratenpartij, zeker van oudsher, voornamelijk opkwam voor ict, digitalisering en privacy. Dat was jarenlang hét speerpunt van de partij, hoewel dat de afgelopen jaren minder belangrijk is geworden. De partij vormt dit jaar een lijst met De Groenen. We blijven in de gaten houden of de Piratenpartij een voornamelijk digitale partij blijft en daarom interessant is voor dit overzicht, of dat we die in de toekomst minder aandacht moeten geven, maar gezien hun programma vonden we dat nu nog relevant.

Een andere uitzondering is van zelfstandige Kamerleden. De afgelopen jaren zijn er verschillende politici afgesplitst van hun partij. Die politici nemen we niet mee, omdat we liever naar partijen kijken in plaats van personen. Maar ook dát heeft weer een uitzondering: Pieter Omtzigt. Hij zit sinds juni 2021 niet meer bij het CDA, maar gekeken naar hoe zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract het doet in de peilingen, is het ondenkbaar die partij niet in dit overzicht op te nemen.

In dit artikel vind je niet alleen hier, maar ook op de pagina's van de partijen zelf, een link naar het respectievelijke verkiezingsprogramma. Het belang daarvan is niet te onderschatten: een keuze maak je vermoedelijk niet alleen op basis van wat een partij vindt over techonderwerpen. In het verkiezingsprogramma staat wat een partij allemaal wil.

Mochten ze aan tafel belanden voor onderhandelingen over een regeerakkoord, dan nemen onderhandelaars dat programma als basis. Debatten, posters, stemwijzers en oneliners zijn leuk, maar alleen door een programma door te nemen van partijen waar je mogelijk op gaat stemmen, leer je kennen wat ze precies vinden. Zo kun je uiteindelijk een goed geïnformeerde keuze maken als je op 22 november in het stemhokje staat.