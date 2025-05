Adviescollege ICT-toetsing wil minister voor Digitale Zaken in nieuw kabinet

Het Adviescollege ICT-toetsing van de Nederlandse overheid roept op om een minister voor Digitale Zaken in het nieuwe kabinet te plaatsen. Die moet 'het belang van de voortgaande digitalisering van de overheid behartigen', schrijft het college aan de formateur.

Het Adviescollege ICT-toetsing, dat de overheid adviseert over digitalisering, schrijft dat in een brief aan Ronald Plasterk. Die formeert op dit moment met de partijen PVV, NSC, VVD en BBB een nieuw kabinet. In dat nieuwe kabinet moet een minister voor Digitale Zaken komen, raadt het adviescollege aan.

Die minister moet volgens het college een aantal taken krijgen. Zo moet de minister bij ieder beleid iedere betrokkene 'tijdig laten nadenken over de digitale uitvoerbaarheid ervan' en moet die bij de hele overheid de regie nemen over het versterken van digitale capaciteiten. Ook zou de minister verantwoordelijk moeten worden voor het bouwen aan tools als DigiD en MijnOverheid, innovatie moeten stimuleren en de ict van de overheid toekomstbestendiger moeten maken. Tot slot zou de minister ervoor moeten zorgen dat Nederland een voortrekkersrol krijgt bij het opstellen van Europees beleid over digitalisering.

Problemen oplossen

Het adviescollege ziet verschillende problemen bij de huidige overheid waardoor het nodig is dat er een specifieke ministerspost voor komt. Op dit moment heeft de overheid bijvoorbeeld veel complexe digitale systemen waarvan de gevolgen voor de burger groot zijn als er problemen ontstaan. Bovendien loopt nieuw beleid vaak vertraging op omdat de huidige ict-systemen verouderd zijn of niet goed werken. De afgelopen jaren gebeurde het regelmatig dat wetten niet werden aangenomen, omdat de Belastingdienst een bepaalde voorgestelde maatregel niet kon doorvoeren vanwege de verouderde ict. Het adviescollege noemt de fiscus overigens niet expliciet in de brief.

"De verantwoordelijkheid voor het oplossen van deze hardnekkige problematiek ligt niet alleen op uitvoerend niveau", schrijft het college. "Er is vergaande politiek-bestuurlijke aandacht voor nodig."

Staatssecretaris

In het kabinet-Rutte IV, dat inmiddels demissionair is, werd voor het eerst een staatssecretaris voor Digitalisering aangenomen. Alexandra van Huffelen viel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en had naast Digitalisering ook Koninkrijksrelaties in haar portefeuille. Het adviescollege ziet Van Huffelens aanstelling als een goed begin en wijst verder ook op andere momenten waarop de overheid aandacht had voor digitalisering. Zo zijn er inmiddels vaste commissies voor Digitale Zaken in de Tweede en recent Eerste Kamer en de overheid heeft functies in het leven geroepen zoals de CIO Rijk, maar dat is niet genoeg. "Een kabinet met een volledig toegewijde minister voor digitale zaken zal uitstralen dat het belang van digitalisering van de overheid zonder reserves wordt onderkend", schrijft het college.

Het college spreekt in de brief haar voorkeur uit voor een minister vóór en niet een minister ván Digitale Zaken. Het verschil tussen die twee rollen is dat de eerste variant geen eigen ministerie en budget heeft. In het vorige kabinet waren er meerdere van zulke functies, zoals een minister voor Natuur en Stikstof. Zo'n minister heeft mandaat, maar moet voor budget aankloppen bij andere ministeries.