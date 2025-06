Logius: DigiD vereist steeds vaker tweetrapsauthenticatie

Overheidsorganisaties vragen steeds vaker om tweetrapsauthenticatie voor het inloggen met DigiD. Het gaat dan om inloggen via de DigiD-app of inloggen met een sms-controle. Dat zegt DigiD-beheerder Logius.

Volgens Logius heeft 98,7 procent van de DigiD-gebruikers naast een gebruikersnaam en wachtwoord ook de DigiD-app en/of sms-controle geactiveerd, meldt Logius. Dat betekent dat vrijwel iedereen met een DigiD-account met 2fa kan inloggen. Vorig jaar logden Nederlanders 308 miljoen keer met de app in en 145 miljoen keer met de sms-controle. In totaal logden burgers in 2023 480 miljoen keer in met DigiD.

Bij veel organisaties is het ook niet meer mogelijk om alleen met een gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen, al zegt Logius niet om hoeveel organisaties het gaat. Wie daar wil inloggen heeft dus een telefoon nodig. Naast een mobiele telefoon of smartphone kan dat ook een vaste telefoon zijn. Mensen zonder smartphone kunnen ook een gesproken sms op hun vaste telefoon ontvangen.

Er zijn ook nog steeds overheidsdiensten waar Nederlanders zonder 2fa met DigiD in kunnen loggen. Onder meer de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst heeft dit nog niet verplicht gesteld. De bedoeling was dat dit op 1 januari van dit jaar zou gebeuren, maar de Dienst Toeslagen heeft meer tijd nodig om de overstap goed te laten verlopen, werd eind januari duidelijk. Wanneer 2fa daar wel verplicht wordt, is nog onbekend.