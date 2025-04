DigiD is weer beschikbaar na storing - update

DigiD is weer volledig beschikbaar. De dienst had vanochtend te maken met een storing, waardoor niet alle gebruikers er gebruik van konden maken. De problemen begonnen om 06.00 uur vanochtend, laat Logius weten.

De problemen worden veroorzaakt door geplande werkzaamheden bij één van de telecomproviders, vertelt een woordvoerder van DigiD-beheerder Logius aan Tweakers. "De internetontsluiting verloopt via twee providers. Vanwege gepland onderhoud bij één van de providers zijn we preventief overgeschakeld naar de andere", aldus de woordvoerder. Het gevolg is echter dat een deel van de gebruikers niet in kan loggen met DigiD. Of dat lukt, hangt af van de telecomprovider van de gebruiker. Welke telecomprovider precies problemen heeft, wil de woordvoerder niet zeggen.

Het geplande onderhoud was rond 10.00 uur afgelopen, waardoor de problemen ook werden opgelost. Logius meldt om 10.15 uur op zijn website dat de dienst weer volledig beschikbaar is. Eerder op de ochtend klaagden honderden mensen op Allestoringen.nl dat ze niet konden inloggen of de app niet konden gebruiken.

Update, 09.59 uur: Logius heeft gedeeld wat de oorzaak van de storing is en dat de problemen naar verwachting rond 10.00 uur zijn opgelost. Het artikel is daarop aangepast.

Update, 10.32 uur: De storing is verholpen. Het artikel is daarop aangepast.