Logius start pilot voor chatondersteuning bij DigiD

DigiD-beheerder Logius is een proef begonnen met een livechat. Gebruikers kunnen op de website langs dat communicatiekanaal hulp krijgen bij het inlogsysteem.

Het gaat om een pilot die zes maanden duurt, schrijft Logius. De dienst laat gebruikers via een venster op de homepage live chatten met een werknemer als ze problemen hebben met of vragen hebben over DigiD.

"Live chat is een laagdrempelige manier om contact op te nemen met de helpdesk", schrijft de dienst. "Het gaat snel, is persoonlijk en heeft een informelere tone of voice dan onze traditionele kanalen, zoals e-mail en telefonie. We hopen dat onze dienstverlening zo nog gebruiksvriendelijker en toegankelijker wordt voor mensen die DigiD gebruiken."

Na zes maanden kijkt Logius of het de chatfunctie door wil blijven zetten. Ook wil het dan kijken of het de dienst kan uitbreiden naar Mijn Overheid of naar gebruikers die gemachtigd zijn om DigiD namens anderen te gebruiken.