DigiD moet voor iedereen weer bereikbaar zijn

Een woordvoerder van DigiD-beheerder Logius laat aan NU.nl weten dat de inlogproblemen met de overheidsdienst inmiddels verholpen zijn. Iedereen zou zich nu weer moeten kunnen aanmelden op de dienst, die overbelast was door het belastingaangifteseizoen.

Logius zegt tegen NU.nl dat de inlogcapaciteit donderdag 'stapsgewijs verhoogd' is om de problemen met de dienst te verhelpen. Toen de problemen plaatsvonden op woensdag, kon die capaciteit niet direct verder uitgebreid worden 'omdat toen het risico bestond dat DigiD helemaal niet meer zou werken'. Daarvoor waren technische aanpassingen nodig, die inmiddels zijn doorgevoerd.

De capaciteit van het DigiD-loginsysteem is opgeschaald van 400.000 pogingen per uur naar een onbekend aantal nu. Woensdag vertelde een Logius-woordvoerder dat er 'tussen de 90 en 110 verzoeken per seconde' binnenkwamen bij DigiD. Omgerekend is dat 324.000 tot 396.000 per uur. Blijkbaar heeft dat aantal op momenten dus de 400.000 per uur nog overschreden. Vorig jaar speelden dezelfde problemen.