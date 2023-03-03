Apple wil nog eens een miljard euro investeren in Duitse chipontwerphub

Dat gebeurde hoe dan ook al niet of nauwelijks in Taiwan
Het merk telefoonchips dat toevallig het meest verkocht wordt is
Taiwanees ontwerp, namelijk Mediatek:
https://seekingalpha.com/...-of-smartphone-chipmakers
En waarom is Mediatek belangrijk in dit verhaal, wel, als volgt:
Apple heeft al een poos het probleem, dat het moeilijk is om de winst te kunnen laten groeien. De CPU en GPU hebben ze al in eigen beheer. Heel het "Wireless" stuk namen ze altijd af van Qualcomm.
Stap 1 was, ervoor zorgen dat Qualcomm minder geld zou krijgen, dus Apple meer zelf kon houden. Hiervoor heeft Apple een onzin patent-zaak tegen Qualcomm gestart, die ze jammerlijk hebben verloren.
Met als resultaat dat Apple zo ongeveer meer moest gaan betalen aan Qualcomm in plaats van minder.
Wat was het alternatief: Intel. Apple wilde wel met Intel in zee. Intel had namelijk werkende 4G en 5G chips beloofd. In 2010 kocht Intel hiervoor
Infineon Wireless, in Muenchen, voor $1,4 miljard; 3500 werkemers. Natuurlijk ging Intel af als een gieter, want ze hadden bedacht om die 4G en 5G chip te maken op 10nm. De 4G chips van Intel hebben nooit goed gefunctioneerd, en Intel maakte er weinig winst op. Intel maakte liever Xeons met vette winstmarge dan om uitgeknepen te worden door Apple, dus Intel had er geen zin meer in. Apple kreeg de spreekwoordelijke middelvinger
van Intel, en wederom stond Apple met lege handen. Om dat dan weer op te lossen heeft Apple voor slechts 1 miljard de Duitse boedel van Intel in Muenchen overgenomen.
Waar Intel dus 1,4 miljard voor betaalde. Koopje lijkt me.
Wat we gezien hebben, is dat Qualcomm de enige was die een complete oplossing voor 5G-chips kon bieden. Volledig geintegreerd en inclusief antenne en RFFE module, die dan onder andere weer bestaat uit
low noise amplifier en band pass filter.
Mediatek was natuurlijk niet achterlijk, en zag dat Qualcomm een betere en vooral completere aanbieding had op het gebied van 5G dan Mediatek. Dus is Mediatek gaan samenwerken
met Apple leveranciers Qorvo en Skyworks, om samen een complete oplossing te kunnen bieden.
Dus wat kan Apple doen:
-Alles bij Qualcomm blijven kopen, maar dat is duur,
-Met Mediatek in zee gaan, maar dan zijn ze van Mediatek afhankelijk in plaats van Qualcomm, dus pakken ze dan niet alle winst,
-Volledig zelf proberen.
Tevens is het zo, dat Apple voor 5G een patent-licentie aan een hele rits bedrijven moet betalen. Ze hebben altijd meegelift op andere bedrijven, en allerlei rechtzaken gestart tegen o.a. Qualcomm om te proberen om minder hoeven te betalen. Eigenlijk hebben ze altijd gewoon altijd geprobeerd om gratis mee te liften op het moeilijke werk van anderen, met name Huawei, DoCoMo, Samsung, Qualcomm, Nokia en Ericsson hebben veel geinvesteerd in 5G. Apple heeft daar nooit fatsoenlijk voor willen betalen, maar o.a. door het verlies in de rechtzaal tegen Qualcomm komen ze nu langzaam tot inzicht.
Dus als Apple in de toekomst meer winst wil maken, zullen ze moeten mee-ontwikkelen aan 6G, en zelf een modem, rffe en antenne module moeten hebben. En dat moet dus kennelijk vanuit Munchen, waar de Apple-tak uit Muenchen mag concurreren tegen Mediatek Taiwan.
Want als het in Munchen niet genoeg oplevert, kan Apple dus in Taiwan aankloppen voor een alternatief ontwerp; dat lijkt me hun plan B.
[Reactie gewijzigd door kidde op 23 juli 2024 09:31]