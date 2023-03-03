Apple wil nog eens een miljard euro investeren in Duitse chipontwerphub

Apple gaat de komende zes jaar een miljard euro investeren in zijn Duitse chipontwerpactiviteiten in München. Dit bedrag komt bovenop de in 2021 toezegde investering van een miljard euro. In München wordt onder meer aan Apples Mac-socs gewerkt.

Met de investering wil Apple drie nieuwe r&d-locaties starten in München, die er onder meer voor moeten zorgen dat de ruim tweeduizend Apple-engineers in de regio beter kunnen samenwerken. De drie nieuwe locaties komen dicht bij elkaar te staan, in de buurt van een onlangs geopende locatie en vlakbij de Technische Universiteit van München. Apple zegt veel samen te werken met deze universiteit.

München is het Europese hoofdkwartier van Apples European Silicon Design Centre en helpt bij het ontwikkelen van Apples Mac-socs. Hierbij benoemt Apple specifiek de M2 Pro- en M2 Max-socs, waar de Duitse hub aan heeft bijgedragen. Daarnaast werkt deze Duitse afdeling aan nieuwe technieken binnen draadlozeverbindingstechnieken en energiebeheer.