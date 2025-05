Analist Kuo: volgende MacBook Pro's komen in 2024 uit en krijgen M3-socs op 3nm

De volgende modellen van de MacBook Pro-laptops van Apple zullen in 2024 verschijnen en krijgen M3 Pro- en M3 Max-socs, beweert analist Ming-Chi Kuo van TF Securities. Apple heeft dinsdag toevallig nieuwe MacBook Pro-modellen aangekondigd met M2 Pro- en M2 Max-socs.

De volgende MacBook Pro-laptopmodellen gaan in de eerste zes maanden van het volgende jaar in massaproductie, verwacht Ming-Chi Kuo. Hij gaat ervan uit dat ze zullen beschikken over de M3 Pro of de M3 Max die op 3nm worden gebakken. De genoemde M3-socs zullen op basis van TSMC's N3P- of N3S-procédé worden geproduceerd, verwacht Kuo. N3P is een procedé voor zuinige chips en N3S is hier een variant op voor een hogere dichtheid en potentieel kleinere chips.

De genoemde M3 Pro en M3 Max moeten de opvolgers worden van de M2 Pro- of M2 Max-socs die in de dinsdag aangekondigde, nieuwste modellen van de MacBook Pro-laptops zitten. Apple geeft aan dat de nieuwe M2-socs een 40 procent snellere Neural Engine met 16 kernen hebben, in vergelijking met eerdere Apple-socs. De M2 Pro heeft 40 miljard transistors; dat is 20 procent meer dan de M1 Pro en twee keer meer dan het aantal in de reguliere M2.

Verder verwacht Kuo dat de volgende Mac mini ook in 2024 uit zal komen en geen herontwerp zal krijgen. De analist zegt verder niets over de processors of specificaties van deze 2024-modellen. Apple heeft dinsdag ook vernieuwde Mac mini-modellen aangekondigd die met de standaard-M2-soc of de snellere en eveneens nieuwe M2 Pro zijn uitgerust.