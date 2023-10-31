Apple introduceert nieuwe MacBook Pro 14" en 16" met M3-, M3 Pro- en M3 Max-socs

Apple komt met nieuwe varianten van zijn MacBook Pro 14" en 16". De apparaten beschikken over nieuwe M3-, M3 Pro- en M3 Max-chips en ondersteunen maximaal 128GB geheugen. De laptops komen volgende maand beschikbaar voor prijzen vanaf 2029 euro.

Apples nieuwe MacBook Pro's kunnen geleverd worden met drie verschillende M3-chips. Het instapmodel krijgt een 'normale' M3-soc, die acht cpu-kernen en maximaal tien gpu-cores heeft. De standaard M3 is alleen beschikbaar in de 14"-MacBook Pro. Deze variant dient daarmee als vervanging voor de oude MacBook Pro 13". Het nieuwe 14"-model heeft een vernieuwd ontwerp ten opzichte van de 13"-variant en heeft niet langer een touchbar. Volgens Apple is dit nieuwe model tot zestig procent sneller dan de MacBook Pro met M1.

De M3 Pro-chip komt beschikbaar in zowel de 14"- als de 16"-modellen en krijgt maximaal twaalf cpu-cores en achttien gpu-kernen. Volgens Apple is die chip tot veertig procent sneller dan de M1 Pro. De M3 Max wordt op zijn beurt geleverd met maximaal zestien cpu- en veertig gpu-cores. De M3 Max is 'tot tachtig procent sneller' dan de M1 Max, claimt Apple. Het bedrijf publiceert geen vergelijkingen met de M2 Pro en M2 Max, die eerder dit jaar verschenen in de MacBook Pro-line-up.

Apple MacBook Pro 14" en 16" (2023)Apple MacBook Pro 14" en 16" (2023)Apple MacBook Pro 14" en 16" (2023)Apple MacBook Pro 14" en 16" (2023)

Bron: Apple

De grootste wijziging in de M3-serie 3nm-chips is de verbeterde gpu. Deze biedt onder meer hardwarematige ondersteuning voor raytracing, bijvoorbeeld voor games. De chips krijgen ook hardwareacceleration voor mesh shading. De gpu ondersteunt daarnaast een nieuwe techniek genaamd Dynamic Caching. Dat is een feature waarbij 'de gpu het gebruik van lokaal geheugen in de hardware in real time toewijst, zodat voor iedere taak precies de benodigde hoeveelheid geheugen wordt gebruikt', stelt Apple. De techgigant claimt dat de gpu zo efficiënter benut kan worden.

De MacBook met 'gewone' M3-soc kan verder worden uitgerust met maximaal 24GB geheugen en 2TB opslag. De Pro-variant krijgt maximaal 36GB geheugen en tot 4TB ssd-opslag. De MacBook Pro's met M3 Max-chips ondersteunen maximaal 128GB geheugen en krijgen maximaal 8TB opslagruimte. De nieuwe MacBook Pro's met M3 Pro- of M3 Max-chip krijgen daarnaast een nieuwe kleuroptie: spacezwart.

Volgens Apple gaan de nieuwe MacBook Pro's tot 22 uur mee op een enkele acculading; dat geldt in ieder geval voor het 16"-model met M3 Pro-soc. Voor de 14"-varianten en de MacBook Pro 16" met M3 Max deelt de techgigant geen claims over de accuduur. Verder zijn de nieuwe MacBook Pro's nagenoeg identiek aan de voorgaande 14"- en 16"-modellen. De laptops krijgen opnieuw miniledschermen met een notch voor de webcam, hoewel die ditmaal een helderheid van maximaal 600cd/m² halen voor sdr-content; dat is twintig procent helderder dan voorheen. De laptops krijgen verder weer drie Thunderbolt 4-poorten, een HDMI-aansluiting, een SD-kaartlezer en een MagSafe-connector voor het opladen.

Apples MacBook Pro met M3-soc komt beschikbaar vanaf 2029 euro; dat is 410 euro meer dan de MacBook Pro 13" met M2. De MacBook Pro 14" en 16" met M3 Pro-chip komen respectievelijk beschikbaar vanaf 2549 en 3049 euro, waarbij de 16"-variant standaard een gpu met meer cores heeft. De M3 Max-varianten krijgen adviesprijzen vanaf 4049 euro voor de 14"-variant en 4299 euro voor het 16"-model.

Apple MacBook Pro 2023
Bron: Apple

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 31-10-2023 08:29
210 • submitter: Connor Bosman

31-10-2023 • 08:29

210

Submitter: Connor Bosman

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Reacties (210)

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mr.DJ95 31 oktober 2023 08:35
Mijn eerste reactie was positief, price drop voor de instap M3 Macbook pro. Tot ik las dat je maar 1 scherm kan aansturen. Dit betekend dat de nieuwe pro voor de meeste pas begint bij € 2.549,00 i.p.v. de huidige € 2.449,00.

Bovendien lees ik nergens dat de webcam nu FaceID ondersteund, een gemis wat mij betreft.
Dan toch maar een jaartje langer doorpruttelen met met mijn eerste generatie M1 Macbook Pro 14 inc die overigens na ruim 2 jaar nog erg goed bevalt.
Timo002 @mr.DJ9531 oktober 2023 15:22
Met een dock kun je wel 2 schermen aansluiten. Deze gebruiken wij met alle tevredenheid: uitvoering: Wavlink USB-C Dual HDMI or DisplayPort 4K@60Hz 13-in-1 with 100W PD

Klein voordeel, je hoeft maar 1 USB-C kabel aan te sluiten en alles is voorzien. Zelf heb ik een M2 Pro en ik moet twee USB-C kabels aansluiten.
CorbataGames @mr.DJ9531 oktober 2023 08:45
Meer een "te verwachten" price drop voor de m1 machines. Ik wil nog wel graag een m1 pro met minimaal 16 gb / 512 gb en hoop dat die nu wat goedkoper zullen weggaan nu er een 2e opvolger is.

Mijn 2019 i7 16 inch Macbook Pro voelt opeens heel langzaam sinds ik dagelijks op een m2 pro Mac mini werk...
Eren @CorbataGames31 oktober 2023 08:54
Verwacht maar geen price drop. De prijs is al sinds het is uitgekomen in november 2020 gebleven rond de 949 Euro.

[Reactie gewijzigd door Eren op 22 juli 2024 16:15]

CorbataGames @Eren31 oktober 2023 09:13
Voor een 14 inch nog een stuk meer geld, ik verwacht dat daar wel wat vanaf gaat. Niet bij Apple (die hebben 'm denk ik al niet meer in het assortiment?), wel bij de resellers.
blinded @mr.DJ9531 oktober 2023 09:14
waar staat dit van het aantal schermen?
Greatsword
@blinded31 oktober 2023 17:12
Op de site van Apple https://www.apple.com/nl/macbook-pro/
1Mark @mr.DJ9531 oktober 2023 09:42
faceID werkt ook niet met de webcam maar met een aparte sensor
mannowlahn @mr.DJ951 november 2023 13:29
Let wel op dat je een perfect retina scherm hebt en niet zoals ik een 49 inch widescreen van lg waardoor ik geen perfecte pixel op het scherm heb. Ik heb de m2 van ruim 4k en ik zit naar blurry fonts te kijken. Dit is zo omdat ze osx zodanig gemaakt hebben dat die niet normaal kan omgaan met niet retina schermen.
_Bailey_
31 oktober 2023 08:30
een Pro machine 8Gb aan RAM meegeven...dan neem je je Pro gebruikers alles behalve serieus.
Verwijderd @_Bailey_31 oktober 2023 08:40
8gb is inmiddels gewoon ontoereikend, 16 gb is echt het minimum en 32gb is fijner, 8gb is enkel om de vanaf prijs nog wat te laten lijken,
magnat505 @Verwijderd31 oktober 2023 09:06
Momenteel gebruik ik al een tijdje een macbook air 13 2022 model met M2 en 8gb, 256gb SSD. En wat ik ook doe, hij is nooit traag, ook niet als het geheugen vol is. Nu doe ik ook maar beetje programmeren, browsen, video's kijken, dus niet de zwaarste dingen, maar voor mijn use case prima
RANDOM_ID @magnat50531 oktober 2023 09:57
Maar voor dat soort zaken (“niet de zwaarste dingen”) is de MacBook Pro dan ook niet bedoeld, lijkt me. Dat ze in hun basis-consumentenproducten 8GB RAM aanbieden is nog wel begrijpelijk want dat zal voor de meeste huis-, tuin- en keukengebruikers wel volstaan. Maar ik vind dat wanneer je een machine de Pro-naam meegeeft dat je dan ook Pro-specificaties moet leveren. Daar mag wat mij betreft dan best een stevig bedrag tegenover staan, gezien die apparaten dan vooral gericht zijn op mensen die er hun geld mee verdienen of die hun hobby heel serieus nemen (en dat mag nu eenmaal best wat kosten).

Ik weet dat het ook bij het zalige Apple alleen maar om zoveel mogelijk centjes graaien gaat, maar het doet wat mij betreft toch afbreuk aan het zorgvuldig gecultiveerde imago van het bedrijf. En hoe tevreden ik ook ben over mijn iPhone en iPad, het weerhoudt mij er in elk geval nog steeds van om ook een Apple-laptop (MacBook Air in mijn geval) aan te schaffen. Ik ga écht geen €230,- betalen voor een schamele 8GB extra. Ik gebruik nu een Windows-laptop die ik eerst een upgrade van 4GB naar 8GB en een paar jaartjes later ook nog eens van 8GB naar 16GB heb gegeven en ik geloof niet dat mij dat zoveel gekost heeft. Gelukkig wordt die laptop met Windows 10 nog tot eind 2025 ondersteund; misschien dat Apple zich tegen die tijd realiseert dat we al enige tijd in de jaren 20 leven.
dave_7698 @RANDOM_ID31 oktober 2023 12:04
Daarna Linux erop en je kan nog een paar jaar door met je laptop :)
el.gee @dave_769831 oktober 2023 15:17
Special made for Apple Silicon 😉

https://asahilinux.org/
4play @dave_769831 oktober 2023 13:17
Tenzij je SSD stuk gaat dan heb je pech.

Het niet verwisselbaar maken van de SSD vindt ik het grootste nadeel van alle macbooks.

Dat je geheugen met maar 8GB vastzit gesoldeerd op je mobo ach ja daar kan ik nog wel mee leven inderdaad met linux erop als de ondersteuning verlopen is kom je een heel eind.
Maar dit gaat niet als er je SSD end of life is, dan kun je je duurzaam geproduceerde blok aluminium zo de de recyclebak in gooien.

Ik houd van de build quality van macbooks en ik gebruik er 2 in mijn leven (een pro uit 2012 en een air uit 2019) maar ik weet wel dat de 2012 versie langer meegaat dan de 2019 versie. Alleen al omdat ik daar zelf dingen in kan vervangen. Hert voordeel is dan wel weer dat door die lage systeem(8GB met een 256 GB SSD) eisen je heel lang kan doen met een vrij inferieur systeem :)
RANDOM_ID @dave_769831 oktober 2023 13:26
Dat is ook een mogelijkheid die ik in het achterhoofd houd. Ik ben geen veeleisende gebruiker dus ondanks de “bejaarde” specificaties (i7-6700HQ, 16GB RAM en uiteraard een vlotte SSD) kan ik met deze laptop naar verwachting ook na Windows 10 nog prima mijn ding doen. Mijn ervaringen tot dusver met Linux (Ubuntu, Linux Mint en Pop!_OS) op deze machine zijn overwegend positief te noemen dus wie weet.

Ik zou vooral voor Apple kiezen omdat ik nieuwsgierig ben naar MacOS en het gemak van één ecosysteem voor al mijn (mobiele) apparaten mij wel aanspreekt. Maar als t.z.t. blijkt dat Microsoft toch niet zo’n spelbreker is als het op Windows 11-updates voor “niet-goedgekeurde” machines aankomt kan het ook best zo zijn dat dit hele gedachte-experiment voor niets is geweest en ik vrolijk met Windows mijn gang blijf gaan. Misschien dat deze laptop ook het jaar 2035 nog actief mee gaat maken?! :P
Grabbels @magnat50531 oktober 2023 09:41
Maar dit is dan ook geen "Pro" apparaat, en wat je omschrijft is ook echt geen Pro use-case.
Blizz @Grabbels31 oktober 2023 09:55
Met een moderne Air heb je inderdaad geen Pro nodig hiervoor, maar de 13" en nu instap-14" zijn hier dan ook prima voor.
Metten @Blizz31 oktober 2023 10:34
Ook voor sommige 'simpele' taken heb je wel profijt van het scherm en de aansluitingen op de 14" Pro die de Air serie simpelweg niet biedt.

Ik werk zelf al een kleine 3 jaar met een 13" M1 MacBook Pro (8/256GB) en dat voldoet eigenlijk nog steeds prima. Ik draai zelden zware taken maar wel vrij veel apps tegelijk en dat gaat - in tegenstelling tot bij de Intel voorgangers - gewoon soepel genoeg.
ochhanz @Metten31 oktober 2023 11:34
Ik werk zelf al een kleine 3 jaar met een 13" M1 MacBook Pro (8/256GB) en dat voldoet eigenlijk nog steeds prima. Ik draai zelden zware taken maar wel vrij veel apps tegelijk en dat gaat - in tegenstelling tot bij de Intel voorgangers - gewoon soepel genoeg.
, Intel (voor ultrabooks) kan pas ook sinds 12th gen weer competitief meedoen voor multithreading (/veel apps tegelijk). Met een beetje geluk brengt 14th gen (meteor lake) ook verbeteringen in batterijduur en grafische performance want dat is nog iets waar Apple (en Amd) een grote voorsprong in heeft.
polord1 @magnat50531 oktober 2023 10:52
But can it run crysis…? ;))
magnat505 @polord131 oktober 2023 11:35
Geen idee, wel het enige spel wat ik graag speel. League of legends ultra settings op 120fps stabiel op een 1440p 144hz scherm
sfranken @magnat50531 oktober 2023 15:28
Grote kans dat je apparaat vrij agressief naar je disk aan het swappen is. Dat doet mijn M2 pro (16 inch) ook als ik een aardig aantal applicaties open heb staan.

Dat merk je echter niet, omdat de disk zo dicht bij de CPU zit en dus aardig snel z'n data kan aanleveren, voordeel van alles op één package.
holoduke51 @Verwijderd31 oktober 2023 11:27
Op windows is 8gb niet te doen.
Maar dat komt ook omdat windows meer een all purpose os is. Daardoor trager en heel veel meer overhead.
Macos is efficienter doordat de hardware en software precies op elkaar afgestemd is. Binnen Windows heb je te maken met lagen aan drivers en virtual run environments. Biedt ook een hoop voordelen overigens. Maar meer memory requirements.
Verwijderd @holoduke5131 oktober 2023 12:00
ik had het dus over een mac. En daar vind ik het erg mager, het werkt, maar dan is alles ook wel gezegd. Als je zoveel geld utgeeft aan een pc, wil je een fijne ervaring, ik tenminste, en dus nul keer wachten
4play @Verwijderd31 oktober 2023 13:19
Voor de prijzen die ze (durven te) vragen mag je inderdaad wel meer geheugen verwachten.

Maarja zolang veel mensen gewoon 500 euro betalen voor 8GB meer geheugen en 256 GB meer SSD dan blijven ze er mee doorgaan. En zeg nu zelf we zouden het zelf ook doen als we Apple zouden zijn.
Kafka @4play31 oktober 2023 18:00
Kwaliteit kost geld en je krijgt voor deze prijs een hele goede OS bij. Wordt vaak vergeten hier.
4play @Kafka31 oktober 2023 18:49
Zeker waar maar de prijs is wel substantieel hoger dan je voor een OS zou betalen.

Maar het gesloten systeem van hard en software intergratie heeft ook wel voordelen.
Tanksenior @Kafka1 november 2023 15:55
Het instapmodel komt met hetzelfde OS dus dat kan geen argument zijn. €500 Euro meer voor een zeer normale hoeveelheid geheugen en SSD opslagruimte anno nu is ronduit belachelijk.
sfranken @holoduke5131 oktober 2023 15:30
Als het goed is heb je geen "lagen aan drivers", maar maximaal één laag: De NT kernel -> drivers -> user space. ALs dat niet zo is, oof.

DIsclaimer: ik heb in jaren geen Windows meer gebruikt. ben in ~2008 overgestapt op Linux.
Spinozo @Verwijderd31 oktober 2023 09:15
Ik weet natuurlijk niet wat je ermee doet maar 8 GB werkt hier prima op een Mac mini M1. Ik gebruik met name Office, Teams/Zoom, Figma, en Traktor. Verder Safari met meerdere SaaS apps open. Zelfs als ik meerdere grote Excels en Powerpoints open heb staan met diverse Figma tabs performed het nog prima. Veel beter dan mijn MacBook Pro met 16GB en een Intel i7.
Knijpoog @Spinozo31 oktober 2023 09:36
Wanneer je 8GB RAM geheugen op is en je programma’s vragen om meer gebruiken ze “tijdelijk” je SSD. Dat zorgt voor zoveel “read en writes” dat de leefbaarheids datum van SSD drastisch afneemt en dat in Macbook die bekend staan jaren mee te kunnen gaan…. Dus ook eerder vervangen moet worden, dus ook meer sales voor Apple.

[Reactie gewijzigd door Knijpoog op 22 juli 2024 16:15]

Huppol @Knijpoog31 oktober 2023 10:44
Ik vraag me af of je dit kan onderbouwen? Voor zover ik weet kunnen SSD's, ook met veel swap gebruik, jaren lang mee. Dusdanig lang dat de gemiddelde consument zijn/haar MacBook waarschijnlijk alweer vervangen heeft. Daar komt bij dat een gemiddelde consument die kiest voor een 8gb variant waarschijnlijk niet eens verschrikkelijk veel swap zal gebruiken.
SynthCat @Knijpoog31 oktober 2023 12:06
In praktijk is dat vooral bangmakerij.
Kafka @Knijpoog31 oktober 2023 17:58
Is wel een beetje complotdenken dit.
CorbataGames @Spinozo31 oktober 2023 21:12
Maar met de programma's die jij gebruikt, ben je misschien ook meer een Macbook Air user.

Bij gebruik van flinke projecten in phpstorm met docker, xcode e.d. is 8 gb wel serieus karig.

Ik heb zelf een m2 pro met 32 gb. Beetje overkill maar hoop dan ook jaren vooruit te kunnen. En vind 't eigenlijk goed beschouwd nog niet eens zoveel....

[Reactie gewijzigd door CorbataGames op 22 juli 2024 16:15]

CorbataGames @Verwijderd31 oktober 2023 08:46
Ik vind dat je voor dit soort prijzen ook echt 16 gb minimaal mag verwachten. Het is allemaal pure sales
Pineka @CorbataGames31 oktober 2023 19:15
Ik zou eerder zeggen: minimaal 32 gb voor deze prijs!
x280 @_Bailey_31 oktober 2023 08:55
1 van de vele redenen waarom ik dus ben gestopt na 15 jaar Mac te gebruiken. Het is ook al helemaal niet meer zo stabiel zoals het vroeger was met Mac OS X Snow Leopard bijvoorbeeld. Die kon je maanden lang gebruiken zonder enige hapering...
JDFS @x28031 oktober 2023 09:31
Zeer onzinnige reactie.

Ik heb voor werk een Dell en M2 MBP. Prive heb ik heb M1 MBP. Wat ik ook doe, de Macs zijn de meest stabiele machines die ik ooit heb gehad. Excel files van 200mb kunnen ze gewoon openen, waarbij mijn Dell machine het begeeft.

Het is dat ik voor werk een specifieke Windows-only tool nodig heb, anders kon ik niet wachten om dat ding terug te geven aan mijn werkgever. Hoe vaak het RAM wel niet volloopt en de laptop aan het opstijgen is... Note: het is wel een mid-range Dell laptop (Inspiron als ik mij niet vergis). Mijn werkgever wil geen dure Windows laptops aanschaffen, maar wel M2 / M2 Pro's :+
AJayFasho @JDFS31 oktober 2023 11:16
Waarom is dat een "zeer onzinnige reactie"? Als het voor jou goed werkt, wil toch niet zeggen dat het voor iedereen goed werkt?

Ik kan mij er namelijk wel goed in vinden. Ik moest van mijn werkgever een aantal apps bouwen voor iOS. Dat kun je natuurlijk alleen doen met een Mac. Dus werd er een goed gespecte Mac tot mijn beschikking gesteld. Wat een ramp was dat zeg. Hoe vaak ik wel niet vastlopers heb gehad.. Soms zelfs complete kernel panics met harde reboots tot gevolg. Ik was blij dat het project na 6 maand afgerond was en ik de Mac niet meer aan hoefde te raken. Dus het geldt zeker niet voor iedereen!

Overigens vind ik het niet echt een wedstrijd. Mac OS ondersteund een handjevol apparaten, die in-house ontwikkeld worden. Ze zijn nu al een aantal keren van architectuur gewisseld (PowerPC -> Intel, Intel -> ARM), waar de legacy ondersteuning na een aantal jaren gedropt wordt. Effectief worden applicaties dus geforceerd om te upgraden, of werken die applicaties simpelweg niet meer. Als je al die legacy niet mee hoeft te slepen, gaat dat natuurlijk behoorlijk schelen in je codebase.

Ik kan op Windows en zelfs Linux nog steeds programma's van rond 2000 draaien, als ik dat wil. Het gros van legacy applicaties werkt nog gewoon prima onder de nieuwere besturingssystemen en kernels. Moet je daarnaast eens zien op hoeveel verschillende apparaten, van verschillende fabrikanten, Windows en Linux werken. En dat het dan over het algemeen ook nog gewoon allemaal werkt, dat is pas knap. :)
ultimasnake @AJayFasho31 oktober 2023 13:37
Eigenlijk zijn alle 3 van jullie reacties onzinnig want alle 3 zijn jullie n=1.

Ik heb ook een n=1 (of eigenlijk n=4) want van mijn 4 generaties aan macbooks haalde ik op allen makkelijk een uptime (dus zonder herstart van het os) van 30+ dagen waarbij de herstart eigenlijk vooral kwam door updates die dit vereisten. Het zijn mijn daily drivers zowel zakelijk als privé en gebruik ze naast software development (React-native, php, native ios, python etc) ook voor photoshoppen, stable diffusion generatie (op m’n m2), encoden/decoden video en wat casual (emulatie) gaming….

Legacy heb ik nooit issues mee gehad met de software die ik gebruik omdat de pakketen die ik heb dus meegaan.


Tot zo ver mijn n=1 :)
java2 @ultimasnake31 oktober 2023 20:00
Als ICT-verantwoordelijke voor een VO-school waar er 480 MacBooks in gebruik zijn bij het personeel, kan ik melden dat het aantal problemen met MacBooks minimaal is en we nu 1 FTE minder systeembeheer hebben in vergelijking met de tijd dat we Dell laptops hadden.
cricque @java231 oktober 2023 21:59
Leuk, maar de corporate wereld draait op Windows ... Dat is net hetzelfde als Chromebooks gebruiken. Enja er zijn altijd mensen die een Apple "moeten" hebben, maar er dan niet mee kunnen werken.

Dat noem ik nu qua voorbereiding dus een slechte keuze. Uiteraard is er meer dan Windows. Daar nu niet van. Maar school dient toch ter voorbereiding ? Enja er zijn "hipster" bedrijven die een mac geven. Maar dat is toch wel de absolute minderheid. Hoe dikwijls ik al niet gehoord heb ... ja maar we gebruiken Chromebooks en dan de meesten ... ja maar dat kennen we niet. Wij hebben altijd een Chromebook gebruikt. Voor sommige is het geen probleem. Maar een mac gebruiker met Windows laten werken is een ramp en omgekeerd ook.

Maar je hebt dus wel 1FTE minder, in dat opzicht valt het te verstaan. Maar qua opleiding snap ik dit dus helemaal niet
Superstoned @cricque1 november 2023 09:14
Wel een beetje overdreven hoor. Er zijn wel verschillen maar Apple heeft tegenwoordig ook 30% marktaandeel ofzo dus je kunt het argument ook andersom maken…
cricque @Superstoned1 november 2023 09:51
Ja bedrijfsleven werkt bog altijd met windows. Ik ken genoeg bedrijven. Zowel kmos als multinationals als overheden, ben jaren consultant geweest en kom er vaak nog wel eens voor kleine dingen ofzo.. En dat is gewoon Windows. Als je binnen de IT kijkt dan is er wel wat meer mac omdat mensen nu eenmaal verplicht worden als je bijvoorbeeld een app wilt maken voor ios. En dan heb je de managers uiteraard … die vinden het hip en dan draaien ze parrallels … Dus nee qua voorbereiding is dit een slechte keuze. Ik geef ook nog een cursus programmeren aan volwassenen. 1 op 10 ofzo heeft een mac en kan er dan niet mee werken en heeft hulp voor zowat alles nodig, nu met Windows kunnen ze ook niet werken. Als er eentje al wat een beetje kennis heeft zal het veel zijn. Nu zit er ook toevallig dit jaar een leraar ict … op zijn school gebruiken ze dus chromebooks, niet zijn beslissing. Daar was direct iemand die zei … ja mijn dochter kan dus niet met een pc werken, ze is net begonnen met werken, met een chromebook dus wel, maar van windows dat voelt vreemd. En dat is dus een slechte keuze van de school.

Ik ben geen Aplle fanboy, nog een MS fanboy. Ik gebruik gewoon Linux. Maar qua hardware en afstemming van het OS daarop kan uiteraard niks tippen aan Apple. Ze moeten weinig hardware ondersteunen dus het zou maar erg zijn als je dat jiet kan tesetn. De sterke prijs en de overpriced opties is al helemaal wel wat anders. Maar de nieuwe m chips zijn wel echt goed. Ik heb hier een mac mini staan gewoon voor certificaat en ios app. Maar ik zou nooit of te nimmer mac aanbevelen voor een school. School is voorbereiding en sorry maar macs in het bedrijfsleven dat is wel ene pak minder dan 30% hoor.
Superstoned @cricque5 november 2023 11:17
Maakt het nu echt zoveel uit? In mijn team zitten wat Windows en Mac gebruikers, en onder de niet-techies zijn het de Windows gebruikers die steeds hulp nodig hebben. Nieuwe medewerkers krijgen vanaf nu een Mac bij mij, of ze het ooit gebruikt hebben of niet, want ik kan geen helpdesk spelen, en onze sysadmins hebben ook wel wat anders te doen...

Ok, met die logica moet je kinderen inderdaad Windows leren, want Mac OS is makkelijker ;-)

Al is het niet het dagelijks gebruik wat het probleem is, maar het onderhoud. Bij screenshares zie je steeds waarschuwingen van de anti-virus of enorme hoeveelheden spam toolbars enzo bij de Windows gebruikers, niets van dat al bij de Mac OS mensen...
cricque @Superstoned5 november 2023 19:52
Ken er genoeg die een mac kopen en dan moeite hebben met een usb stick bijvoorbeeld ... Sorry maar macos is echt niet gemakkelijker hoor. En zeker niet om te programmeren. MySQL installeren ... een regelrechte ramp, mariadb of postgresql hetzelfde ... docker ... dan denk je, weet je ik zal gewoon een docker image voorzien ... Geen eentje die er in slaagt. Dan ga je jezelf afvragen ... spreek ik Chinees ofzo. Dan denk je weet je ik zal gewoon een schema per student voorzien en ze doen maar, dan heeft de helft problemen met hun netwerk connectie/internet. En op mac is dit meestal een groter probleem dan op een Windows pc. Als ik een student de eerste les een mac zie openklappen, stel ik altijd de vraag ... waarom heb je een mac gekocht ... Gelezen dat het goede machines waren ... Dan weet ik al genoeg. Ik heb hier ook een mac mini staan. Maar gewoon om het "moet" en om eens te testen ofzo. Langs de andere kant het Apple eco systeem werkt wel super. Maar voor mijn eigen bedrijf (software development) is het simpel: kan je niet werken met een linux OS, dan hoeft het niet voor mij. Wil je Windows gebruiken, moet je zelf weten, maar ik geef geen hulp, zelfde voor een Mac, en je moet niet afkomen met het smoesje "ja maar Windows, Mac etc"
Superstoned @cricque12 november 2023 22:58
Als je weet wat docker is zit je niet echt in de doelgroep waarvoor ik Apple zou aanraden - dan kun je beter Linux gebruiken… er zitten ook een paar Linux mensen in mijn team (waaronder ikzelf) maar die kunnen natuurlijk met computers omgaan hè. Ik had het over wat makkelijk is voor de niet zo technische mensen. Voor hen is Mac 10x beter dan Windows. Zelfde met familie trouwens m’n broer heeft ze allemaal iPhones Macs en iPads gegeven want hij had geen zin om the helpdesken ondanks dat ie zelf meer Windows gebruiker is…

[Reactie gewijzigd door Superstoned op 22 juli 2024 16:15]

Kenhas @JDFS31 oktober 2023 10:29
Als je vergelijkt met een Dell (of een HP), kan ik het begrijpen. Ligt dat dan aan Windows of aan het toestel.
Mijn werklaptop van Dell heeft zo ook zijn kuren. Stop ik de receiver van mijn muis in een usb poort aan de kant van de USB-C aansluiting, dan gaat ie gegarandeerd na paar uur crashen. Als ik een draadloze muis van HP gebruik, dan begin de laptop op te warmen en te blazen als een gek.

Als ik dat vergelijk met mijn Intel NUC is het toch wel een immens verschil. Werkt al jaren superstabiel en heeft me nog geen enkel keer in de steek gelaten.

Ik hoor regelmatig "MacOS superstabiel en grote problemen met Windows" terwijl veel van de problemen niet door windows komen maar door het toestel. Vroeger kon je een duurdere laptop kopen en wist je dat de hardware betere kwaliteit is. Maar ik heb het gevoel dat, door de vraagpiek tijdens covid, de kwaliteit heeft moeten inboeten.
herovazy @JDFS31 oktober 2023 12:10
Ik heb zelf een m1 Max 16" MacBook pro (vanuit de werkgever) en het apparaat is met vlagen erg onstabiel.

Uptime komt eigenlijk niet boven de 2 dagen uit. Op de 2de werkdag begint hij vaak te glitchen (workspaces die niet meer willen schakelen, het app dock wat ineens midden in mn beeldscherm zit, externe schermen die beginnen te flikkeren zodra de muis het scherm verlaat etc.).

Elke macOS update lijkt een issue te fixen en lijkt ook weer een nieuwe bug te introduceren. Vrijdag geupdate naar 14.1, die update lijkt het een en ander te verhelpen, maar softwarematig ben ik zelden zo ontevreden geweest.

Wanneer bovenstaande issues niet spelen is het wel echt een beest van een machine!
FullMetalPanic @JDFS1 november 2023 00:22
Altijd leuk mensen die een Dell van 600 euro ofzo vergelijken met iets van rond de 2000 Euro of meer. Ik denk niet dat een laptop van vergelijkbare kwaliteit gaat zweten van een 200mb Excel bestand.
AlbertG80 @JDFS31 oktober 2023 23:12
Heb je een schone installatie op de Dell?
Heb voor werk ook een Dell maar met een schone installatie draait het zonder problemen inclusief cad files of grote bestanden.
JDFS @AlbertG8031 oktober 2023 23:28
Het was vorig jaar toen ik in dienst trad een schone installatie. Maakt nu verder ook niet meer uit, ik gebruik de MacBook Pro voor alles en remote desktop naar mijn Windows machine die thuis aan de ethernet kabel verbonden is. Hoewel ik wat handige opties mis bij Excel, is het voor de rest een verademing om eindelijk ook mijn AirPods naadloos te kunnen gebruiken op mijn laptop!
AlbertG80 @JDFS1 november 2023 05:04
Dure mac voor remote naar Windows en je bent alleen blij dat je de AirPods naadloos kan gebruiken. Dure grap.
Superstoned @AlbertG801 november 2023 09:16
Het is duurder als je steeds niet kan werken door slechte kwaliteit software en hardware. Ik gaf in mijn team de keus voor Windows of Mac maar nu krijg je een Mac tenzij je echt weet waar je mee bezig bent en Windows echt zelf kan onderhouden… Mac OS is makkelijk maar Windows niet.
AlbertG80 @Superstoned1 november 2023 11:18
Omdat windows marktaandeel groter is zijn er meer problemen. Negativiteit gaat sneller te ronde.
Wat is de definitie van slecht hardware, pc van AliExpress misschien. Er kan sprake zijn van een slecht design wat mogelijk problemen levert. Geldt ook voor Apple.
Omdat gebruikers niet weten wat ze doen is niet de schuld van de hardware of software.
Als iets kapot gaat van Apple betaal je de hoofdprijs.

Dit zijn discussies die al jaren over en weer gaan. Ik persoonlijk heb liever windows. Meer mogelijkheden. Het licht eraan wat ieder persoonlijk gebruik is.
Superstoned @AlbertG805 november 2023 11:06
Nou ja, je hebt gelijk met al die punten, maar bij mijn non-techie teamleden is het wel overduidelijk zo dat de Windows gebruikers meer gezeik hebben en hulp nodig hebben dan de Mac'ers. Vandaar mijn 'je krijgt een Mac' beleid, we hebben weinig sysadmin resources en ik wil het ook zelf niet doen daar ik geen fluit van Windows weet - al 20 jaar exclusief Linux, en sinds een jaar ook een M1 air.

De meer technische mensen kiezen zelf hoor - daar zit ook 1x windows, 1x mac en 1x linux, dat is best. Het gaat me vooral om niet-technische mensen die zelf het systeem niet kunnen onderhouden. Daar lijkt Apple toch wel een voordeel te hebben, maar mijn ervaring is natuurlijk ook beperkt, ik heb het hier over 3-4 mensen ofzo, 2x windows en 2x mac, waarbij dus de Windows mensen problemen hebben en de apple gebruikers niet. Al hoor ik vergelijkbare geluiden uit sales komen, het blijven beperkte aantallen natuurlijk. YMMV.

[Reactie gewijzigd door Superstoned op 22 juli 2024 16:15]

countbb @x28031 oktober 2023 09:01
Ik heb oprecht maar een keer gehad dat mijn macbook pro 2015 een keer even vastliep, de air m1 en pro m1 hebben nooit ook maar even gehaperd.
ronaldmathies @x28031 oktober 2023 09:19
Dat is niet echt mijn ervaring, ik heb een M1 Pro en een twee maand oude Windows PC, Linux op de PC is stabiel, nog geen enkele keer een crash gehad terwijl ik Linux meer gebruik dan Windows. Windows inmiddels twee keer een crash gehad.

Op mijn MacBook die inmiddels twee jaar oud is volgens mij 1 keer een crash gehad. Nu zegt mijn situatie niet zoveel over anderen maar toont wel aan dat wat bij jou gebeurt mogelijk niet bij anderen gebeurt en afhankelijk zal zijn wat je er mee doet.

Toen ik bijvoorbeeld op mijn vorige Macbook veel met Arduino's bezig was had je vrij gare seriële drivers nodig om de firmware te laden en dat maakte mijn Macbook behoorlijk instabiel. Zal vaak toch situatie afhankelijk zijn van hardware, drivers en software je gebruikt.

Er hoeft maar een enkele gare driver of applicatie tussen te zitten en je krijgt sneller last van crashes.
mkrgoede @x28031 oktober 2023 09:27
Ik heb al meer dan 20 jaar gewerkt met Macs en nog nooit een hapering gehad. Zakelijk moet ik helaas regelmatig gebruik maken van Windows, en daar kan ik de haperingen niet op twee handen tellen.

MacOs blijft het meest stabiele, veilige en betrouwbare besturingsysteem voor professionals.
1Mark @x28031 oktober 2023 09:40
mijn laatste crash is meer dan 3 jaar geleden.

Maar then again: mijn windows gaming pc crashed ook alleen bij een bug van een nieuwe driver bijvoorbeeld...
FrankHe @x28031 oktober 2023 11:25
Ik vind de huidige macOS-versies zeer stabiel.
x280 @FrankHe31 oktober 2023 11:41
Weet je nog welke macOS versie je hebt ? Er komt elk jaar een nieuwe niemand die het nog kan volgen...
FrankHe @x28031 oktober 2023 11:55
Het is prima te volgen. Afhankelijk van de toepassingen / software die je draait kun je er al dan niet voor kiezen om te upgraden. Wil je de nieuwe 'productivity features' en is er geen compatibility issue met belangrijke software die je gebruikt dan je een versie omhoog. Persoonlijk loop ik niet direct voorop om m'n OS te upgraden omdat ik graag eerst groen licht wil zien van verschillende fabrikanten dat hun software getest en compatible is. Maar dat is eigenlijk standaard praktijk voor iedereen de afhankelijk is van het goed functioneren van software.
mkrgoede @x28031 oktober 2023 12:26
Wat een onzin opmerking... Apple lanceert 1 keer per jaar een nieuwe versie en doet gedurende het jaar een aantal updates tbv veiligheid of kleine nieuwe functionaliteit.

Windows is voor mijn juist wat lastiger en heeft 2 grote updates per jaar die ze nu ineens in Service Packs gaan stoppen.
watercoolertje
@_Bailey_31 oktober 2023 08:32
Inderdaad, maar dat trucje hebben ze ook jarenlang op de iPhone toegepast, goedkoopste model expres kreupel maken (daar met te weinig opslag) zodat je minstens 1 upgrade moet doen. Maar de instapprijs lijkt zo wel redelijker en daar lijkt bet om te doen...
maffiaric @watercoolertje31 oktober 2023 08:37
Het mooie was ook dat de logische volgende in de reeks van 16-32-64-128, de een na kreupelste niet bestond. Basicly dus 16 vs 64 :')
SgtElPotato @watercoolertje31 oktober 2023 09:54
Helaas hetzelfde trucje wat vrijwel iedere fabrikant tegenwoordig gebruikt. En bij de concurrenten heb je zelfs minder keuze als je veel opslag wilt hebben..
ochhanz @SgtElPotato31 oktober 2023 11:47
Helaas hetzelfde trucje wat vrijwel iedere fabrikant tegenwoordig gebruikt. En bij de concurrenten heb je zelfs minder keuze als je veel opslag wilt hebben..
, bij de concurrenten (althans voor laptops) kun je de opslag dan wel weer zelf upgraden/uitbreiden, zels bijv bij MS Surface kan dit tegenwoordig makkelijk. Wel zie ik dat je bij deze Macbooks ook een SD card port hebt, als het SD kaartje er volledig in kan dan kun je dat ook als 'poor mans' oplossing gebruiken voor extra opslag.
SgtElPotato @ochhanz31 oktober 2023 11:52
Klopt, maar ik reageer op een bericht over mobiele telefoons.
evilution @watercoolertje31 oktober 2023 10:56
In welk universum is een instapprijs van meer dan 2000 euro redelijk?
Myaimistrue @watercoolertje31 oktober 2023 13:03
Ok over de iPhone destijds. Het blijft krenterig natuurlijk, maar een MacBook (of Mac mini) met 8GB is verre van kreupel en voldoet ruim voor de meeste use-cases.
_Bailey_
@watercoolertje31 oktober 2023 08:37
ik ken het Apple trucje al een tijdje inderdaad. Wellicht volgend jaar met de M4 chip een base model met 4Gb RAM, ''slechts'' een €220 voor een upgrade naar 8Gb!
bzzzt
@_Bailey_31 oktober 2023 09:07
een Pro machine 8Gb aan RAM meegeven...dan neem je je Pro gebruikers alles behalve serieus.
Dat is gewoon marketing taal. De enige betekenis van "professioneel" is dat je iets doet als beroep, dat kan dus ook betekenen dat je een spreadsheetje bewerkt en daarvoor heb je absoluut niet meer dan 8Gb nodig.
FrankHe @bzzzt31 oktober 2023 11:37
Bij 'Pro' gaat het om het begrip 'Power user', of te wel niet e-mail en een spreadsheet maar zware taken zoals audio- en video editing, CAD, software development en dergelijke. Al deze software krijgt steeds meer mogelijkheden en er zijn veel ad-ons en plug-ins die ook steeds zwaarder worden. Daarom zie je dat 'Power users' doorgaans een veelvoud aan werkgeheugen kiezen zodat er productief gewerkt kan worden.
bzzzt
@FrankHe31 oktober 2023 12:36
Bij 'Pro' gaat het om het begrip 'Power user',
Jouw mening; geen strikte definitie.
FrankHe @bzzzt31 oktober 2023 17:52
Een 'Power user' kan zowel professioneel als hobbymatig zijn. De term 'Pro' is nu eenmaal korter dan 'Power User', 'Pro' is de marketingterm die bedrijven gebruiken om aan te geven dat hun product is bedacht voor de 'Power user', de veeleisende gebruiker.

Dit wil niet altijd zeggen dat de 'Pro' instapmodellen ook werkelijk geschikt zijn voor de 'Power User'. Maar ook dat is weer marketing.
Superstoned @bzzzt1 november 2023 09:28
Nou ja laten we dan Apple beslissen. Kijk naar hun voorbeelden en de hardware zelf en de prijzen. Vanaf 2000 euro - niet voor huis tuin en keuken. Alle reclame gaat over video/audio editing en ander heavy werk. En er zitten meer porten in, type wat je op de werkvloer gebruikt maar niet thuis aan de keukentafel.

Dat alles wijst op pro, behalve de schamele 8gb ram.
bzzzt
@Superstoned1 november 2023 10:59
Waarom zou je geen audio/video kunnen editen met 8Gb? Dat is al lang geen heavy load meer tot je in de categorie komt waarin de meerprijs ook geen probleem meer is.
De gemiddelde "professionele" Youtuber heeft echt niet meer nodig om filmpjes te editen. Maar natuurlijk is het stom van Apple en zonde dat ze zich niet focussen op arbitraire getalletjes waar tweakers zo opgewonden van raken.

Eigenlijk is het enige waar mensen zich druk over maken dat Apple meer vraagt voor geheugen (true) en dat ze het er niet voor over hebben (koop het dan niet). Niet of je werk ook niet prima kan doen met minder wat voor veel mensen ook het geval is. Maar koop vooral een PC met 64Gb als je ergens voor moet compenseren met hoge cijfertjes.

[Reactie gewijzigd door bzzzt op 22 juli 2024 16:15]

Superstoned @bzzzt5 november 2023 11:11
Onze video editor klaagt toch flink over de 8GB versie, terwijl de MBA met 16gb best was voor 4K video editing. Ik snap je punt, maar het is meer dan cijfertjes. Voor een MBA snap ik het nog een beetje, er ZIJN mensen die inderdaad aan 8GB genoeg hebben voor de ~8 jaar dat deze apparaten ondersteund worden. Daar moet je ook naar kijken, he, als ze over 4 jaar niet meer bruikbaar zijn omdat 8GB niet genoeg is voor 3 GMail tabs in de browser - en da's nog niet ZO gek als je kijtk hoeveel ram sommige sites gebruiken. Het argument dat ze hun waarde langer houden of milieu vriendelijk zijn valt dan ook totaal weg.

Bij een pro laptop - kun jij echt over 4 jaar goed 4K video editing doen met een 8GB ram laptop? Nee, dat is gewoon idioot. Dus het is ewaste van 2000 euro wat je in 4 jaar af moet schrijven (of moet gebruiken als browser-only macbook air). Het upgraden van ram naar 16GB default (en laten ze daar de minimum prijs dan met 50 euro voor verhogen, dan verdienen ze er nog aan) zou deze apparaten een veel langere levensduur geven - goed voor milieu en portomonaie, niet voor Apple, dus doen ze het niet. Mag je daar echt niet over klagen?
theduke1989 @_Bailey_31 oktober 2023 08:45
Probleem is de consument aan het einde. Die koopt het toch wel. Als niemand het doet. Zullen ze het echt wel veranderen.
Thekilldevilhil @theduke198931 oktober 2023 09:25
Ja daar lijkt het echt op, maar ik vraag me echt af hoe ver de consument nu wilt gaan. Als je de basis 14" versie bekijkt, die is duur ja. Maar voornamelijk niet meer toereikend als "pro machine". Als je daar iets van wilt maken zie je dat eigenlijk de upgrades pas echt bizar duur zijn. De 512GB SSD naar 2TB upgraden kost 690 euro... Pardon? Van 8GB naar 24 kost een even zo belachelijk 460 euro.

Ik snap dat het mooie machines zijn met uitermate goede performance en een ongeëvenaarde accuduur, maar kom op zeg...

[Reactie gewijzigd door Thekilldevilhil op 22 juli 2024 16:15]

robindemey @Thekilldevilhil31 oktober 2023 10:12
Nu ja. Wat is er pro aan een 14 inch scherm?
Dat blijft toch een toestel om te behelpen onderweg? Of je moet er een apart scherm, toetsenbord en muis aan hangen op bureau.
Dan toch liever een apart, krachtig toestel op bureau hoor.
m_a_rnix @robindemey31 oktober 2023 10:58
Je kan de power meenemen. Het is toch juist fijn dat je mag kiezen uit een 14” en een 16”?
Superstoned @m_a_rnix5 november 2023 11:14
Ik vraag me meer af of dit niet schade gaat doen aan Apple's imago. Als je een Pro laptop van 2000 euro koopt en binnen 2-3 jaar amper 4K video kunt editen zul je volgende keer geen Apple kopen... De resell value van deze laptops gaat enorm kelderen daar je over 4 jaar al 4GB ram nodig hebt om nu.nl te laden met al die idote javascript zooi 8)7
dr86 @_Bailey_31 oktober 2023 09:13
Heb een m1 pro en die 8Gb is prima voor foto en video bewerking (adobe)
Vond het zelf de moeite niet waard voor een upgrade naar 16gb

Vond zelfs de upgrade van de m1 air die ik eerst had naar de pro ook maar minimaal.

Ja het renderen gaat wat sneller, maar achteraf vond ik dat die (geloof) 1500,- meer en 1KG extra mee zeulen ook niet de moeite waard.
Kameleman @dr8631 oktober 2023 11:04
Het zijn vooral diegene die nog niet met een Mac met m processor en 8 GB hebben gewerkt die het hardste roepen dat 8 GB te weinig is en een schande dat het verkocht wordt.

Doet me wat denken aan de elektrische wagen. “Elektrisch rijden doen we op de kermis” is de favoriete slogan, maar hoeveel ervan hebben het al eens met open mond getest?

Er zijn trouwens genoeg YouTubes die het verschil 8 en 16 GB in de praktijk hebben getest. En er is zeker een doelgroep voor het pro toestel (aansluitingen, scherm, m3,…) t.o.v. de MacBook Air, waarvoor 8 GB ruimschoots voldoende is.

[Reactie gewijzigd door Kameleman op 22 juli 2024 16:15]

punishedbrains @_Bailey_31 oktober 2023 09:16
Jep, helaas de reden dat ik er geen gebruik meer van maak. Met name omdat ik nu alles vantevoren en in 1x moet aanschaffen, upgrades zijn er niet bij.
delphium @_Bailey_31 oktober 2023 09:18
Pro is maar een naampje natuurlijk. Een echte "pro" zal uiteraard meer geheugen kiezen.

Geheugenbeheer in MacOS is heel anders dan dat in Windows en dus zeker niet direct te vergelijken. Je kunt er vanuit gaan dat de gebruikservaring met die 8GB, super smooth is, mits je geen zware apps gaat draaien. Neemt niet weg dat 8GB wel erg laag is, maar dat doet Apple waarschijnlijk om de instapprijs laag te houden. Bijna iedereen zal die upgrade van ruim € 200 nemen om naar 16GB te gaan.
W32.il0veyou @_Bailey_31 oktober 2023 09:19
Volgens mij zijn er best veel consumenten die wel een MBPro willen omdat die er cool uitziet, maar eigenlijk geen pro specs nodig hebben. Daar lijkt het instap model geschikt voor te zijn.
m_a_rnix @W32.il0veyou31 oktober 2023 10:59
Of ze willen wel de aansluitingen, maar hebben de power niet nodig.
Commendatore @m_a_rnix31 oktober 2023 11:32
Vergeet het scherm en het speakersysteem niet. Die zitten toch weer in een liga hoger dan bij de Airs.
Spinozo @_Bailey_31 oktober 2023 09:20
Een Pro weet wat ie nodig heeft anders is het geen Pro.

Er zijn ook professionals die een MacBook Pro gebruiken op hete locaties en het de enige laptop is die niet oververhit raakt, voor hun maakt 8GB niets uit want ze draaien maar 1 applicatie. Denk aan optredens in warme landen.
mkrgoede @_Bailey_31 oktober 2023 09:29
Dan heb je het alleen over de 14 inch. De 16 inch die in de meeste gevallen door de Pro gebruiker gekozen wordt heeft standaard 18gb geheugen.
thomas_n @mkrgoede31 oktober 2023 12:10
De 16 inch die in de meeste gevallen door de Pro gebruiker gekozen wordt
Is dat zo? Ik dacht dat de 14 inch meer verkocht werd.
mkrgoede @thomas_n31 oktober 2023 12:22
Onder de non professionals ( Grafisch, Muziek, Webdevelopment etc ) gebruikers is de 14 inch populair. Maar dit zijn gebruikers die meer voor functioneel ontwerp gaan ( de 14 inch neem je makkelijk mee etc. )
De 16 inch heeft echt de voorkeur voor de pro gebruiker die veel vraagt van zijn Macbook.
thomas_n @mkrgoede31 oktober 2023 12:26
Zijn mensen die voor hun werk teksten schrijven, e-mails beantwoorden en presentaties geven geen professionals? Dat zijn wel goedbetaalde amateurs dan, die de hele dag hobbymatig op hun laptop zitten te werken... ;)
mkrgoede @thomas_n31 oktober 2023 12:29
Terechte opmerking. Echter kan dit soort werk eigenlijk op ieder laptop, zelfs op een chromebook. :)
thomas_n @mkrgoede31 oktober 2023 12:33
Zeker, maar als je de hele dag op je laptop bezig bent, dan is het prettig als scherm, toetsenbord, accu en algehele bouwkwaliteit van hoog niveau zijn.
oscar oscar @_Bailey_31 oktober 2023 09:42
De M series hebben minder ram nodig dan een vergelijkbare Intel CPU. Het lijkt alsof je maar iets roept in plaats van even onderzoek te doen.

Bvb: https://www.macbookproslow.com/is-8gb-ram-enough/

Daar zijn ze best kritisch en komen ze tot de conclusie dat voor de meerderheid 8GB zelfs meer dan genoeg is.
WhatsappHack
@_Bailey_31 oktober 2023 09:54
8GB is voor velen prima toereikend. Er zijn tal van usecases te bedenken. Ik heb het er ook jarenlang mee gedaan en ben nooit tegen de limiet opgelopen. Beetje raar dat iedereen meer zou moeten betalen voor iets dat ze helemaal niet nodig hebben omdat sommigen zich doodstaren op specs die voor hen (vermeend) benodigd zijn.
FloydRaalte @_Bailey_31 oktober 2023 08:45
Ik geloof je direct hoor, maar waar lees je die 8Gb instap terug in het artikel? Als leek zou ik na het lezen denken dat ik met de M3 Pro Max dus ook 128Gb versie krijg...
Blokker_1999
@FloydRaalte31 oktober 2023 08:48
De goedkoopste MBP krijgt een M3 (zonder achtervoegsel) en 8GB aan geheugen. Kan je gewoon opzoeken.
Cristan @_Bailey_31 oktober 2023 11:01
Het is inderdaad teleurstellend gezien de concurrentie en de huidige geheugenprijzen, maar of je het echt merkt? Bij 9to5mac zijn er op 14 apps, een safari venster met 24 tabs en 6 Safari vensters die videos speelden op 2160p nodig geweest totdat er eindelijk vertraging gemerkt werd op 8GB.
Cergorach @_Bailey_31 oktober 2023 11:34
Ik vind het dan ook vreemd dat de M3 is toegevoegd aan de 14" lineup (dat is nieuw), de M3 Pro wordt namelijk wel standaard met 18GB RAM geleverd (yes 18, geen 16).

Mijn vermoeden is dat dit een marketing ding is qua prijs. De goedkoopste MacBook Pro M3 (8GB) is €2029 en de goedkoopste MacBook Pro M3 Pro (18GB) is €2549... Maar dat is vreemd met de vorige generatie, want die was ook gewoon € 2449, een M2 Pro met 16GB standaard.

Die hele M3/8GB hoort imho niet in de MacBook Pro lineup, maar ik vermoed dat er voldoende vraag naar was om deze te maken... Of het is een experiment...

De 16" heeft alleen een keuze uit een M3 Pro met 18GB RAM standaard.
thomas_n @_Bailey_31 oktober 2023 12:03
Er zijn ook Pro gebruikers die wél graag een goed scherm, goed toetsenbord, hoge bouwkwaliteit en veel aansluitingen willen, maar die alleen maar "lichte" taken uitvoeren.

Iemand die bijvoorbeeld vrijwel alleen maar teksten typt, mails stuurt en presentaties geeft kan toch behoefte hebben aan de pluspunten van de pro, maar heeft weinig aan extra RAM of extra rekenkracht o.i.d.

Ik neem aan dat dat een serieuze doelgroep is voor Apple.
H1MSELF1SH @_Bailey_31 oktober 2023 12:13
De "pro" staat voor "PROberen mensen te laten betalen voor upgrades" en niet voor "professional".
page404 @_Bailey_31 oktober 2023 12:29
De enige mensen die hier echt over zeuren zijn de mensen die toch niet in de markt zijn voor een MacBook Pro. De rest koopt hem gewoon zakelijk en boeit het niet of ze netto 1800 of 2220€ afschrijven over 3 jaar. En dat weet Apple ook natuurlijk, daar is de hele prijsstelling op gebaseerd.
Begrijp me niet verkeerd, ik zou 16GB in de basis ook beter vinden maar als je toch in de markt bent voor een MacBook calculeer je dat in. Vind je dat niet acceptabel, koop een Dell en maak je er verder niet druk om.
MischaBoender @_Bailey_31 oktober 2023 14:55
Apple zet deze dan ook niet in de markt voor een bepaalde gebruikers groep:
Met de krachtige en energiezuinige M3, M3 Pro en M3 Max is er een MacBook Pro voor iedereen.
Of je nu student, ondernemer, muziektalent of video-editor bent of een andere passie najaagt: MacBook Pro met M3 is de ideale laptop.
CharlesND @_Bailey_31 oktober 2023 15:40
een Pro machine 8Gb aan RAM meegeven...dan neem je je Pro gebruikers alles behalve serieus.
Vreemde conclusie. Als 'Pro' gebruiker weet je toch juist precies hoeveel RAM je nodig hebt voor je computerwerk, daar ben je immers 'Pro' voor. Dat Apple dus zo'n laptop aanbiedt met wel alle andere 'Pro' kwaliteiten is juist een voorbeeld dat ze de Pro's serieus neemt en ze deze goedkopere keuze biedt.
don spike @_Bailey_1 november 2023 01:44
Eens dat 8GB mager is voor pro machine.

Maar de 8GB is met de niet pro of max processor, welke ook minder schermen ondersteunt.

De vorige generaties 14/16” M1 en M2 was a vanaf M1/M2 Pro processor.

Ze introduceren een meer basis configuratie in pro behuizing (met actieve koeling, HDMI poort en SD card reader) in de mac serie.

Heb zelf een M1 Pro machine met 16GB.
Voornamelijk voor pro gegaan voor MacSafe3 (was toen eerste mac), HDMI en SD slot. En niet perse voor de pro performance.
Woodsnaps 31 oktober 2023 08:42
Hoe komt het dat ik Apple nérgens zelf de vergelijking zie maken met hun M2-chiplijn? Ze maken alleen maar vergelijkingen met de M1-chiplijn of zelfs nog met de i7 Intel generatie macbooks op hun website: https://www.apple.com/new...k-pro-featuring-m3-chips/
Crysania @Woodsnaps31 oktober 2023 08:46
omdat die nog geen jaar op de markt zijn en dus bijna niemand gaat upgraden van een M2 naar M3. ook zullen de verschillen waarschijnlijk marginaal zijn wat niet lekker verkoopt natuurlijk ;)
PatrickH89 @Crysania31 oktober 2023 09:08
Vooral dat laatste is natuurlijk het punt. Als je vergelijkt met de M1 kun je een mooiere grafiek laten zien.
Spinozo @Woodsnaps31 oktober 2023 09:10
Omdat de M3 eigenlijk de M2 is die ze niet op tijd konden brengen vanwege problemen bij TMSC op 3nm. Dus hebben ze een M1 overgeclocked en die maar M2 genoemd. Een zogeheten stop-gap chip. In de iPhone van vorig jaar zat ook een soortgelijke tussenpaus.
Woodsnaps @Spinozo31 oktober 2023 09:25
Dit is precies wat ik insinueerde:)
Jammer dat de marketing van Apple bijna op het bedriegen toe aan is gekomen.
Halo_Master @Woodsnaps31 oktober 2023 08:46
Op hun website wel. In de video’s lieten ze ook vergelijkingen zien met de M2’s.
MasatoWolff @Woodsnaps31 oktober 2023 08:47
Omdat de stap tussen de M2 en M3 minimaal is en niet het vergelijken waard is.
Inkjet @MasatoWolff31 oktober 2023 10:19
Voordeel van de M3 ten opzichte van de M2 lijkt vooral in het verbruik te zitten. Dat is ook wat waard.
theduke1989 @Woodsnaps31 oktober 2023 08:48
Is toch logisch dan kunnen ze de powerpoint presentatie met zoveel procenten toevoegen. Als je het met de m2 doet dan zijn die procent getallen te weinig om een serieus upgrade te doen als consument.

Alles draait om marketing. En laat apple nou heer en meester daarin zijn.
Blokker_1999
@Woodsnaps31 oktober 2023 08:50
Tijdens de presentatis werd die vergelijking wel gemaakt, al zijn gebruikers van M2 apparaten nu niet direct het doel publiek aangezien hun apparaten vaak te nieuw zijn om al te vervangen.
sircampalot 31 oktober 2023 09:12
8 gb in een laptop die jaren mee zou moeten kunnen 8)7
Dit zou nou een mooi EU ding zijn, een verbod op verkoop van hardware variant van crippleware.

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 22 juli 2024 16:15]

WhatsappHack
@sircampalot31 oktober 2023 09:57
Voor een groot aantal users is 8GB ruim voldoende en zat om jaren mee te kunnen gaan. Het blijft een raar fenomeen dat Tweakers menen hun systeembenodigdheden als minimum lat neer te leggen voor wat iedereen zou moeten afnemen, tot aan oproepen voor ingrijpen aan toe - het moet niet veel gekker worden. :+ What’s next, gedwongen 4TB aan opslag afnemen terwijl je niet meer dan 300GB gebruikt? :’)
Falcon @WhatsappHack31 oktober 2023 10:09
De users waar jij het over hebt nemen dan ook niet de Pro. Het gaat om de combinatie van een Pro-product en de 8GB.

Pro staat nog steeds voor Professional.
SgtElPotato @Falcon31 oktober 2023 10:25
En iemand die alleen in Excel werkt kan ook een Professional zijn. Professionals zijn niet alleen videobewerkers of 3D ontwerpers.
FrankHe @SgtElPotato31 oktober 2023 11:44
Bij 'Pro' hebben we het over 'Power users'. Wanneer je een beetje Excel doet dan ben je geen 'Power user' en heb je geen 'Power user' specificaties nodig. Voor alle taken die niet gerelateerd zijn aan e-mail en tekstverwerken is het doorgaans prettig om een flinke sloot geheugen te hebben. Bij toepassingen als CAD en software development worden de toepassingen steeds zwaarder omdat er steeds meer functionaliteit in zit.
Qws @FrankHe1 november 2023 06:53
Pro staat voor Professional, niet voor Power User.

Zolang je geld maakt via je 8GB RAM laptop (Excel misschien) dan ben je een professional.
FrankHe @Qws1 november 2023 15:33
Dat is marketing, het woord 'Pro' is nu eenmaal korter en past daardoor gemakkelijker in de productomschrijving. Fabrikanten bedoelen dat het product is 'bedacht' voor gebruik door 'Power users', dat is echter een te lange term om in de omschrijving van het product te zetten. Het had minder verwarrend geweest als iedereen de afkorting 'PU' zou gebruiken voor 'Power User', dat is zelfs één letter korter dan 'Pro'.
WhatsappHack
@Falcon31 oktober 2023 10:58
Waarom niet...? Je bent dus geen Professional als je geen Pro hebt maar bijvoorbeeld een Air kiest? En als je wel een Pro wilt, dan moet je dus minimaal een bepaald eisenpakket hebben voordat je jezelf een Pro mag noemen of "de Pro nodig hebt"? :P Raar verhaal, het is maar een naampje he (en wanneer je wel/geen Pro mag of jezelf Pro mag noemen valt onder gatekeeping.). Mensen die uitkomen met 8GB moeten dus eigenlijk gedwongen een Air en mogen geen Pro of anders zijn het geen Professionals. Klinkt toch absurd?

Ik mag mezelf een "IT/OT Professional" noemen, maar heb toch echt jaaaaarenlang ruim voldoende gehad aan 8GB. M'n XCode-projecten en virtuele machines (Windows, Linux, tools als GNS3, etc.) pasten altijd prima in de 8GB bij m'n workload. (Maar ik gebruik dan ook geen Chrome.) Heck, met een Windows- & 2 kleine Linuxbakjes (wat tooling en networking) tegelijk, wat zelden voorkwam dat het tegelijk moest, begon ik weliswaar tegen het limiet aan te kruipen - maar nog steeds geen swapping. Mijn voornaamste overweging voor de Pro waren dan ook additionele specs zoals de monitoraansturing, display, meer poorten en de actieve cooling; want wat ik wél regelmatig op z'n staart trap is de CPU en die wordt dan ook best weleens, zeker in de zomer, heet genoeg om koeling nodig te hebben. (Toegegeven: dat was op Intel een veel groter probleem dan op ARM/Apple Silicon.) De enige reden dat ik uiteindelijk meer geheugen kreeg was omdat CoolBlue op het 16GB M1-model een betere deal had (en ja, als ik *minder* hoef te betalen voor meer RAM: dan is het een makkelijke keuze :P). Maar omdat ik aan 8GB RAM voldoende heb, zal ik onthouden dat ik mezelf geen Professional mag noemen of in ieder geval geen gebruik zou mogen maken van een Macbook Pro/iets anders zou moeten kopen. :+

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 22 juli 2024 16:15]

FrankHe @WhatsappHack31 oktober 2023 12:01
Heel goed om te horen dat in jouw geval je nooit hard tegen de limiet van 8 GB aan bent gelopen. Hoe doe je dat precies met VM's, hoeveel of weinig geheugen wijs je toe? Misschien kan ik er nog iets van opsteken. Persoonlijk vind ik het erg prettig om meer werkgeheugen te hebben, alles voelt voor mij erg vlot aan.
WhatsappHack
@FrankHe31 oktober 2023 21:47
De Windows VM heeft 4GB toegewezen en de Linux-bakjes mogen 2GB per stuk verbruiken maar doen dat in de praktijk eigenlijk nooit; eten zo'n 4-500MB per stuk na het starten van de daemons. Als er eentje even een kleine burst heeft om wat voor reden dan ook (soms bij het updaten van wat tooling met npm of dnf) dan zit het nog steeds snor. Maar ik draai vaak maar één zo'n Linux-VM; zeer zelden twee tegelijk; dus laten we zeggen dat er 4 a 5GB aan gebruik is voor VM's. (Noot: VMWare trekt niet meteen die volle capaciteit ofzo, het verbruikt wat de VM nodig heeft; niet op wat het maximaal mág verbruiken.)

Meestal draait daarnaast op m'n Mac dan Mail.app, Safari, Signal, iTerm, Apple Music en soms Sublime2 of Citrix. Alles was snappy en ik heb hem maar 2 keer op traagheid en swapping betrapt: 1x na een MacOS update en er van alles in de achtergrond aan het cachen/indexen was terwijl ik gewoon m'n VM'etjes e.d. opstartte en 1x omdat er een memory leak in een applicatie zat wat, op het moment dat ik de Mac unlockte en ernaar keek, al zo'n 72GB aan data in het swap had geknikkerd - dus dat was met 16 of 32GB niet beter geweest. :P

Of het geheugen voor die VM's trouwens veel of weinig is ligt natuurlijk ook helemaal aan wat je ermee doet. Wil je in de VM hele zware games* ofzo gaan draaien of wil je er Chrome in gebruiken (sorry, kan het niet laten. :P) dan is het een ander verhaal dan als je enkel wat simpele Windows-only tooltjes moet draaien voor werk. ;) Als je VM's nodig hebt met veel meer RAM: dan heb je aan 8GB dus niet genoeg voor jouw workload en zul je een zwaarder model moeten aanschaffen. Ik kwam er wel mee uit, het toegewezen geheugen was voldoende voor wat ik ermee deed. En dat was ook mijn punt: je moet gewoon de configuratie kiezen die voor jou voldoende is. Als dat 8GB is: prima. Als het 96GB is: ook prima!

* = ik speelde er weleens UT'99 op en dat was geen probleem, maar dat is geen "hele zware game" natuurlijk. :P Intussen draait dat Native op m'n Mac.
Persoonlijk vind ik het erg prettig om meer werkgeheugen te hebben, alles voelt voor mij erg vlot aan.
Ja snap ik, als je vaak tegen het limiet aanschuurt is het prettiger om meer te hebben; ook met het oog op zwaarder wordende applicaties in de toekomst; dan wil je het niet te krap bemeten. Maar datzelfde probleem heb je natuurlijk als je heel veel zware software draait en je met 32GB RAM al gaat swappen, dan wil je ook 64GB - om maar wat te noemen. Het ligt echt helemaal aan je usecase en workload. :)
FrankHe @WhatsappHack31 oktober 2023 22:15
Gebruik je VMWare Fusion?

Oracle VirtualBox werkt niet op Apple silicone waardoor ik het niet snel kan testen, maar mij staat er iets van bij dat deze met provisioning echt het geheugen claimde maar helemaal zeker weet ik dat nu niet.

In een VM zou ik niet zo snel gaan gamen, tenzij het retro games in een emulator zijn maar dat zou geen probleem moeten vormen.

Bij mijn vorige Core i5 macBook voelde ik duidelijk dat de 8GB voor mij krap begon te worden. De huidige M1 Pro processor is voorzien van 32 GB werkgeheugen en dat is met opzet voor de toekomst. De vorige heeft het een goede zeven jaar volgehouden en met een beetje mazzel gaat dat met deze ook lukken. Dan is het prettig om wat verder vooruit te kijken.
WhatsappHack
@FrankHe3 november 2023 16:12
Yes, VMWare Fusion Pro. Parallels Desktop heeft eenzelfde werkwijze. Ik heb ook nog zo'n opensource ding, UTM. Daarvan weet ik het niet, maar dat werkte ook niet helemaal naar wens dus ben gestopt dat te gebruiken. :P
FrankHe @WhatsappHack3 november 2023 20:02
Ik was laatst voor de grap wat aan het experimenteren met Linux onder UTM en de x86-emulatie van UTM in combinatie met de Apple M1 vond ik eigenlijk best indrukwekkend.
WhatsappHack
@FrankHe3 november 2023 21:11
Die heb ik nog niet geprobeerd, ik was voornamelijk bezig met ARM-machines. Kan je met die x86-emulatie ook bijvoorbeeld 64Bit Windows draaien? Want dan moet ik er toch nog eens naar kijken. :+
FrankHe @WhatsappHack4 november 2023 21:10
Heb het nog niet getest met W11, heeft Parallels daar niet al en oplossing voor? Parallels kost dan wel weer geld en UTM voor zover ik weet niet.
WhatsappHack
@FrankHe5 november 2023 01:26
Niet voor X86_64 nee :P Voor de ARM variant kan je tig hypervisors gebruiken.
BugBoy @Falcon31 oktober 2023 19:01
Pro is gewoon een marketingterm. Niets meer en niets minder en het is geen beschermde term. Daarbij heb ik in mijn kennissenkring heel veel mensen die altijd een MacBook Pro willen. Ze kunnen prima uit met een Air, maar ze willen een Pro uit niet-rationele gronden. Het is volstrekt logisch dat een bedrijf daar gebruik van maakt en uitmelkt. Je bent niet verplicht het te kopen.

Overigens ben ik ook niet zo gelukkig met Apple. Ik tik dit nu op een 13" MBP (M1) en dat is een uitermate fijne laptop. Helaas heeft het scherm een storing (onderste 20 pixels van het scherm doen vreemd) en dat is meteen ruim 600 euro voor een nieuw scherm. Wellicht dat het de bandkabel is, maar ik heb de boel losgehad en daar is gewoon niet fatsoenlijk bij te komen. Repareerbaarheid is een drama. Laten ze daar wat aan doen vanuit de EU. Termen als Air, Pro of Ultra prikken de meeste mensen wel doorheen...
WhatsappHack
@BugBoy31 oktober 2023 21:49
Je hebt, tenzij zakelijk aangeschaft of zelf veroorzaakte schade, gewoon garantie op die apparaten he? :) Je hebt recht op een conform product en de verkoper moet dat regelen. Alleen als je er zelf aan gaat lopen hannesen is het vaak snel over. :X
BugBoy @WhatsappHack31 oktober 2023 21:58
Laptop is zakelijk aangeschaft. Maar als privé persoon is het ook een drama om Apple zover te krijgen...
ZombieRofl @WhatsappHack31 oktober 2023 10:22
Ik snap je uitgangspunt, maar ik kan echt beamen dat 8GB (regelmatig) te weinig is in een Macbook. Ik vermoed dat de meeste een Macbook kopen om een paar jaar zorgeloos mee te werken. Dan is deze upgrade geen overbodige luxe. Uiteraard blijft het een eigen vrije keuze :)
WhatsappHack
@ZombieRofl31 oktober 2023 10:59
Als 8GB voor jou (regelmatig) te weinig is, dan snap ik dat je meer wilt en dan is dat ook super logisch. Voor mij is 8GB altijd ruim voldoende geweest, dus ik kan juist beamen dat het voldoende is. Je zou bijna denken dat verschillende mensen verschillende workloads en usecases hebben. :P
bzzzt
@sircampalot31 oktober 2023 09:53
Want een kantoorpersoon die alleen Excel sheets verwerkt moet per se 32Gb hebben?

Je kan ook stellen dat het beschikbaar houden van relatief beperkte configuraties ontwikkelaars dwingt om enigszins efficient met resources om te gaan. Als fabrikanten heel enthousiast naar een 32Gb geheugen baseline zouden gaan worden juist alle machines met minder sneller afgeschreven omdat ze onbruikbaar worden.
Falcon @bzzzt31 oktober 2023 10:10
Die hoeven toch ook geen Pro model dan?
faim @Falcon31 oktober 2023 10:18
Als zij liever een 16-inch scherm willen, of meer dan een monitor willen kunnen aansluiten wel.
bzzzt
@faim31 oktober 2023 10:38
Je kan natuurlijk altijd eisen bedenken waar een product niet aan voldoet.
Maar 'liever willen' betekent natuurlijk niet dat een fabrikant verplicht is dat voor niks aan te bieden.
Jay-v 31 oktober 2023 09:02
Hier een zeer tevreden M1 Pro gebruiker. Prijzige machine maar het gebruik is nog steeds elke dag een genot. Stil, snel, lange batterij, goede webcam alles wat de Intel versie niet had. Op recht nog nooit zo tevreden geweest over een machine

Maar het basis model nog steeds 8GB ram geven… Dat hoort geen Pro naam te dragen en voelt een beetje goedkoop.
MDK007 @Jay-v31 oktober 2023 09:06
Dat is waar Apple zo goed in is.
Marketing :)
De consument blijft toch kopen dus het werkt ;)
1Mark @Jay-v31 oktober 2023 09:44
mijn 2013 (haswell i7) MacBook Pro was ook perfect (voor die tijd). En nu weer de M1 Max uit 2021. Hopelijk gaat die ook bijna 10 jaar mee (die 2013 mbp draait nu nog steeds prima bij mijn ouders).
Jay-v @1Mark31 oktober 2023 13:49
Ik had een 13” i7 uit 2019 denk ik. Dat was een ramp, constant thermal throttling, 90C met luide ventilator.
falconxp @Jay-v31 oktober 2023 21:02
Ik had ook dat model. Korte batterij duur en inderdaad thermal throttling. In 2021 gelijk vervangen door de Macbook Pro 14 met M1 Pro. Nog steeds uitermate tevreden mee.
Da_Teach 31 oktober 2023 08:33
Misschien mijn M1 Pro 16" inruilen voor een M3 Pro of Ultra. Hoewel ik eigenlijk een Windows fanboy ben, is het wel echt een hele goede laptop.
Haribo112 @Da_Teach31 oktober 2023 08:50
Waarom dan? De M1 is nog steeds meer dan snel genoeg...
OverSoft @Haribo11231 oktober 2023 09:00
Dit, ik heb een MB Pro met een M1 Max en die was ik de komende 2 jaar zeker nog niet van plan om in te ruilen voor die relatief lage snelheidswinst.
FrankHe @OverSoft31 oktober 2023 22:25
Het verschil tussen de Intel Core CPU's en de Apple M1 is zo enorm groot dat het verschil met de M2 en M3 maar heel klein aanvoelt.

De M1 Max is sowieso een beest, ideaal voor wanneer je beroepsmatig meerdere 4k videostreams tegelijk moet kunnen bewerken. Voor veel andere toepassingen is die voor mijn gevoel enigszins overbodig en volstaat de M1 Pro prima.
Da_Teach @Haribo11231 oktober 2023 10:15
"Snel genoeg" is altijd relatief natuurlijk. 40% sneller is aardig wat.

Maar goed, mijn huidige MacBook Pro heeft maar 16Gb geheugen en een 512Gb SSD. Ik gebruik de laptop voornamelijk voor development en ik merk dat het draaien van een aantal docker containers, debuggen van code, etc, dat de 16Gb toch wat aan de lage kant is. En mijn SSD zit redelijk vol.

Als ik het geheugen en de SSD kon uitbreiden dan had ik er waarschijnlijk niet aan gedacht.

Ook is het zo dat de M1 Pro nu nog een redelijke 2de hands/inruil waarde heeft. Dat zal over een jaar (of twee) ook aanzienlijk minder zijn.
Commendatore @Da_Teach31 oktober 2023 11:36
Ik zou wel even wat onafhankelijke reviews afwachten m.b.t. die snelheid.
Muncher 31 oktober 2023 09:15
Scary fast. Ik ben eerder geschrokken van de prijs :D. Apple is duur, dat weet ik. Had alleen op een iets lagere prijs gehoopt, zeker omdat de nieuwe modellen in de US niet in prijs stijgen. Zal wel de wisselkoers zijn.
Rembert @Muncher31 oktober 2023 09:42
De prijzen van M2 waren juist omhoog gegaan vanwege de wisselkoers destijds. Maar de koers heeft zich aardig hersteld. De prijzen hadden dus eigenlijkomlaag moeten gaan als Apple een wisselkoerscorrectie toe wil passen.

Zelf ga ik niet upgraden. Heb nu een 16” M2 Max. Ik wacht wel op de M4 of M5. Tenzij de M3 Max minstens 75% sneller is over-all. En dat zal niet het geval zijn.
zap8 @Muncher31 oktober 2023 11:30
In de VS is het instapmodel en instapprijs 14 inch Macbook Pro M3 van $1999 naar $1599 is gegaan. Terwijl de instapprijs hier hetzelfde lijkt te zijn gebleven. Blijkbaar is die korting van $400 dus hier niet doorgevoerd.
Mike P @zap831 oktober 2023 13:41
Jawel hoor, de goedkoopste MacBook Pro 14 inch kostte in Nederland voorheen 2449 euro. Dat is nu 2029 euro.
zap8 @Mike P31 oktober 2023 13:51
Sorry, vergissing checkte niet de Apple store prijzen maar gewoon goedkoopste winkels. Als ik op pricewatch kijk zit de Macbook Pro 14 inch daar toch al een poosje (laatste 6 maanden) zo rond de 2200.
Wellicht dat de prijs de komende maanden bij niet Apple stores nog met 200 zal dalen dus richting 1800 zal gaan.
johanneslol 31 oktober 2023 08:35
Prachtige machines, ik heb zelf een M1 air van mijn werk maar die prijzen zijn niet misselijk. Vanaf 2K.
bzzzt
@johanneslol31 oktober 2023 09:44
Een apparaat van 2k euro om je werk op te doen is toch niet zoveel?
Een beetje installateur/schilder/bouwvakker loopt met een veelvoud aan spullen rond om het nog maar niet te hebben over de prijs van z'n busje.
FrankHe @johanneslol31 oktober 2023 12:09
De kosten voor de aanschaf van een peronal computer zijn nog altijd bijzonder laag wanneer je het afzet tegen de volledige werkgeverslasten voor een FTE. Wil je als bedrijf tevreden werknemers zorg dan dat ze goede spullen hebben. Of de aanschaf van het apparaat 1k, 2k of 4k is maakt echt niet zo'n groot verschil voor een bedrijf. Een personeelslid werven kost geregeld meer dan de aanschaf van een computer.
k995 @FrankHe31 oktober 2023 12:34
En iemand gaat weg omdat hij geen dure laptop heeft?
Belangrijker dan de hardware is de software hoor, hardware gaat amper kapot en belangrijk is snel vervangen/reparatie. Iets waar apple zeker niet in uitblinkt. (toch mijn ervaring 15 jaar geleden als sys admin misschien is nu beter).
Raphire @k99531 oktober 2023 12:47
Zelf repareren zit er niet in, en snel vervangen alleen als je zelf makkelijk naar een applestore kan.

Daarnaast, als de hardware kapot gaat met huidige macbooks heb je (zeker als bedrijf) al snel een groot probleem, de opslag is vast gesoldeerd dus zeg maar doei tegen je bestanden als je ze enkel op je macbook hebt.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 22 juli 2024 16:15]

k995 @Raphire31 oktober 2023 13:59
Idd, voor bedrijven een ramp, was toen al en zal nu niet beter zijn.
FrankHe @k99531 oktober 2023 17:39
De kosten van de laptop vallen werkelijk in het niet bij de totale werkgeverslasten van een werknemer. Doorgaans zijn de wervingskosten hoger dan de aanschafkosten voor een flinke laptop. Wanneer je mensen wilt aannemen dan kan een mooie nieuwe laptop soms net het verschil maken of een kandidaat al dan niet voor jouw bedrijf kiest. Kosten zijn heel relatief.

Wat betreft repareerbaarheid scoren de producten van Apple inderdaad ondermaats, ze worden helaas op de voet gevolgd door vele andere merken.
k995 @FrankHe31 oktober 2023 19:16
Wanneer je mensen wilt aannemen dan kan een mooie nieuwe laptop soms net het verschil maken of een kandidaat al dan niet voor jouw bedrijf kiest. Kosten zijn heel relatief.
Dat lijkt me klinklare onzin voor 99.99% van de werknemers. En die kosten wegen wel op voor die 0.01% waarbij je gewoon dan de 2e kandidaat pakt. Maar voor een bedrijf niks uit hoor.
FrankHe @k99531 oktober 2023 21:26
Dat hangt er maar net van af in welke branch je als bedrijf actief bent en hoe groot de vijver is waarin je kandidaten moet zoeken. Soms zijn dat erg kleine vijvers. De wervingskosten zijn doorgaans stukken hoger dan de aanschaf van en nieuwe computer, die kan er gemakkelijk bij.
k995 @FrankHe31 oktober 2023 23:23
Zoals ik al zei dat is 0,01% van medewerkers die belachelijk genoeg zijn om daarop te letten. Absoluut niet de doorsnee medewerker waarvoor dit compleet en totaal onzinnig is.
FrankHe @k99531 oktober 2023 23:34
Ik haal mijn oorspronkelijke bericht even aan:
"De kosten voor de aanschaf van een peronal computer zijn nog altijd bijzonder laag wanneer je het afzet tegen de volledige werkgeverslasten voor een FTE. Wil je als bedrijf tevreden werknemers zorg dan dat ze goede spullen hebben. Of de aanschaf van het apparaat 1k, 2k of 4k is maakt echt niet zo'n groot verschil voor een bedrijf. Een personeelslid werven kost geregeld meer dan de aanschaf van een computer."

"Wil je als bedrijf tevreden werknemers zorg dan dat ze goede spullen hebben." Dat kan van alles wezen, een laptop of een goede draaibank, het maakt niet uit wat het kost wanneer de medewerker er productief door is.
k995 @FrankHe31 oktober 2023 23:42
EN ik kan enkel herhalen dat het absurd is te denken dat de doorsnee medewerker harder gaat werken op een laptop van 2k als op 1 van 0.5k.

Want neen medewerkers gaan niet voor een bedrijf werken om een dure laptop laat staan ontslag geven omdat ze een te goedkope laptop hebben. Die kosten haal je er dus nooit uit.
FrankHe @k9951 november 2023 15:29
Mijn punt is dat het voor het bedrijf niet uitmaakt in de kosten of een laptop nu 1k, 2k of 4k kost, dat is allemaal klein geld vergeleken met andere kosten die een bedrijf moet maken om personeel te werven.
k995 @FrankHe1 november 2023 19:58
Dat maakt voor een bedrijf zeer zeker wel uit. Laptops zijn meer dan de initiële aankoop.

En nogmaals denken dat werknemers speciaal kiezen voor bedrijven met dure laptops is absurd, neen er zijn 10-20 andere criteria belangrijker voor je aan de laptop komt.
FrankHe @k9951 november 2023 20:11
Laptops zijn inderdaad meer dan de initiële aankoop, de beheerkosten overstijgen veelal de aanschafkosten wat weer duidelijk maakt dat de aanschaf van een laptop er naar verhouding niet toe doet. Het zal een werkgever worst zijn of een werknemer een laptop van 1k, 2k of 4k vraagt, dat zijn namelijk de kosten niet wanneer je zonet duizenden euro's hebt uitgegeven om het hele wervings- en selectieproces hebt doorlopen om de juiste kandidaat te vinden.
k995 @FrankHe1 november 2023 21:26
Duurdere laptops zijn duurder qua beheerskosten, dus ja dat maakt wel uit. En je geeft geen duizenden euro's uit aan 1 persoon maar aan een heleboel kandidaten. Als er 1 niet wil omdat je laptops hebt van 0.5k ipv 4k zijn er meer dan genoeg andere die niet zo'n belachelijk eisen hebben.
Juggernaut1987 31 oktober 2023 09:00
Hebben ze de bootrom al van de SSD gehaald? Bij de vorige generatie kon je hierdoor ook niet meer booten van een stick of externe schijf als je SSD het niet meer deed.

Leuk voor Apple, je kunt immers alleen bij Apple een nieuwe SSD krijgen, maar minder gunstig voor de consument.
bzzzt
@Juggernaut198731 oktober 2023 09:45
De 'SSD' is een chip op het mainboard. Of die bootrom daarin zit of in een andere chip is lood om oud ijzer, zelf vervangen kan al lang niet meer.
Juggernaut1987 @bzzzt31 oktober 2023 10:25
Dat is het dus niet. Is je SSD kapot kan je nu niet meer booten van een externe schijf. Had de bootrom niet op de SSD gestaan maar op een aparte chip, een bios oid, dan had je altijd nog je Macbook kunnen booten. Nu kan dat niet meer.

Of de SSD built in op het bord zit weet ik niet, maar je moet nu dus een heel mainbord gaan vervangen omdat er een SSD kapot is en je ook niet meer extern kunt booten. Voor mij de reden om alle Macbooks met deze setup te mijden. Dat is volkomen idioot. Zeker als je bedenkt dat SSD's een beperkt aantal read/writes hebben. Je Macbook overlijd dus vanzelf en is dan totaal niet meer bruikbaar.

Hier meer info van Louis Rossmann:
https://www.youtube.com/w...gcm9zc21hbm4gYXBwbGUgc3Nk
Carbon @Juggernaut198731 oktober 2023 10:41
Er is degelijk een reden waarom je in het geval van een defecte SSD niet kunt booten van een external device!
https://tidbits.com/2021/...s-internal-drive-is-dead/

btw met de juiste soldeerkunsten kun je de SSD wel degelijk vervangen/upgraden.
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=apEKAY11NQs

[Reactie gewijzigd door Carbon op 22 juli 2024 16:15]

Juggernaut1987 @Carbon31 oktober 2023 13:16
Er is degelijk een reden waarom je in het geval van een defecte SSD niet kunt booten van een external device!
https://tidbits.com/2021/...s-internal-drive-is-dead/
Een interessant artikeltje wat precies illustreert wat mijn probleem is. "If the revive or restore process fails, that’s likely an indication of a significant hardware failure. Your Mac will need to be serviced, and Apple might replace either the motherboard or the entire computer."

Je moet dus naar Apple omdat Apple de bootrom op een aan slijtage onderhevige SSD heeft ondergebracht.

EDIT: en je moet dat doen omdat heel je Macbook niet meer werkt. Een Windows laptop of een oudere Macbook boot je extern en je kunt weer verder. Je hebt dus een bredere fallback bij problemen. Bij deze Macbooks mag je meteen naar Apple.

[Reactie gewijzigd door Juggernaut1987 op 22 juli 2024 16:15]

bzzzt
@Juggernaut198731 oktober 2023 10:44
Als je bootrom stuk was gegaan had je ook niet meer op kunnen starten. Ik vraag me af of die kans niet precies even groot is (of zelfs groter want dan kan je minder remappen als er een cel stuk gaat).

Alle M serie macs hebben gesoldeerde flash. Dat is al een paar jaar zo dus verbaast het me dat je daar nu zo verbaasd over bent. Uiteraard gaat flashgeheugen een keer stuk, maar in veruit de meeste gevallen zal het de hele economische levensduur uithouden.
De realiteit is dat alle onderdelen aan slijtage onderhevig zijn. Op een bepaald moment kan je heroïsche pogingen doen om onderdelen te vervangen waarbij je een week later het volgende onderdeel alweer stuk hebt. Dan is het dus economisch absoluut niet meer zinvol om nog te investeren in een stuk hardware en kan je het beter recyclen.

En bespaar me de preken van dominee Rossman. Die man leeft gewoon van z'n reparatiesekte en clicks genereren door te zeuren over Apple en is absoluut geen objectieve partij als het over dingen als duurzaamheid gaat.
Juggernaut1987 @bzzzt31 oktober 2023 13:19
Een dedicated bootrom chip heeft in zijn leven een heel stuk minder read/writes dan een SSD waar je je dagelijkse werk op doet. De kans dat die stuk gaat is dus ontzettend klein. De kans dat een SSD corrupt raakt door sljtage is beduidend groter.

Persoonlijk vind ik het daarom ontzettend dom om een bootrom onder te brengen op een slijtende SSD.
Dat andere mensen daar geen probleem in zien is prima, denk alleen wel dat het een puntje is wat in een review meegenomen zou moeten worden. Ik denk dat er meerdere mensen zijn die als ze dit zouden weten ze een product links zouden laten liggen.
bzzzt
@Juggernaut198731 oktober 2023 14:43
Ik denk dat de angst voor 'slijtage' aan SSDs behoorlijk overdreven wordt. De enige SSDs die ik stuk heb zien gaan tot nu toe zijn exemplaren van vage merken met buggy firmware en enterprise schijven die feitelijk write-limited zijn (melden zich gewoon defect op het moment dat de levensduur bereikt is die de fabrikant garandeert).
Heb nog geen consumer SSD van een gerenommeerd merk zien falen voordat het systeem waar ze in zaten compleet achterhaald was. Over 15 jaar wil je toch wel een keer je systeem vervangen...
BTBoy 31 oktober 2023 09:18
Bijzonder om te zien dat het RAM geheugen een andere veelvoud is dan normaal 8/18/36/48/64/96/128 inplaats van de standaard 4/8/16 etc.

Ik ben erg benieuwd of the M3 teruggeschroefd wordt in kloksnelheid als hij te warm wordt. Je ziet dat terug bij de iPhones, ben benieuwd hoe de 3nm processoren omgaan hiermee in een laptop.

Ik ben erg tevreden met mijn Macbook M1 Pro, maar zou graag de M3 zien in een Mac mini, dat zou interessant zijn qua aanschaf.
johnbetonschaar @BTBoy31 oktober 2023 09:25
De verschillende uitvoeringen zijn gewoon gebind afhankelijk van de hoeveelheid geheugen op de chip blijkt te werken na productie. Het RAM zit on-die bij deze chips dus je kunt niet gewoon een defect reepje RAM weggooien en vervangen. Ze zullen ze wel uitvoeringen maken van 16, 32, 64, en 128, en alles daar tussenin binnen.

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