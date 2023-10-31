Apple introduceert nieuwe MacBook Pro 14" en 16" met M3-, M3 Pro- en M3 Max-socs

Apple komt met nieuwe varianten van zijn MacBook Pro 14" en 16". De apparaten beschikken over nieuwe M3-, M3 Pro- en M3 Max-chips en ondersteunen maximaal 128GB geheugen. De laptops komen volgende maand beschikbaar voor prijzen vanaf 2029 euro.

Apples nieuwe MacBook Pro's kunnen geleverd worden met drie verschillende M3-chips. Het instapmodel krijgt een 'normale' M3-soc, die acht cpu-kernen en maximaal tien gpu-cores heeft. De standaard M3 is alleen beschikbaar in de 14"-MacBook Pro. Deze variant dient daarmee als vervanging voor de oude MacBook Pro 13". Het nieuwe 14"-model heeft een vernieuwd ontwerp ten opzichte van de 13"-variant en heeft niet langer een touchbar. Volgens Apple is dit nieuwe model tot zestig procent sneller dan de MacBook Pro met M1.

De M3 Pro-chip komt beschikbaar in zowel de 14"- als de 16"-modellen en krijgt maximaal twaalf cpu-cores en achttien gpu-kernen. Volgens Apple is die chip tot veertig procent sneller dan de M1 Pro. De M3 Max wordt op zijn beurt geleverd met maximaal zestien cpu- en veertig gpu-cores. De M3 Max is 'tot tachtig procent sneller' dan de M1 Max, claimt Apple. Het bedrijf publiceert geen vergelijkingen met de M2 Pro en M2 Max, die eerder dit jaar verschenen in de MacBook Pro-line-up.

Bron: Apple

De grootste wijziging in de M3-serie 3nm-chips is de verbeterde gpu. Deze biedt onder meer hardwarematige ondersteuning voor raytracing, bijvoorbeeld voor games. De chips krijgen ook hardwareacceleration voor mesh shading. De gpu ondersteunt daarnaast een nieuwe techniek genaamd Dynamic Caching. Dat is een feature waarbij 'de gpu het gebruik van lokaal geheugen in de hardware in real time toewijst, zodat voor iedere taak precies de benodigde hoeveelheid geheugen wordt gebruikt', stelt Apple. De techgigant claimt dat de gpu zo efficiënter benut kan worden.

De MacBook met 'gewone' M3-soc kan verder worden uitgerust met maximaal 24GB geheugen en 2TB opslag. De Pro-variant krijgt maximaal 36GB geheugen en tot 4TB ssd-opslag. De MacBook Pro's met M3 Max-chips ondersteunen maximaal 128GB geheugen en krijgen maximaal 8TB opslagruimte. De nieuwe MacBook Pro's met M3 Pro- of M3 Max-chip krijgen daarnaast een nieuwe kleuroptie: spacezwart.

Volgens Apple gaan de nieuwe MacBook Pro's tot 22 uur mee op een enkele acculading; dat geldt in ieder geval voor het 16"-model met M3 Pro-soc. Voor de 14"-varianten en de MacBook Pro 16" met M3 Max deelt de techgigant geen claims over de accuduur. Verder zijn de nieuwe MacBook Pro's nagenoeg identiek aan de voorgaande 14"- en 16"-modellen. De laptops krijgen opnieuw miniledschermen met een notch voor de webcam, hoewel die ditmaal een helderheid van maximaal 600cd/m² halen voor sdr-content; dat is twintig procent helderder dan voorheen. De laptops krijgen verder weer drie Thunderbolt 4-poorten, een HDMI-aansluiting, een SD-kaartlezer en een MagSafe-connector voor het opladen.

Apples MacBook Pro met M3-soc komt beschikbaar vanaf 2029 euro; dat is 410 euro meer dan de MacBook Pro 13" met M2. De MacBook Pro 14" en 16" met M3 Pro-chip komen respectievelijk beschikbaar vanaf 2549 en 3049 euro, waarbij de 16"-variant standaard een gpu met meer cores heeft. De M3 Max-varianten krijgen adviesprijzen vanaf 4049 euro voor de 14"-variant en 4299 euro voor het 16"-model.