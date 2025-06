Ming-Chi Kuo: vouwbare 20"-MacBook verschijnt in 2027

Apple werkt actief aan een versie van zijn MacBook met een vouwbaar scherm. Dat stelt analist Ming-Chi Kuo. De laptop krijgt een 20,3"-scherm, stelt de analist. Vorig jaar verschenen er ook al geruchten over een vouwbare laptop van Apple.

Kuo meldde begin 2023 nog dat Apple werkte aan een vouwbare iPad, die een kickstand van koolstofvezel meekrijgt. Die iPad moet in 2024 verschijnen. Later kwamen er geruchten dat er in 2026 een vouwbare iPhone of iPad zou verschijnen. Kuo spreekt al die geruchten nu tegen; volgens de analist heeft alleen de vouwbare MacBook 'een duidelijk ontwikkelingsschema'.

Kuo is daarmee de derde die melding maakt van een MacBook met een vouwbaar scherm. In 2022 stelde Bloomberg-auteur Mark Gurman dat Apple al een paar jaar bezig is met de ontwikkeling van het apparaat, dat een hybride van een MacBook en iPad zou zijn. Bronnen van Business Korea zeiden afgelopen juli dat het apparaat in 2025 onthuld zou worden, waarna de eerste apparaten in 2026 geleverd worden. Die planning lijkt dus een jaar te zijn opgeschoven.