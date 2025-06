Twitch geeft mobiele app voor het eerst sinds 2019 een grote update

De mobiele app van Twitch krijgt in 2024 voor het eerst sinds 2019 een grote update. De app krijgt een nieuw design, waarbij de discoveryfeed de nieuwe landingspagina wordt. Deze feed is momenteel alleen als experiment beschikbaar in de mobiele app.

De discoveryfeed is een scrollbare feed die wat lijkt op die van TikTok. In de feed staan live video's en korte clips, zodat gebruikers snel op de hoogte zijn van nieuwe content van streamers die ze volgen en nieuwe content kunnen ontdekken, zegt Twitch-ceo Dan Clancy in een blog.

Clancy kondigt verder aan dat de manier waarop gebruikers abonnementen, cadeautjes en Bits kunnen kopen, aangepast wordt, zodat de ervaring op mobiele apparaten beter wordt. Daarnaast worden functies als de Hype Train geoptimaliseerd voor mobiele platformen.

De mobiele app krijgt ook nieuwe functies voor Stories. De Stories-functie bestaat pas sinds vorig jaar en is momenteel te vinden op de Following-pagina in de mobiele app. Nu krijgen gebruikers ook de optie om korte video's te maken en te uploaden naar Stories en er komt een pinch-to-zoomfunctie voor foto's. Ook kunnen ze verticale video's delen in Stories.

Tot slot komen de moderatietools later dit jaar naar iOS, zodat gebruikers op ieder platform kunnen modereren. Tot nu toe waren deze tools alleen beschikbaar op de desktopversie van Twitch. Wanneer deze updates precies uitgerold worden, is nog niet bekendgemaakt.

In 2024 voert Twitch ook verschillende updates door buiten zijn mobiele app. Zo worden de communityrichtlijnen aangepast met duidelijkere definities en strengere straffen voor sommige vormen van intimidatie. Gebruikers krijgen verder tools om intimidatie beter te herkennen en een aantal tools die dergelijk gedrag beter blokkeren, nog voordat het in de chat verschijnt.