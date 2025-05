Europese TwitchCon vindt van 2024 tot en met 2026 plaats in Rotterdam

De Europese versie van TwitchCon vindt plaats in Rotterdam Ahoy. De beurs zal op 29 en 30 juni plaatsvinden, zegt Twitch. Ook in 2025 en 2026 zal TwitchCon Europe in Ahoy zijn. De organisatie verwacht duizenden bezoekers en streamers.

Op TwitchCon zullen meerdere bekende streamers aanwezig zijn en bijvoorbeeld aan meet and greet- en q&a-sessies doen. Ook zullen er streamingworkshops, streamingliveshows en andere activiteiten zijn. Er komt ook ruimte voor cosplayers, er is een expovloer met games en tech en een marktplaats om spullen te kopen of juist te verkopen.

Het is niet voor het eerst dat de Europese tak van TwitchCon in Nederland is. In 2022 was dit ook het geval. Toen was het evenement in de RAI Amsterdam en kwamen er 14.500 bezoekers. Twitch heeft nog niet gezegd hoeveel een kaartje kost, maar zegt wel dat de kaarten in februari beschikbaar zullen zijn. Twitch zegt dat Rotterdam een logische keuze is, vanwege de infrastructuur en een sterke betrokkenheid bij de gamingscene. Naast TwitchCon Europe is er een TwitchCon North America; deze vindt de komende jaren plaats in San Diego.