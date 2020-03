Twitch gelast TwitchCon Amsterdam af wegens risico's coronavirus

TwitchCon Amsterdam is afgelast. De organisator, gamestreaminggigant en Twitch, ziet te veel risico's met de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 en laat het evenement daarom niet doorgaan. Iedereen die een kaartje voor de beurs heeft gekocht, krijgt dat bedrag terug.

Amazon-dochter Twitch maakt de beslissing bekend op zijn website. De beurs zou gehouden worden op 2 en 3 mei, in de Amsterdamse RAI. De exposanten van TwitchCon Amsterdam worden ook gecompenseerd: zij kunnen kiezen tussen hun geld terug of voorrang om te exposeren bij TwitchCon San Diego, in september, of de volgende TwitchCon Europe, in 2020.

Twitch noemt de beslissing 'ongelofelijk moeilijk' en zegt dat het 'enorm teleurgesteld' is. "Maar de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, gemeenschap en iedereen die te maken heeft met TwitchCon, is onze eerste prioriteit".

De TwitchCon beurs vindt tweemaal per jaar plaats, eenmaal in de VS en eenmaal in Europa. De beurs is gewijd aan live games streamen en alles wat daaromheen plaatsvindt. Zo zijn er veel streamers aanwezig, met de kans voor fans om ze te ontmoeten. Op TwitchCon San Diego, de recentste editie, kwamen meer dan 28.000 mensen af.