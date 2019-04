Twitch brengt gratis karaokegame uit

Twitch heeft met de naam Twitch Sings een karaokespel uitgebracht, dat gratis is te spelen. Er is nauwe integratie met de streamingdienst van het bedrijf, en het voornaamste doel is dan ook om samen met een geheel kanaal liedjes te zingen.

De komst van Twitch Sings werd aangekondigd op het blog van het bedrijf, maar ook tijdens het eigen evenement TwitchCon Europe. De game zou meteen wereldwijd voor iedereen beschikbaar moeten zijn, waarbij spelers niet hoeven te betalen.

Het is mogelijk om offline en zelfstandig te zingen, maar Twitch zet vooral in op samenzingen met abonnees van het desbetreffende Twitch-kanaal waarin wordt gezongen. Zo zijn duetten mogelijk, en kunnen luisteraars verzoeknummertjes indienen. Er zijn ongeveer 1000 nummers beschikbaar gemaakt om te zingen.

Twitch Sings was al enige tijd in bèta, maar is nu klaar voor het grote publiek. De game is een aantal maanden in besloten vorm getest.