Respawn geeft trailer en releasedatum vrij van Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn heeft zoals beloofd informatie losgelaten over de aankomende game Star Wars Jedi: Fallen Order. Het spel moet op 15 november beschikbaar zijn, en is dan zowel op de pc als op de Xbox One en PlayStation 4.

De onthulling was tijdens een evenement op Star Wars Celebrations, de maker legde uit dat de game plaatsvindt na Revenge of the Sith, waarbij de Jedi zijn verslagen. De speler kruipt in de huid van een padawan, ofwel Jedi-leerling, met de naam Cal Kestis die Order 66 heeft overleefd. In het spel moet Cal uit de handen van de Empire blijven en zijn training als Jedi volbrengen.

Daarbij hoort ook actie met lichtzwaarden, en ook The Force maakt zijn opwachting. Volgens de makers zitten er 'intense lichtzwaardgevechten zoals in de films' in de game. Daarbij is het ook mogelijk om het lichtzwaard te laten evolueren, maar wat daar precies mee bedoeld wordt is nog niet duidelijk; waarschijnlijk is het mogelijk om in het spel verscheidene upgrades te vergaren voor het lichtzwaard.

EA brengt Star Wars Jedi: Fallen Order op 15 november uit, waarbij de pc-versie te spelen is via Origins. Ook komt er een versie beschikbaar voor de Xbox One en de PlayStation 4. Het is al mogelijk om een pre-order te plaatsen, waarbij EA 70 euro voor de game vraagt. Wie een pre-order plaatst krijgt aanvullende cosmetische content. EA heeft aangegeven dat er geen microtransacties in het spel zitten, en dat er geen multiplayer-modus is.