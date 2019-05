Chewbacca-acteur Peter Mayhew is op 74-jarige leeftijd overleden

Acteur Peter Mayhew is dinsdag op 74-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Texas. De 2,21 meter lange Britse acteur is het bekendst van zijn rol als Chewbacca in de Star Wars-films. Deze rol vertolkte hij voor het laatst in The Force Awakens.

Mayhew speelde de rol van Chewbacca sinds de eerste Star Wars film in 1977. Volgens een ABC News-interview uit 2015 met Mayhew kwam George Lucas bij de acteur via de prothese- en kostuummakers van de Star Wars-film. Toen Mayhew opstond bij zijn auditie zou Lucas meteen hebben gezegd dat ze hun Chewbacca-acteur hadden gevonden. Door zijn lengte van zo'n 2,20 meter zou hij 'perfect' zijn om de rol van het grote harige wezen te spelen, naast de 1,83 meter lange Harrison Ford.

Later speelde hij ook in de twee opvolgers van de Star Wars-films. Toen de filmreeks voorbij was speelde hij enkele andere rollen, maar Chewbacca bleef voor Mayhew het meest belangrijk. Zo had hij als de Wookiee gastrollen in The Muppet Show en Glee. Toen de filmserie rond de eeuwwisseling verder ging was er geen plek meer voor Chewie, tot Episode III: Revenge of the Sith in 2005.

Toen de rechten voor de Star Wars-reeks in 2012 aan Disney werden verkocht, zat Mayhew volgens TMZ al in een rolstoel. Nadat hij in 2013 een dubbele knieoperatie onderging kon hij weer staan en acteren. Daardoor kon hij voor The Force Awakens in 2015 weer de rol van Chewbacca vertolken en speelde hij als Chewie in Star Wars: Battlefront uit 2015. Het zou echter de laatste keer zijn dat hij in de Star Wars-serie speelde, daarna bleef hij als adviseur voor zijn opvolger Joonas Suotamo betrokken bij de serie.

Peter Mayhew overleed volgens de Amerikaanse site TMZ dinsdag aan hartproblemen. Hij wordt in besloten kring begraven, wel zal er in december een dienst zijn in Los Angeles waar fans bij kunnen zijn. Tegen Hollywood Reporter zegt Harrison Ford dat Mayhew een 'aardige en rustige man' was en van hem te hebben gehouden.