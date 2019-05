Fan toont beelden van remake van Star Wars: Rogue Squadron in Unreal Engine 4

Star Wars-fan en Reddit-gebruiker 'Thanaclara' en zijn team toonden in april beelden van hun eigen remake van Star Wars: Rogue Squadron in de Unreal Engine 4. De maker is naar eigen zeggen al twee jaar bezig met het project en het zal het nog twee jaar duren voordat het klaar is.

De beelden zijn een reconstructie van de zesde missie uit het originele Star Wars: Rogue Squadron, genaamd The Jade Moon, waarin de speler met een X-Wing geschuttorens en een schildgenerator van de Empire moet uitschakelen. Bij de beelden is te horen dat de originele audio uit Rogue Squadron is gebruikt en de remake bevat ook de ruimteschepen uit het origineel, vertelt Thanaclara in een interview met DSO Gaming.

Door gebruik te maken van de Unreal Engine 4 heeft het ontwikkelteam onder meer volumetrische mist en wolken kunnen toevoegen. Thanaclara licht toe dat dat bijvoorbeeld voor het herschapen van de Battle Above Taloraan-missie van toegevoegde waarde is, omdat het mogelijk was de wolken er goed te laten uitzien terwijl er dwars doorheen wordt gevlogen, zonder dat de framerate te ver inzakt.

De maker heeft zich tot doel gesteld om de gehele singleplayercampagne te herscheppen, waarbij elk speelbaar schip, alle levels en de bonusmissies uit het origineel aanwezig zullen zijn. Ook gaat het team proberen om veel andere Star Wars-schepen speelbaar te maken en wellicht ook schepen die niet uit de Star Wars-canon afkomstig zijn. Het maken van geheel nieuwe levels wordt ook niet uitgesloten en datzelfde geldt voor de introductie van een multiplayergedeelte, maar Thanaclara geeft aan dat er voorlopig voornamelijk tijd wordt gestoken in het afronden van de campagne.

Bij dit soort fanprojecten komen vaak juridisch problemen om de hoek kijken, omdat het intellectueel eigendom in handen is van de bedrijven achter de originele games. In het interview geeft Thanaclara aan dat zijn team bezig is een manier te vinden om de game voor het publiek uit te brengen zonder tegen auteursrechtelijke problemen aan te lopen. In het verleden is dat vaker een probleem geweest bij remakes van Star Wars-games. Zo ging de maker van een Star Wars: Battlefront III-remake in 2016 overstag na bezwaren van advocaten van Lucasfilm; hij gaf toen aan de remake door te zetten, maar dan zonder het Star Wars-tintje.

De fan-remake van Rogue Squadron is al twee jaar in ontwikkeling en de maker geeft aan dat het nog twee jaar zal duren voordat de vernieuwde versie klaar is voor een release. Er zijn al eerder video's van de game uitgebracht en de remake heeft een eigen Reddit-pagina.