Nieuwe Mortal Kombat-film komt in maart 2021 uit

Warner Bros. gaat de nieuwe Mortal Kombat-film uitbrengen op 5 maart 2021. Het was al bekend dat de pre-productie van de reboot deze maand van start gaat, maar tot nu toe was er nog geen concrete releasedatum.

Variety meldt dat Warner Bros. de Mortal Kombat-reboot een releasedatum van 5 maart 2021 heeft gegeven. Onlangs maakte het bedrijf al bekend dat de opnames ergens later dit jaar in de staat Zuid-Australië van start gaan. Daarvoor worden meerdere Australische filmmakers ingehuurd, zoals producent James Wan, die bijvoorbeeld bekend is van de recente film Aquaman en The Conjuring-films. De Australische Simon McQuoid neemt de regie voor zijn rekening. Greg Russo, de schrijver van Resident Evil-reboot, is ook betrokken bij het filmproject.

De film wordt geproduceerd door New Line Cinema en wordt geschoten in studio's van de zuidelijke Australische stad Adelaide. McQuoid gaf aan dat er veel verschillende elementen nodig zijn om de film tot een succes te maken en dat al die elementen in Adelaide te vinden zijn. Daarbij noemde hij ook de 'unieke, prachtige landschappen', wat waarschijnlijk betekent dat Australische landschappen deel uitmaken van de film. Nadere details, zoals waar het verhaal precies over gaat, zijn nog onbekend. Het wordt in ieder geval een live action-film, net zoals de oorspronkelijke Mortal Kombat-films uit 1995 en 1997.