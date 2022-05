Eerste foto's van nieuwe Mortal Kombat-film tonen Scorpion en Sub-Zero

De eerste foto's van de aanstaande filmadaptatie van Mortal Kombat tonen aan dat de film zich vooral focust op de rivaliteit tussen Scorpion en Sub-Zero. De film belooft bovendien dichtbij de originele spellenreeks te blijven.

De filmadaptatie van de populaire spellenreeks uit de jaren 90 gaat in eerste instantie over de rivaliteit tussen Scorpion en Sub-Zero, uitgaande van de foto's. De film begint met een belangrijk stuk uit de oorspronkelijke gamereeks: de bloedvete tussen de Hanzo-clan en de Bi-Han-clan. De eerste tien minuten van de film spelen zich dan ook af in feodaal Japan, meldt Entertainment Weekly, die als eerste de foto's van de film kreeg. Die periode is voordat Hanzo Scorpion wordt en Bi-Han de oorspronkelijke Sub-Zero. Scorpion wordt gespeeld door Hiroyuki Sanada en Sub-Zero door Joe Taslim.

Naast Sub-Zero en Scorpion, zijn veel andere bekende karakters te zien uit de originele Mortal Kombat-reeks: Liu Kang, gespeeld door Ludi Lin, Kung Lao, gespeeld door Max Huang, Cole Young, gespeeld door Lewis Tan, Jax Briggs, gespeeld door Mechad Brooks, Sonya Blade, gespeeld door Jessica McNamee en Kano, gespeeld door Josh Lawson. De foto's laten de karakters grotendeels zien in hun originele outfits uit de spellenreeks. De hoofdpersoon van de film is Cole Young.

De film moet half april uitkomen in bioscopen en op streamingsdienst HBO Max. Mortal Kombat wordt geregisseerd door Simon McQuoid. De Australische regisseur heeft nog geen andere grote films op zijn naam staan, maar is een bekende reclamemaker. Hij maakte al aantal korte reclamevideo's voor games, waaronder voor Call of Duty WWII, de Playstation 3 en Halo 3.