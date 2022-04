Mortal Kombat-film komt op 16 april 2021 uit

De eerder aangekondigde Mortal Kombat-film komt op 16 april uit in bioscopen. De film is vanaf die datum ook meteen te streamen op streamingdienst HBO Max, al zal de dienst op dat moment nog niet beschikbaar zijn in Europa.

De aankondiging van de release op 16 april betekent dat de film met enkele maanden is uitgesteld. Vorig jaar werd een releaseperiode van maart 2021 genoemd en eind vorig jaar werd dat vervroegd naar 15 januari. Het huidige uitstel tot 16 april lijkt zijn oorzaak te vinden in de coronapandemie. Producent Todd Garner gaf vorige maand nog aan dat de pandemie gevolgen heeft gehad voor de planning en dat de film pas een releasedatum zou krijgen als de bioscopen weer opengaan.

Het betreft een live action-film en is te beschouwen als een Mortal Kombat-reboot; in 1995 en 1997 kwamen er namelijk al twee live action-Mortal Kombat-films uit. De nieuwe film wordt geregisseerd door de Australiër Simon McQuoid, geproduceerd door New Line Cinema en wordt geschoten in studio's van de zuidelijke Australische stad Adelaide. Waarschijnlijk zullen Australische landschappen deel uitmaken van de film. Volgend jaar zal er meer bekend worden over de film, aangezien Garner zegt dat er ergens in het nieuwe jaar een trailer uitkomt.

De aankondiging van de nieuwe releasedatum van de Mortal Kombat-film volgt kort nadat WarnerMedia bekendmaakte dat het alle films die voor 2021 gepland staan, naast de bioscooprelease ook gelijktijdig op HBO Max uitbrengt. Dat geldt dus ook voor Mortal Kombat. HBO Max is momenteel echter alleen nog in de VS beschikbaar. In de tweede helft van 2021 zal de dienst ook naar Europa komen, maar dat zal dus minstens een paar maanden na de bioscooprelease van Mortal Kombat zijn.