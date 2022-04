Disney komt in 2023 met Star Wars-film over Rogue Squadron

Disney heeft tijdens de Disney Investor Day 2020 nogal wat nieuwe content aangekondigd, waaronder de komst van de volgende Star Wars-featurefilm. De film, genaamd Rogue Squadron, komt in december 2023 uit en gaat over de gelijknamige groep elitepiloten van de rebellen.

Disney meldt dat Rogue Squadron in december 2023 uitkomt en dat de film geregisseerd zal worden door Patty Jenkins. Zij is onder meer verantwoordelijk voor de Wonder Woman-films. Op Twitter zegt ze in een korte teaservideo dat ze de ambitie heeft om van Rogue Squadron 'de meest geweldige gevechtspilootfilm aller tijden te maken'. Vervolgens doet ze een helm op van de piloten van de rebellen uit de Star Wars-films en loopt ze op een vliegveld naar een X-Wing die op de startbaan staat, omringd door reguliere vliegtuigen.

Op StarWars.com laat Lucasfilm weten dat de film Rogue Squadron een nieuwe generatie starfighterpiloten zal introduceren in de fase waarin ze hun strepen verdienen en hun levens op het spel zetten in een 'grensverleggende en thrill ride met hoge snelheid'. De film zal de saga in een toekomstig tijdperk manoeuvreren. Verder worden nog weinig nadere details over de film gegeven.

Rogue Squadron is de naam van een squadron van gevechtspiloten van de Rebel Alliance die door Luke Skywalker tijdens de Galactic Civil War is opgericht. In de Star Wars-films is deze groep vooral te zien tijdens de Batlle of Hoth in The Empire Stikes Back. Al zal de naam Rogue Squadron vermoedelijk ook gamers bekend in de oren klinken. In 1998 kwam namelijk de game Star Wars: Rogue Squadron uit. In die game moeten spelers in allerlei verschillende vliegtuigen kruipen en missies uitvoeren die plaatsvinden in de tijdsperiode van tussen de originele Star Wars-film en de daaropvolgende The Empire Strikes Back-film.

Disney heeft daarnaast nog veel meer nieuwe Star Wars-content aangekondigd, waaronder een serie genaamd Andor, die in 2022 op Disney+ verschijnt. Het wordt een spionagethriller waarin acteur Diego Luna weer de rol van rebellenspion Cassian Andor uit de film Rogue One speelt. De productie van Andor is drie weken geleden begonnen in Londen.

Verder is er meer informatie naar buiten gekomen over Obi-Wan Kenobi. Deze serie gaat over de gelijknamige jedi-ridder, maar zal ook acteur Hayden Christensen bevatten die weer in de huid van Anakin Skywalker of eigenlijk Darth Vader kruipt. De productie voor deze serie moet in mei volgend jaar beginnen en de gebeurtenissen spelen zich af tien jaar na de gebeurtenissen uit de film Revenge of the Sith.