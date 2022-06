Disney stelt komende drie Star Wars-films een jaar uit

De drie nog naamloze Star Wars-films waar Disney en Lucasfilm aan werken, zijn vanwege de coronapandemie een jaar uitgesteld. De eerstvolgende film komt nu uit in december 2023, daarna is het wachten tot eind 2025 en de laatste maand van 2027.

Star Wars-fans zullen langer geduld moeten hebben voor ze weer naar de bioscoop kunnen voor een nieuwe dosis lightsabergevechten. De strijd tussen de lichte en donkere zijde van de Force wordt pas eind 2023 voortgezet op het witte doek.

Disney heeft vanwege de coronapandemie grote wijzigingen doorgevoerd in zijn releasekalender voor de komende jaren, meldt onder andere Deadline. Het gevolg is dat de Star Wars-film die gepland stond voor 16 december 2022 nu verschuift naar een release op 22 december 2023.

Details over de film zijn nog niet bekend, maar Disney maakte eerder wel duidelijk dat Taika Waititi, de regisseur van Thor Ragnarok, werkt aan een film in de serie. Vermoedelijk gaat dat om de film die nu naar eind 2023 is verschoven.

Disney en Lucasfilm hebben nog twee Star Wars-films op de agenda staan, vermoedelijk vormen de drie films samen een nieuwe trilogie en de start van een nieuwe saga. Ook van de twee andere nieuwe films zijn nog geen inhoudelijke details bekend, maar wel is duidelijk dat ze verplaatst zijn naar een release op 19 december 2025 en 17 december 2027.

De laatste Star Wars-film die uitkwam was Star Wars: The Rise of Skywalker eind 2019. Met die film werd de Skywalker-saga, die in totaal negen films omvat, afgesloten. Disney maakte eerder al bekend dat de Star Wars-franchise even pauze zou nemen en dat er niet snel een volgende film zou volgen.