Regisseur van Thor Ragnarok gaat Star Wars-film regisseren

Taika Waititi, de regisseur van films als Thor Ragnarok, gaat een nieuwe Star Wars-film regisseren. Dat meldt Disney in een blogpost. De film zal in de bioscoop uitkomen. Ook komt Disney op termijn met een nieuwe Star Wars-serie voor op Disney+.

De film is aangekondigd in een blogpost, ter ere van May the Fourth. Taika Waititi zal plaatsnemen in de regiestoel. Hij is bekend van films als Thor: Ragnarok en Jojo Rabbit. Voor die laatstgenoemde won Waititi een Oscar. Ook heeft hij de laatste aflevering van het eerste seizoen van The Mandalorian geregisseerd. Ook Krysty Wilson-Cairns werkt mee aan de film. Zij schreef onder andere 1917, een film die recentelijk een Bafta-prijs won. Wanneer de nog titelloze Star Wars-film in de bioscoop zal verschijnen, is nog niet bekend. Ook over het verhaal en de cast van de film wordt nog niets bekendgemaakt.

Wel is bekend dat Leslye Headland, die bekend is van Russian Doll en Bachelorette, werkt aan een geheel nieuwe Star Wars-serie die exclusief op Disney+ te zien zal zijn. Dat project heeft nog geen naam. Seizoen twee van The Mandalorian is inmiddels in zijn volledigheid gefilmd; dat seizoen bevindt zich momenteel in post-production.

Disney kondigde eerder al twee andere Star Wars-series aan. Ook zal Disney op termijn met een tv-serie komen over Cassian Andor. Die serie zal vindt plaats voor de gebeurtenissen van Rogue One. Obi-Wan Kenobi krijgt ook een eigen televisieserie, zoals eerder werd aangekondigd. Ewan McGregor, die Obi-Wan ook in de Star Wars-prequels speelde, zal die rol op zich nemen.