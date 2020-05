Broncode en datasheets van de Nintendo Wii verschijnen online

Er is een grote hoeveelheid informatie over Nintendo-hardware en -software uitgelekt. Zo is onder andere de broncode van de Nintendo Wii online gezet, en zijn er niet eerder getoonde Nintendo 64-demo's te zien op YouTube. Vorige maand verschenen er al meerdere oude Pokémon-ontwerpen.

Forum-gebruikers op het ResetEra-forum merkten de informatie op. De info lijkt mogelijk afkomstig te zijn uit een gehackte server van BroadOn, het bedrijf dat de hardware en software van de Wii heeft ontwikkeld. Onder de gelekte informatie valt onder andere de broncode en sdk van het besturingssysteem van de Wii, IOS, niet te verwarren met Apples mobiele OS. Ook zijn er blokdiagrammen en datasheets voor alle componenten van de console uitgelekt, net als interne planningen voor implementaties van de Wii, die dateren tussen 2004 en 2006. De broncode van de Wii-bootloaders zijn ook beschikbaar.

Er is de laatste weken meer aan Nintendo-gerelateerde informatie onverhoopt op het internet verschenen. Zo kwamen er vorige week onder andere meerdere bèta-ontwerpen van Pokémon uit de tweede generatie online, schrijft NintendoEverything. Een officiële GameBoy-emulator en de de broncode van Spaceworld '99 en Pokémon Blue en Yellow zijn ook uitgelekt.

Verder zijn er meerdere niet eerder getoonde Nintendo 64-demo's te zien op YouTube, waaronder van een N64-rom die werd gebruikt om de console te testen. ResetEra-gebruikers melden dat er de komende weken mogelijk meer uitgelekte data zal volgen.