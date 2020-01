Nintendo stopt in april met Wii-reparaties wegens gebrek aan onderdelen

Nintendo stopt met het repareren van Wii-consoles. Het Japanse bedrijf zegt dat het vanaf april, en mogelijk al eerder, geen kapotte Wii's meer accepteert voor reparatie, omdat er geen onderdelen meer beschikbaar zijn.

Dat staat te lezen op de Japanse ondersteuningspagina van Nintendo. Het bedrijf is van plan de reparatieverzoeken per 31 maart van dit jaar stop te zetten. Vanaf dat moment kunnen gebruikers hun kapotte consoles niet meer inleveren bij de fabrikant zelf. In de verklaring zegt Nintendo dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe onderdelen voor de consoles te vinden. Het bedrijf waarschuwt ook dat het misschien al voor 31 maart stopt met de reparaties als de onderdelen dan al op zijn.

De datum van 31 maart geldt alleen voor de console zelf. Randapparatuur, zoals de controllers, wordt niet meer gerepareerd 'vanaf het moment dat de voorraad op is', schrijft het bedrijf. De Wii werd in 2006 uitgebracht. Sinds de release zijn er meer dan 101 miljoen exemplaren van de console verkocht.