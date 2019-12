Ontwikkelaar brengt Wii- en Gamecube-emulator voor iOS uit

Ontwikkelaar Oatmeal Dome heeft een Gamecube- en Wii-emulator voor iOS gemaakt. De app werkt momenteel alleen op iOS-apparaten met jailbreak. Het project bevindt zich in een alfafase, waardoor de app nog wat kuren vertoont.

Ontwikkelaar Oatmeal Dome bracht de emulator op zondag uit. Dergelijke games kunnen al wel langer op Android-telefoons geëmuleerd worden. DolphiniOS is gebaseerd op de Dolphin-emulator voor pc's en Android. Het is de eerste soepel werkende Gamecube- en Wii-emulator voor iPhones en iPads.

Er bestaat al wel een Gamecube en Wii-emulator voor Apples mobiele besturingssysteem, die GC4iOS wordt genoemd. Deze kan door technische moeilijkheden echter bepaalde games alleen met lage framerates draaien. Dit moet bij DolphiniOS niet het geval zijn. Op basis van eerste tests op YouTube lijkt de emulator de meeste games goed te draaien met een redelijk stabiele 30fps op een iPhone XR. Zo werkt Super Mario Sunshine naar behoren op DolphiniOS. Bovendien kan de emulator gebruikt worden om Wii-games als Super Mario Galaxy te spelen. Hiervoor kunnen gebruikers eventueel een Wii-afstandsbediening aansluiten.

De DolphiniOS-emulator kan geïnstalleerd worden via Cydia, een soort appwinkel voor iOS-devices met een jailbreak. De emulator maakt gebruik van roms. Gebruikers kunnen deze volgens de ontwikkelaar gemakkelijk zelf maken van eigen games. Hiervoor hebben ze wel een Nintendo Wii nodig. Het installeren van roms gaat momenteel overigens nog niet heel soepel, meldt NotebookCheck. Dit is omdat de interface van de app nog niet helemaal af is.